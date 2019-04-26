Встречаем Светлую Пасху вместе с Newby
Подарочные наборы «Корона» – это три коллекции: черных чаев, зеленых чаев и тизанов. Каждая коллекция состоит из 36 пакетиков и содержит шесть различных сортов. Каждый пакетик упакован в саше из многослойной алюминиевой фольги, что гарантировано сохранит его свежесть. Дизайн подарочной упаковки был инспирирован бесценными индийскими тканями ручной работы. Этот набор придется по душе не только любителям чая, но и всем, кто интересуется культурой и искусством.
Чай Newby в пирамидках – это 12 превосходных купажей черных и зеленых чаев, а также тизанов. Каждая упаковка содержит 15 биоразлагаемых пирамидок с чаем, индивидуально упакованных в саше из алюминиевой фольги. Такой подарок идеально подойдет для тех, кто разбирается и ценит высокое качества напитка, но не располагает временем на то, чтобы заварить его в чайнике.
Коллекция «Классика» – это линейка, состоящая из семи сортов чая: пяти черных и двух зеленых. Каждый из семи купажей упакован в изысканные жестяные баночки, украшенные уникальным текстильным орнаментом, повторяющим узоры пашмин, индийских тканей ручной работы.
Тщательно подходя к выбору, купажированию и сохранению свежести аромата своих чаев, Newby задает высочайшие мировые стандарты качества и безопасности. Для производства купажей используются чайные листья, собранные в самый благоприятный сезон на лучших мировых плантациях.
Приобрести подарки, а также ознакомиться с другим ассортиментом Newby Teas можно в онлайн-бутике www.newbyteas.ru.