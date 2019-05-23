Titanic Mardan Palace — новая эра роскоши
Titanic Mardan Palace — единственный на Средиземноморской Ривьере гостиничный комплекс, построенный в виде великолепного восточного дворца, окруженного огромной территорией с красивой растительностью, каскадными водопадами и отлично развитой инфраструктурой.
Отель расположен на живописном побережье Средиземного моря в районе Лара. Площадь отеля составляет 180 000 квадратных метров! Комплекс состоит из одного 8-этажного, двух 6-этажных основных зданий и Lake House. Расстояние до аэропорта — 15 км, до исторического центра Анталии — 25 км. Был спроектирован известными международными дизайнерами интерьеров с целью отразить монументальную архитектуру города Стамбул.
Лобби отеля выполнено в стиле стамбульского дворца Долмабахче с витражным потолком высотой 21 метр, оформленным в виде неба и украшенным традиционными мотивами ремесленных изделий Османской империи. Кроме того, в отеле построены реплики самых впечатляющих строений Османской империи, таких как Галатский мост, который является первым мостом Леонардо да Винчи, Девичья башня, Военный лицей Кулели. В отделке отеля использованы такие материалы, как итальянский мрамор, хрусталь и драгоценные породы дерева, а арки внутри и снаружи отеля покрыты сусальным золотом.
«Titanic Mardan Palace» считается самым выдающимся объектом региона с великолепными номерами и сьютами. Благодаря сказочной архитектуре, а также высококлассному обслуживанию может стать не только прекрасным местом для отдыха, но и местом для проведения престижных государственных встреч на высшем уровне, шикарных свадебных церемоний и других роскошных мероприятий. Дворец, от которого веет духом романтизма, является идеальным вариантом для молодоженов, медовый месяц которых будет наполнен незабываемыми моментами.
На территории гостиничного комплекса установлена система «умного» видеонаблюдения и сформирована опытная команда обеспечения безопасности, в том числе с сотрудниками, имеющими опыт сопровождения и охраны VIP-персон. Общее число сотрудников отеля в предстоящем сезоне составит более 1300 человек, весь персонал русскоговорящий.
Номера Дворца
Номерной фонд отеля Titanic Mardan Palace состоит из 543 номеров и включает в себя стандартные и VIP номера. Среди «стандартных» номеров отеля: Premium Room (42 кв. м), Deluxe Room (61 кв. м) с джакузи, двухкомнатные Family Room, Premium Pool Duplex Suite (с гостиной) и Grand Duplex Suite (с джакузи). VIP-номера делятся на Royal Suite, Presidential Suite, King Suite, а также Lake House.
Идеальное сочетание вкусового и визуального наслажденияНа территории отеля можно будет попробовать не только блюда традиционной турецкой кухни, но и кухонь различных стран мира в 8 ресторанах a la carte.
Турецкий ресторан дополнит вкусы мира традиционными местными блюдами: кебабами, закусками мезе и османскими десертами. В винном погребе отеля собрана коллекция эксклюзивных вин — 8 500 редких экземпляров.
Развлечения, которые добавят отдыху радости
Среди ежедневных развлечений для гостей отеля запланированы: коктейльные и пляжные вечеринки, всемирно известные шоу, а также выступления популярных российских и зарубежных звезд. Titanic Mardan Palace располагает также гольф-полем площадью 110 га — первым в Турции, имеющим 27 лунок, с видом на Таврские горы, реку и Средиземное море.
К открытию отеля был приурочен музыкальный фестиваль Travel May Fest, в рамках которого на территории отеля с 30 апреля состоялись выступления популярных российских и зарубежных исполнителей: Валерия Меладзе,
Григория Лепса, группы «Дискотека Авария», Анны Седоковой, Emin и Lara Fabian.
BeFine SPA&THALASSO
В спа-центре отеля BeFine Spa & Thalasso площадью 7,5 тысяч квадратных метров гостям предложат спа-процедуры, оздоровительные программы по уходу за телом и кожей. Кроме традиционного турецкого мыльного массажа в роскошных интерьерах восточной бани можно заказать самые разнообразные процедуры для тела и уходы для лица. Для маленьких гостей разработаны специальные spa-процедуры.
«BeFine Heaven» – это место красоты и очищения, расположенное прямо на пирсе и окруженное восхитительными видами на Средиземное море.
Tini Kids Club
Кроме того, отель предусмотрел отдых и для маленьких постояльцев — на территории работает детский клуб Tini Kids Club, который обеспечит веселый и интересный досуг для детей от 4 до 12 лет. В детском клубе Tini Kids Club работают профессиональные аниматоры, владеющие различными иностранными языками. Маленьких гостей ждут интересные представления, обучающие и развивающие игры, детская дискотека.
Главная новинка — большой детский аквапарк, расположенный в непосредственной близости от моря, а также открытый подогреваемый бассейн.
Роскошные мероприятия
В «Titanic Mardan Palace» есть 17 конференц-залов и два бальных зала, оснащенных самым современным оборудованием. Они специально спроектированы для проведения сказочных свадеб, шикарных общественных мероприятий и престижных встреч на высшем уровне. Вместе с ними отель готов к проведению даже самых видных событий.
Туристическая компания TEZ TOUR выступила одним из первых туроператоров, предлагающих пакетные туры в обновлённый отель. Минимальная стоимость туров TEZ TOUR с авиаперелетом, трансфером и размещением в отеле Titanic Mardan Palace в номере Premium room и питанием Golden all Inclusive на 7 ночей в предстоящем летнем сезоне составит 89 400 рублей. Стоимость тура с размещением в самом дорогом номере отеля King Suite — от 1 млн 312 тыс. рублей на человека.