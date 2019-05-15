22 мая в Москве пройдет конференция «Туризм в России: развивая успех»
Что необходимо сделать, чтобы сохранить позитивные впечатления и вернуть прошлогодних болельщиков туристами в новом году? Продлится ли положительный эффект и увеличится ли турпоток на стабильные 10 – 15%, как прогнозировал Ростуризм? Обо всем этом вы узнаете на III ежегодной конференции «Туризм в России: развивая успех».
В фокусе обсуждения:
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Эффект ЧМ: как получить максимальную выгоду от прошедших соревнований?
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Какие меры по упрощению визового режима нужно предпринять, чтобы увеличить поток иностранных туристов?
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Катализатор внутреннего туризма: как увеличить спрос на отдых внутри страны?
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Взгляд отельера: как ЧМ-2018 преобразил сектор?
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Цифровизация: как меняется экосистема туризма?
На конференции выступят:
Сергей Галкин, заместитель министра экономического развития РФ;
Зарина Догузова, руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм);
Такуя Аояма, вице-президент по развитию Hyatt International в Европе, Африке и на Ближнем Востоке;
Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels;
Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;
Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму;
Арон Либинсон, вице-президент по операционной деятельности и развитию бизнеса в России, странах СНГ, Грузии, Прибалтике и Скандинавии, IHG;
Леонид Мармер, генеральный директор Amadeus в России;
Алексей Матушкин, генеральный директор Booking.com по России, региональный менеджер по работе с партнерами в Восточной Европе, странах Балтии и Грузии;
Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы;
Виктор Тополкараев, генеральный директор туроператора «Интурист»;
Игорь Фомин, заместитель председателя комитета по социальной политике в Совете Федерации;
и другие.
Подробности – на сайте конференции и по телефону +7 (495) 956-34-58.