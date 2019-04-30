  • Гуанчжоу — бизнес или отдых?
  • Гуанчжоу — бизнес или отдых?
    В саду отеля гостей ждет настоящий водопад
  • Гуанчжоу — бизнес или отдых?
    Лобби LN Garden Hotel поражает своим размахом
Калейдоскоп

Гуанчжоу — бизнес или отдых?

LN Garden Hotel как воплощение всего лучшего, что есть в центре южного Китая
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30 апреля 2019 в 16:32
Расположенный на юге Китая город Гуанчжоу (ранее известный как Кантон) для многих ассоциируется с бизнесом. Действительно, в большей степени так и есть. Это промышленный, экономический, научно-технический, образовательный и транспортный центр всего южного Китая. По своим размерам город уступает лишь Пекину и Шанхаю. Кроме того, Гуанчжоу является крупнейшим авиаузлом, пересадки в котором ежегодно совершают сотни миллионов людей, путешествующие трансконтинентальными рейсами. Однако немногие знают, что Гуанчжоу также является историческим, культурным и гастрономическим центром Китая.

История Гуанчжоу насчитывает более двух тысяч лет. По одной из версий, город был основан в 862 году до н.э. как торговый порт – отсюда корабли других стран забирали китайские товары. До нашего времени сохранились реликтовые останки судоверфи династии Цинь и Хань, демонстрирующие уровень развития судостроения той эпохи.

Статус торгового порта сыграл ключевую роль в том, что Гуанчжоу представляет собой сегодня – головокружительная смесь большого бизнеса, кулинарного фьюжна с доминантой в лице Кантонской кухни, природной энергии и бурлящей культурной жизни. И едва ли не идеальным воплощением современного Гуанчжоу-стиля стал платиновый пятизвездочный отель LN Garden Hotel.

  • Гуанчжоу — бизнес или отдых?

Слово Garden в названии отеля не случайно: на его территории действительно есть роскошный сад, куда гости отправляются на сеансы китайской медитации, располагаясь рядом с водопадом, а после кормят золотых рыбок в озере. Большой SPA-центр и открытый круглогодичный бассейн с джакузи и баром у воды прекрасно подойдет для отдыха после шопинга или работы.

Каждый день гости LN Garden Hotel отправляются в настоящее гастрономическое путешествие. На территории отеля расположились 9 ресторанов и баров всех известных кухонь мира. Самый известный в Китае ресторан кантонской кухни The Peach Blossom находится именно в LN Garden Hotel.

  • Гуанчжоу — бизнес или отдых?
    Знаменитый ресторан Peach Blossom

Основные торговые центры и туристические достопримечательности, такие как Guangzhou Friendship Store, Huang-hua-gang Park и Guangzhou Zoo, Luhu Park и Golf Club находятся на комфортном расстоянии от отеля. И чуть не забыли: Гуанчжоу расположен в субтропическом поясе, поэтому гуляя по его улицам, вдыхайте полной грудью: главную точку силы южного Китая не зря прозвали городом цветов!

Официальный сайт LN Garden Hotel 

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