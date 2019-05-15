Калейдоскоп

22 мая в Москве пройдет конференция «Туризм в России: развивая успех»

Среди докладчиков — руководители отрасли, крупнейших туроператоров, отельных сетей и технологических компаний сектора.
Промо
15 мая 2019 в 16:12
8
  • 22 мая в Москве пройдет конференция «Туризм в России: развивая успех»
В 2018 году Россия была единогласно признана лучшим организатором чемпионатов мира по футболу за всю их историю.

Что необходимо сделать, чтобы сохранить позитивные впечатления и вернуть прошлогодних болельщиков туристами в новом году? Продлится ли положительный эффект и увеличится ли турпоток на стабильные 10 – 15%, как прогнозировал Ростуризм? Обо всем этом вы узнаете на III ежегодной конференции «Туризм в России: развивая успех».

В фокусе обсуждения:

  • Эффект ЧМ: как получить максимальную выгоду от прошедших соревнований?

  • Какие меры по упрощению визового режима нужно предпринять, чтобы увеличить поток иностранных туристов?

  • Катализатор внутреннего туризма: как увеличить спрос на отдых внутри страны?

  • Взгляд отельера: как ЧМ-2018 преобразил сектор?

  • Цифровизация: как меняется экосистема туризма?

На конференции выступят:

Сергей Галкин, заместитель министра экономического развития РФ;

Зарина Догузова, руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм);

Такуя Аояма, вице-президент по развитию Hyatt International в Европе, Африке и на Ближнем Востоке;

Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels;

Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму;

Арон Либинсон, вице-президент по операционной деятельности и развитию бизнеса в России, странах СНГ, Грузии, Прибалтике и Скандинавии, IHG;

Леонид Мармер, генеральный директор Amadeus в России;

Алексей Матушкин, генеральный директор Booking.com по России, региональный менеджер по работе с партнерами в Восточной Европе, странах Балтии и Грузии;

Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы;

Виктор Тополкараев, генеральный директор туроператора «Интурист»;

Игорь Фомин, заместитель председателя комитета по социальной политике в Совете Федерации;

и другие.

Подробности – на сайте конференции и по телефону +7 (495) 956-34-58.

Тоже интересно

В Пушкиногорье с «National Geographic Россия»: фототур с 7 по 9 июня

Обсудить
СМИ2
Схватка гигантской кобры и варана попала на видео
Схватка гигантской кобры и варана попала на видео
Тоже интересно
Вулканы, океан и серфинг на Камчатке: захватывающее видео
Вулканы, океан и серфинг на Камчатке: захватывающее видео
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно