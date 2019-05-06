«Создавай — Созидай — Совершенствуй»: как работают в «Антэк»
Компания «Антэк» разрабатывает и изготавливает тару и упаковку из гофрокартона; в зависимости от нужд заказчика, создает комбинации с деревом, пластиком и даже металлом.
С чего все начинается
Первоочередная задача – определить сложность разработки конструкции упаковки. В ряде случаев достаточно использовать одну из базовых форм и внести в нее незначительные корректировки (размер, печать, дополнительные элементы). Но нередко требуется и индивидуальная разработка с нуля.
В этом случае специалисты «Антэк» проводят исследование упаковываемого продукта, выявляют ключевые факторы, после чего начинается мозговой штурм. Чем больше специалистов в нем участвует, тем лучше, но без менеджера проекта, главного технолога производства, дизайнера-конструктора и UX-дизайнера в любом случае не обойтись. На основе лучших идей, родившихся в ходе обсуждения, собирается концепция будущей упаковки.
Что происходит дальше
Далее методом плоттерной резки создается прототип, который отправляется на два этапа тестирования: внутренний (специалистами «Антэк») и внешний (заказчиком). Если одного образца оказывается недостаточно – например, если нужно протестировать прототип в конвейерных условиях, – то изготавливается пробная партия.
После тестирования наступает время сбора обратной связи. Если заказчик доволен, разработка отправляется в промышленное производство; если появляются важные комментарии, концепция подвергается корректировке – вплоть до пересмотра всех первоначальных идей.
Количество участников процесса не влияет на стоимость разработки: в «Антэк» считают, что важнее найти совершенное решение, чем сэкономить на трудочасах. Уникальный процесс разработки упаковки лаконично отражается в слогане компании: «Создавай – Созидай – Совершенствуй».
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Полистайте официальный сайт «Антэк», а еще почитайте их блог, где они пишут о лучших кейсах и новых решениях на мировом рынке упаковки.