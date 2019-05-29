Что такое «эффект Hilton», или Как отели меняют мир
«Эффект Hilton» действует одновременно в трех важных направлениях. Первое направление – это воздействие на постояльцев отелей, забота о комфорте каждого гостя и постоянное внедрение инноваций. Второе направление – эффект на сотрудников сети. В компании даже у официанта на начальном уровне есть перспектива стать топ-менеджером, и такой социальный лифт серьёзно повышает мотивацию. И, наконец, третий, и самый важный эффект – это стремление Hilton к позитивным изменениям в нашем мире. Остановимся на нем немного подробнее.
• Например, в прошлом веке пластиковый мусор не волновал ни одного жителя Земли, но теперь это одна из глобальных мировых проблем – конечно же, решение этого вопроса ищут и в Hilton. Так, петербургские отели Hampton by Hilton и Hilton Saint Petersburg ExpoForum сотрудничают с волонтерским движением РазДельный сбор и сдают мусор как ценное вторсырьё на переработку. Цель петербургских Hilton – выйти на переработку 90% отходов от деятельности отелей.
• С прошлого года петербургские отели совместно с Российским колледжем традиционной культуры реализуют проект по профессиональному образованию и стажировке подопечных благотворительной организации «Ночлежка». А совместно с фондом «Каждый» и благотворительной организацией «Весна» Hilton помогает детям с неизлечимыми заболеваниями и заботится о многодетных семьях в Пушкине.
Итак, сети Hilton – уже больше ста лет, петербургским отелям бренда – всего два года, но они уже получили премию Connie Award, что является «Оскаром» в мире гостиничного бизнеса! Узнать больше интересного о петербургских отелях и забронировать номер можно на официальных сайтах Hilton Saint Petersburg Expoforum и Hampton By Hilton.
Факт: Hilton преображает индустрию и на самом деле делает мир вокруг нас лучше. Взять хотя бы «брауни» или коктейль «Пина Колада» – согласитесь, без них наша жизнь была бы гораздо скучнее!
С днём рождения, «Хилтон»!