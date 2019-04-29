Стартовал 3-й сезон конкурса «Лучший гид России»
Цель конкурса – найти самых увлечённых и талантливых людей, способных влюбить в свой регион всю страну. Принять участие в творческом соревновании могут как профессиональные экскурсоводы, так и любители.
В этом году работы принимаются в четырёх номинациях:
• «Лучший гид. Музей»
К участию допускаются видеоролики, рассказывающие о коллекциях, сокровищах и истории музеев России.
• «Лучший гид. Город»
Номинация для тех, кто готов показать достопримечательности населённых пунктов с необычного ракурса или провести увлекательную экскурсию по родному городу.
• «Лучший гид. Проводник»
Номинация для участников, которые хотят провести зрителей по экологическим тропам, особо охраняемым природным территориям, экстремальным, горным и природным маршрутам.
• «Лучший гид. До 18 лет»
В номинации может принять участие любой житель России с 12 до 18 лет включительно, который хочет рассказать о достопримечательностях нашей страны.
Помимо этого, из числа работ, присланных во все номинации, специальным призом телеканала «Москва 24» будет отмечен лучший московский гид.
Оценивать видеоистории будет жюри конкурса. Имена победителей назовут в сентябре. Они станут героями фильмов телеканала «Моя Планета», а их авторские экскурсии увидит вся страна.
Лучшие гиды «взрослых» номинаций также получат денежный приз в размере 100 000 рублей, а лауреат «детской» номинации станет обладателем видеокамеры.
За два предыдущих конкурса на сайт лучшийгид.рф поступило более 1300 работ – уникальных видеоэкскурсий по самым живописным и интересным местам России. Чтобы показать подлинную красоту нашей страны, их авторы примеряли на себя образы сказочных персонажей, читали рэп, поднимались высоко в горы, спускались в пещеры и даже летали на дельтапланах.
Марина Ноженко, сотрудник Музея «Кижи», победитель конкурса 2018 года в номинации «Лучший гид. Музей»: «Количество туристов, которые раньше приезжали к нам в Кижи, выросло вдвое. Я познакомилась с очень интересными людьми и подсмотрела кое-что для своей работы. Ко мне стало записываться гораздо больше туристов, и это, я считаю, заслуга конкурса».Дмитрий Тихомиров, победитель конкурса 2018 года в номинации «Лучший гид. Проводник»: «Благодаря конкурсу Русского географического общества обо мне узнало очень много людей. На мой канал «Охотник до грибов» подписались тысячи зрителей и слушателей программ, в которых я участвовал. А призовые деньги помогли расширить туристические маршруты. В этом году снова планирую участвовать и, конечно, побеждать».