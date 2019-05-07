Где поесть в Абрау-Дюрсо: новый ресторан «Вилла роз»
Вся кухня Кавказа в одном месте: для меню собрали только аутентичные рецепты!
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7 мая 2019 в 12:22
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Традиционные осетинские пироги, знаменитые хачапури по-аджарски, ароматный наваристый суп чихиртма или прекрасный аджапсандал из запеченных овощей – в «Вилле роз» готовят по лучшим рецептам из самых разных республик.
Обычно меню ресторана придумывает шеф-повар. В Центре туризма «Абрау-Дюрсо» к задаче подошли основательнее.
Целая команда во главе с бренд-шефом Сергеем Альшевским целый год путешествовала по разным регионам Кавказа, собирая местные рецепты. Гурманы посетили Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую и Чеченскую республики, Дагестан, а также – Грузию, Армению и Абхазию.
Идея экспедиции принадлежала бренд-шефу Альшевскому, управляет рестораном шеф-повар Руслан Терзян. Готовят здесь аж 11 поваров, и каждый из них – знаток в одного региона или гастрономической области: кто-то готовит десерты, кто-то разбирается в горячих мясных блюдах, кто-то – в выпечке.
20 апреля ресторан принял первых посетителей – и предложил им меню с такими необычными блюдами, как осетинский пирог с листьями свеклы и домашним сыром цахараджыном, кефаль с кинзой, с чесноком и белым винным уксусом – киндзмари, тушецкие хинкали из рубленой говядины, а также онуш боныр – мусс из копченого сыра с гелем из клубники, кинзой и орехово-медовой гранолой.
Румяные и ароматные лепешки здесь пекут в специальной печи – тандыре. Уникальные мясные деликатесы в лучших традициях Кавказа вызревают прямо на кухне – в особой камере, температурный режим внутри которой бережно помогает сохранить аромат и текстуру мяса.
Большие семейные праздники не обойдутся без традиционных блюд из дичи и птицы, приготовленных целиком в дровяной печи.
Историческое здание ресторана «Вилла роз», которому уже 100 лет, с момента своего основания использовалось управляющими Удельным имением «Абрау-Дюрсо». Самый знаменитый хозяин постройки – Эдуард Ведель, автор и создатель знаменитых вин «Рислинг №63» и «Каберне Абрау».
Сегодня «Вилла Роз» воссоздает былую атмосферу конца XIX – начала XX века, когда этот белоснежный дом на берегу озера, утопающий в цветах, встречал гостей со всей России. Почти не изменились элегантные архитектурные решения того времени, фасад был дополнен лишь несколькими свежими деталями.
Внутри – аутентичный интерьер с антиквариатом и винтажными предметами мебели и декора. Чтобы сделать уникальной не только рецептуру блюд, но и интерьер, команда Центра туризма «Абрау-Дюрсо» наполнила его антиквариатом – предметами с историей, которые удалось разыскать на блошиных рынках и в антикварных салонах. Посуда была изготовлена по специальному заказу у грузинских мастеров.
Что же получилось в итоге? А получилось главное – создать атмосферу гастрономического праздника.
Сидя за одним из столиков основного зала, можно наблюдать, как ловко на открытой кухне повара раскатывают тесто для хинкали и подбрасывают в воздух слегка поджаренные лепешки.
Насладиться трапезой также можно в одном из дегустационных залов винотеки. Три беседки, расположенные на открытом воздухе, подарят атмосферу уединения теплым летним вечером. Здесь можно провести время в компании друзей или всей семьей, наслаждаясь красотой озера. Вместимость ресторана составляет 100 посадочных мест, средний чек на этапе открытия ресторана — 1600 рублей на человека.
Адрес: с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 23
Часы работы: с 12:00 до 00:00
Обычно меню ресторана придумывает шеф-повар. В Центре туризма «Абрау-Дюрсо» к задаче подошли основательнее.
Целая команда во главе с бренд-шефом Сергеем Альшевским целый год путешествовала по разным регионам Кавказа, собирая местные рецепты. Гурманы посетили Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую и Чеченскую республики, Дагестан, а также – Грузию, Армению и Абхазию.
Идея экспедиции принадлежала бренд-шефу Альшевскому, управляет рестораном шеф-повар Руслан Терзян. Готовят здесь аж 11 поваров, и каждый из них – знаток в одного региона или гастрономической области: кто-то готовит десерты, кто-то разбирается в горячих мясных блюдах, кто-то – в выпечке.
20 апреля ресторан принял первых посетителей – и предложил им меню с такими необычными блюдами, как осетинский пирог с листьями свеклы и домашним сыром цахараджыном, кефаль с кинзой, с чесноком и белым винным уксусом – киндзмари, тушецкие хинкали из рубленой говядины, а также онуш боныр – мусс из копченого сыра с гелем из клубники, кинзой и орехово-медовой гранолой.
Румяные и ароматные лепешки здесь пекут в специальной печи – тандыре. Уникальные мясные деликатесы в лучших традициях Кавказа вызревают прямо на кухне – в особой камере, температурный режим внутри которой бережно помогает сохранить аромат и текстуру мяса.
Большие семейные праздники не обойдутся без традиционных блюд из дичи и птицы, приготовленных целиком в дровяной печи.
Историческое здание ресторана «Вилла роз», которому уже 100 лет, с момента своего основания использовалось управляющими Удельным имением «Абрау-Дюрсо». Самый знаменитый хозяин постройки – Эдуард Ведель, автор и создатель знаменитых вин «Рислинг №63» и «Каберне Абрау».
Сегодня «Вилла Роз» воссоздает былую атмосферу конца XIX – начала XX века, когда этот белоснежный дом на берегу озера, утопающий в цветах, встречал гостей со всей России. Почти не изменились элегантные архитектурные решения того времени, фасад был дополнен лишь несколькими свежими деталями.
Внутри – аутентичный интерьер с антиквариатом и винтажными предметами мебели и декора. Чтобы сделать уникальной не только рецептуру блюд, но и интерьер, команда Центра туризма «Абрау-Дюрсо» наполнила его антиквариатом – предметами с историей, которые удалось разыскать на блошиных рынках и в антикварных салонах. Посуда была изготовлена по специальному заказу у грузинских мастеров.
Что же получилось в итоге? А получилось главное – создать атмосферу гастрономического праздника.
Сидя за одним из столиков основного зала, можно наблюдать, как ловко на открытой кухне повара раскатывают тесто для хинкали и подбрасывают в воздух слегка поджаренные лепешки.
Насладиться трапезой также можно в одном из дегустационных залов винотеки. Три беседки, расположенные на открытом воздухе, подарят атмосферу уединения теплым летним вечером. Здесь можно провести время в компании друзей или всей семьей, наслаждаясь красотой озера. Вместимость ресторана составляет 100 посадочных мест, средний чек на этапе открытия ресторана — 1600 рублей на человека.
Адрес: с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 23
Часы работы: с 12:00 до 00:00