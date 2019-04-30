Где отдохнуть в Крыму: MRIYA RESORT & SPA
Пятизвёздочный отель MRIYA находится на берегу Черного моря, всего в 28 километрах от Ялты — и ему нет равных ни в Крыму, ни во всей России.
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30 апреля 2019 в 18:26
Про такие отели обычно говорят «райский уголок», но MRIYA, скорее, роскошный райский цветок. Об этом свидетельствует не только атмосфера в отеле, но и само здание: формой оно напоминает цветок лотоса – символ гармонии и полноты жизни.
Концепцию и детали проекта разрабатывал культовый британский архитектор сэр Норман Фостер, чей стиль легко узнать по главным сооружениям нового Лондона: стадиону «Уэмбли», небоскрёбу «Мэри-Экс» или «Сити-Холлу».
Правда, отель-лотос расположился не на туманном Альбионе, а в солнечном Крыму – точнее, в зоне мягкого субтропического средиземноморского климата (нигде в России второго такого региона нет).
В отеле – 425 номеров: 360 стандартных, несколько десятков люксов (36 семейных и 12 королевских), а для любителей уединенного отдыха – виллы: 12 семейных, 2 президентских и 3 премиальных.
На территории MRIYA RESORT & SPA (а это 30 с лишним гектаров!) разместились несколько подогреваемых бассейнов, 12 ресторанов и баров, фитнес-зал, два кинозала, игровая зона для детей и семейный парк развлечений, площадки для волейбола, большого тенниса и других видов спорта, собственный пляж (длиной более 300 метров!) и многое другое.
Здесь, на курорте, можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье, ведь в медицинском центре принимают блестящие специалисты – доктора и кандидаты медицинских наук. А с недавних пор в MRIYA появился бальнеологический комплекс: это терапия, известная ещё в Античной Греции, плюс современная научная диагностика. Непременно стоит посетить спа-процедуры, ароматерапию, сауны, всевозможные массажи – словом, доверить заботу о внешности и здоровье профессионалам.
Кстати, каждый гость отеля может пройти оздоровительные процедуры, а если пребывание в отеле длится от 9 ночей – то одну из 15 медицинских программ на выбор: например, «Нормальное давление и сосуды», «Женское здоровье» или «Антистресс». Правда, для этого потребуется рекомендация врача.
Узнать о спецпредложениях курорта и забронировать номер можно на официальном сайте отеля.
Стоит ли ехать? Вот простой факт: всего за четыре года MRIYA RESORT & SPA получил 16 международных и мировых наград! В том числе – самую престижную премию в индустрии гостеприимства World Travel Awards (2018 год, номинация «Ведущий мировой курорт для отдыха»).
Концепцию и детали проекта разрабатывал культовый британский архитектор сэр Норман Фостер, чей стиль легко узнать по главным сооружениям нового Лондона: стадиону «Уэмбли», небоскрёбу «Мэри-Экс» или «Сити-Холлу».
Правда, отель-лотос расположился не на туманном Альбионе, а в солнечном Крыму – точнее, в зоне мягкого субтропического средиземноморского климата (нигде в России второго такого региона нет).
В отеле – 425 номеров: 360 стандартных, несколько десятков люксов (36 семейных и 12 королевских), а для любителей уединенного отдыха – виллы: 12 семейных, 2 президентских и 3 премиальных.
Отель готов принять одновременно более тысячи гостей – впечатляющий размах!
На территории MRIYA RESORT & SPA (а это 30 с лишним гектаров!) разместились несколько подогреваемых бассейнов, 12 ресторанов и баров, фитнес-зал, два кинозала, игровая зона для детей и семейный парк развлечений, площадки для волейбола, большого тенниса и других видов спорта, собственный пляж (длиной более 300 метров!) и многое другое.
Здесь, на курорте, можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье, ведь в медицинском центре принимают блестящие специалисты – доктора и кандидаты медицинских наук. А с недавних пор в MRIYA появился бальнеологический комплекс: это терапия, известная ещё в Античной Греции, плюс современная научная диагностика. Непременно стоит посетить спа-процедуры, ароматерапию, сауны, всевозможные массажи – словом, доверить заботу о внешности и здоровье профессионалам.
Кстати, каждый гость отеля может пройти оздоровительные процедуры, а если пребывание в отеле длится от 9 ночей – то одну из 15 медицинских программ на выбор: например, «Нормальное давление и сосуды», «Женское здоровье» или «Антистресс». Правда, для этого потребуется рекомендация врача.
Узнать о спецпредложениях курорта и забронировать номер можно на официальном сайте отеля.
Стоит ли ехать? Вот простой факт: всего за четыре года MRIYA RESORT & SPA получил 16 международных и мировых наград! В том числе – самую престижную премию в индустрии гостеприимства World Travel Awards (2018 год, номинация «Ведущий мировой курорт для отдыха»).