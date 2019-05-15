GANT выпустил новую коллекцию в партнерстве с профессиональными автогонщиками
Американская марка повседневной и спортивной одежды GANT возвращается в привычную колею и становится официальным поставщиком старейшей в мире гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».
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15 мая 2019 в 19:20
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Лицами новой капсульной коллекции стали двое профессиональных автогонщиков, Инес Тэтэнже и Тома Лоран. Они не только фигурируют во всех рекламных материалах, но и честно рассказывают, как устроена жизнь участников гонок на выносливость. Коллекция GANT x Le Mans поступит в продажу по всему миру 15 мая.
Самая первая гонка «24 часа Ле-Мана» состоялась в 1923 году. На время Второй мировой войны был сделан недолгий перерыв, но уже в 1949-м – в том самом году, когда в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, появилась лайфстайл-марка GANT, – соревнования возобновилась. Так что в 2019-м и GANT, и гонка отмечают 70-летие эры изобретений. «На протяжении 70 лет компания GANT неустанно совершенствовалась. Тем же самым занимались участники «24 часа Ле-Мана», оттачивая собственные навыки и шлифуя механизмы автомобилей», – говорит глава GANT Брайан Греви. – «Нас объединяет энтузиазм и стремление во всем добиваться совершенства, превращая жизнь в бесконечную гонку. И не важно, происходит она на автомобильной трассе или в дизайнерской студии GANT».
Для того чтобы в полной мере передать дух новой капсульной коллекции, компания GANT обратилась к двум профессиональным автогонщикам, опытным участникам «24 часа Ле-Мана» – Инес Тэтэнже и Тома Лорану. Рекламная съемка помогает проникнуть за кулисы гоночного мира, а заодно демонстрирует самые удачные, с точки зрения героев, вещи коллекции. «Мне очень понравилось участвовать в этой кампании», – говорит Тома Лоран. – «И коллекция, и бренд в целом мне очень близки. Девиз GANT – «никогда не прекращай учиться новому», что полностью совпадает с моими собственными жизненными принципами. Я участвую в гонках с 7 лет – и вот я уже в третий раз тренируюсь перед самыми славными автосоревнованиями планеты».
Главные вещи в коллекции – рубашки и трикотаж, прежде всего – поло пике. Цветовая гамма – классическая: синий, красный, белый. Аксессуары – шарфы, спортивные сумки, кепки – завершают образ и делают его ярче. Предусмотрены мужские, женские и подростковые варианты. За фирменный стиль коллаборации отвечал выдающийся иллюстратор и дизайнер Йонас Бергстранд, с которым GANT уже приходилось сотрудничать прежде. Йонас придумал постер, превосходно передающий гоночный настрой. На сей раз он выдержан в стилистике комиксов и подхватывает основные цвета коллекции – синий, красный и белый.
Самая первая гонка «24 часа Ле-Мана» состоялась в 1923 году. На время Второй мировой войны был сделан недолгий перерыв, но уже в 1949-м – в том самом году, когда в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, появилась лайфстайл-марка GANT, – соревнования возобновилась. Так что в 2019-м и GANT, и гонка отмечают 70-летие эры изобретений. «На протяжении 70 лет компания GANT неустанно совершенствовалась. Тем же самым занимались участники «24 часа Ле-Мана», оттачивая собственные навыки и шлифуя механизмы автомобилей», – говорит глава GANT Брайан Греви. – «Нас объединяет энтузиазм и стремление во всем добиваться совершенства, превращая жизнь в бесконечную гонку. И не важно, происходит она на автомобильной трассе или в дизайнерской студии GANT».
Для того чтобы в полной мере передать дух новой капсульной коллекции, компания GANT обратилась к двум профессиональным автогонщикам, опытным участникам «24 часа Ле-Мана» – Инес Тэтэнже и Тома Лорану. Рекламная съемка помогает проникнуть за кулисы гоночного мира, а заодно демонстрирует самые удачные, с точки зрения героев, вещи коллекции. «Мне очень понравилось участвовать в этой кампании», – говорит Тома Лоран. – «И коллекция, и бренд в целом мне очень близки. Девиз GANT – «никогда не прекращай учиться новому», что полностью совпадает с моими собственными жизненными принципами. Я участвую в гонках с 7 лет – и вот я уже в третий раз тренируюсь перед самыми славными автосоревнованиями планеты».
Главные вещи в коллекции – рубашки и трикотаж, прежде всего – поло пике. Цветовая гамма – классическая: синий, красный, белый. Аксессуары – шарфы, спортивные сумки, кепки – завершают образ и делают его ярче. Предусмотрены мужские, женские и подростковые варианты. За фирменный стиль коллаборации отвечал выдающийся иллюстратор и дизайнер Йонас Бергстранд, с которым GANT уже приходилось сотрудничать прежде. Йонас придумал постер, превосходно передающий гоночный настрой. На сей раз он выдержан в стилистике комиксов и подхватывает основные цвета коллекции – синий, красный и белый.