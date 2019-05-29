  • Что такое «эффект Hilton», или Как отели меняют мир
  • Что такое «эффект Hilton», или Как отели меняют мир
  • Что такое «эффект Hilton», или Как отели меняют мир
Калейдоскоп

Что такое «эффект Hilton», или Как отели меняют мир

У знаменитой сети отелей юбилей — бренду Hilton исполнилось 100 лет! Именно в 1919 году основатель будущей империи Конрад Хилтон открыл свой первый отель в городе Сиско, штат Техас. Сегодня Hilton — это 5 700 отелей в 113 странах мира. Рассказываем, как все начиналось, и что изменилось за прошедшие сто лет существования компании.
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29 мая 2019 в 14:52
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За последнее столетие мир сильно преобразился: уже никого не удивляют умные гаджеты и искусственный интеллект, эмансипация гардеробов и взглядов. Нам трудно себе представить, что ещё совсем недавно реальность была совсем другой, в номерах отелей не было не только привычного сегодня Wi-Fi, но еще и водопровода, а женщины, путешествующие в одиночку, не имели права воспользоваться услугами консьержа. Все это, а также минибары, телевизоры и кондиционеры в номерах и холлах, развитие культуры бизнес-путешествий и многие другие изменения были приняты в современной отельной индустрии именно благодаря Hilton. Неудивительно, что эти изменения получили соответствующее название – «Эффект Hilton».

«Эффект Hilton» действует одновременно в трех важных направлениях. Первое направление – это воздействие на постояльцев отелей, забота о комфорте каждого гостя и постоянное внедрение инноваций. Второе направление – эффект на сотрудников сети. В компании даже у официанта на начальном уровне есть перспектива стать топ-менеджером, и такой социальный лифт серьёзно повышает мотивацию. И, наконец, третий, и самый важный эффект – это стремление Hilton к позитивным изменениям в нашем мире. Остановимся на нем немного подробнее.

• Например, в прошлом веке пластиковый мусор не волновал ни одного жителя Земли, но теперь это одна из глобальных мировых проблем – конечно же, решение этого вопроса ищут и в Hilton. Так, петербургские отели Hampton by Hilton и Hilton Saint Petersburg ExpoForum сотрудничают с волонтерским движением РазДельный сбор и сдают мусор как ценное вторсырьё на переработку. Цель петербургских Hilton – выйти на переработку 90% отходов от деятельности отелей.

  • Что такое

• С прошлого года петербургские отели совместно с Российским колледжем традиционной культуры реализуют проект по профессиональному образованию и стажировке подопечных благотворительной организации «Ночлежка». А совместно с фондом «Каждый» и благотворительной организацией «Весна» Hilton помогает детям с неизлечимыми заболеваниями и заботится о многодетных семьях в Пушкине.

Итак, сети Hilton – уже больше ста лет, петербургским отелям бренда – всего два года, но они уже получили премию Connie Award, что является «Оскаром» в мире гостиничного бизнеса! Узнать больше интересного о петербургских отелях и забронировать номер можно на официальных сайтах Hilton Saint Petersburg Expoforum и Hampton By Hilton.

Факт: Hilton преображает индустрию и на самом деле делает мир вокруг нас лучше. Взять хотя бы «брауни» или коктейль «Пина Колада» – согласитесь, без них наша жизнь была бы гораздо скучнее!

С днём рождения, «Хилтон»!

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