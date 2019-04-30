Самый мощный беспроводной пылесос Samsung Jet 200 появился в России
Новинка от корейского техногиганта лишний раз подтверждает главный тезис современного цифрового мира: все, чем вы пользуетесь сегодня, уже завтра скорее всего станет еще быстрее, эффективнее и технологичнее. Простой пример: по сравнению с предыдущей моделью, у Jet 200 на 33% увеличена мощность всасывания (и это рекорд!), что обусловлено новым инвенторным мотором и улучшенной системой фильтрации воздушного потока. Вторая система фильтрации отвечает уже за очистку воздуха, улавливая до 99,999% частиц пыли и аллергенов размером 0,3-10 мкм. А ведь еще недавно пылесосы чистили только ковры да твердые поверхности.
Аккумулятор Jet 200 позволяет ему работать до 60 минут – более чем достаточно для уборки даже *очень* большой квартиры.
Samsung Jet 200 очень удобен в использовании. Телескопическая трубка выдвигается в одно из четырех фиксированных положений, позволяя подобрать высоту пылесоса под свой рост и делая уборку простой и удобной. Управление устройством осуществляется при помощи интуитивно понятного LED-дисплея, на котором можно проверить состояние пылесоса, включая уровень мощности и тип установленной насадки, вывести предупреждение о блокировке фильтра или щетки мусором. Все составные части Samsung Jet 200, от фильтров до контейнера для сбора пыли, можно вымыть, а щетка полностью вынимается из насадки для легкой и тщательной очистки.
Приобрести новинку можно на официальном сайте Samsung, а также в магазинах партнеров на всей территории России по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей.