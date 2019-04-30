Гуанчжоу — бизнес или отдых?
История Гуанчжоу насчитывает более двух тысяч лет. По одной из версий, город был основан в 862 году до н.э. как торговый порт – отсюда корабли других стран забирали китайские товары. До нашего времени сохранились реликтовые останки судоверфи династии Цинь и Хань, демонстрирующие уровень развития судостроения той эпохи.
Статус торгового порта сыграл ключевую роль в том, что Гуанчжоу представляет собой сегодня – головокружительная смесь большого бизнеса, кулинарного фьюжна с доминантой в лице Кантонской кухни, природной энергии и бурлящей культурной жизни. И едва ли не идеальным воплощением современного Гуанчжоу-стиля стал платиновый пятизвездочный отель LN Garden Hotel.
Слово Garden в названии отеля не случайно: на его территории действительно есть роскошный сад, куда гости отправляются на сеансы китайской медитации, располагаясь рядом с водопадом, а после кормят золотых рыбок в озере. Большой SPA-центр и открытый круглогодичный бассейн с джакузи и баром у воды прекрасно подойдет для отдыха после шопинга или работы.
Каждый день гости LN Garden Hotel отправляются в настоящее гастрономическое путешествие. На территории отеля расположились 9 ресторанов и баров всех известных кухонь мира. Самый известный в Китае ресторан кантонской кухни The Peach Blossom находится именно в LN Garden Hotel.
Основные торговые центры и туристические достопримечательности, такие как Guangzhou Friendship Store, Huang-hua-gang Park и Guangzhou Zoo, Luhu Park и Golf Club находятся на комфортном расстоянии от отеля. И чуть не забыли: Гуанчжоу расположен в субтропическом поясе, поэтому гуляя по его улицам, вдыхайте полной грудью: главную точку силы южного Китая не зря прозвали городом цветов!