Путешествие в царство снега и льда с Daniel Wellington: Кируна, Швеция
Кируна — самый северный и холодный город Швеции.
29 апреля 2019 в 13:50
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Шведский бренд Daniel Wellington решил совершить путешествие в самую северную и холодную точку Швеции – город Кируна. Кируна расположен недалеко от финской и норвежской границы (Лапландия, лен Норрботтен). Его название произошло от Giron, что в переводе с саамского значит «белоснежная птица».
Городку немногим больше ста лет, а живет в нем немногим больше 20 000 человек, но из года в год он привлекает туристов: из 10 000 тонн кристально-прозрачного льда и более 30 000 тонн снега архитекторы и дизайнеры ежегодно создают единственный в мире Ледяной отель. Еще Кируне можно бесконечно любоваться северными сияниями, прокатиться в упряжке ездовых собак, забраться на самую высокую в Швеции гору и посетить деревянную церковь в форме юрты саамов и городскую Ратушу.
В поездку отправились фотографы и лидеры мнений – а для того, чтобы в царстве снега и льда они не теряли времени, их снабдили часами Daniel Wellington. Их скандинавский минимализм идеально вписался в заснеженные пейзажи, затерянные во льдах, и гармонично подошел первозданной природе вокруг.
Классический, минималистичный и изысканный дизайн часов со сменными ремешками привлекателен и поистине универсален. Сегодня этот дизайн по-прежнему является важным компонентом уникального стиля часов бренда Daniel Wellington. Их можно емко описать в нескольких словах: тонкие, изысканные и идеально круглые. Они минималистичны и имеют не слишком много деталей, а традиционный и элегантный дизайн отлично сочетается с яркими НАТО ремешками. В путешествии часы еще раз доказали, что подходят для любого случая: и светского раута, и ночевки в ледяном отеле, и похода по снегу под звездным небом, озаренным сиянием.
Купить часы Daniel Wellington и узнать детали можно на официальном сайте бренда: www.danielwellington.com/ru.
Городку немногим больше ста лет, а живет в нем немногим больше 20 000 человек, но из года в год он привлекает туристов: из 10 000 тонн кристально-прозрачного льда и более 30 000 тонн снега архитекторы и дизайнеры ежегодно создают единственный в мире Ледяной отель. Еще Кируне можно бесконечно любоваться северными сияниями, прокатиться в упряжке ездовых собак, забраться на самую высокую в Швеции гору и посетить деревянную церковь в форме юрты саамов и городскую Ратушу.
В поездку отправились фотографы и лидеры мнений – а для того, чтобы в царстве снега и льда они не теряли времени, их снабдили часами Daniel Wellington. Их скандинавский минимализм идеально вписался в заснеженные пейзажи, затерянные во льдах, и гармонично подошел первозданной природе вокруг.
Классический, минималистичный и изысканный дизайн часов со сменными ремешками привлекателен и поистине универсален. Сегодня этот дизайн по-прежнему является важным компонентом уникального стиля часов бренда Daniel Wellington. Их можно емко описать в нескольких словах: тонкие, изысканные и идеально круглые. Они минималистичны и имеют не слишком много деталей, а традиционный и элегантный дизайн отлично сочетается с яркими НАТО ремешками. В путешествии часы еще раз доказали, что подходят для любого случая: и светского раута, и ночевки в ледяном отеле, и похода по снегу под звездным небом, озаренным сиянием.
Купить часы Daniel Wellington и узнать детали можно на официальном сайте бренда: www.danielwellington.com/ru.