Paulig представляет свой первый органический кофе в России
Александр Копытов, директор по маркетингу компании Paulig: «Сегодня потребители все чаще задумываются о составе, происхождении тех или иных продуктов. Этот глобальный тренд набирает все большую популярность в России. Исследование Nielsen Россия, которое проводилось в 2017 году, показало, что 49% российских потребителей хотели бы покупать натуральные продукты. Люди хотят питаться правильно, есть более качественную, проверенную еду, они заинтересованы в органической продукции.
Кофе для бленда Paulig Mundo выращивают на небольших фермерских хозяйствах, где люди могут заботиться о каждом дереве, ответственно подходить к использованию ресурсов. Далее мы транспортируем зеленый кофе и обжариваем его на заводах Paulig, контролируя безопасность и качество продукта на каждом из этапов. Только так мы можем обеспечить чистый вкус нашего кофе в каждой чашке».
Paulig
Это один из ведущих европейских производителей натурального кофе, специй и продуктов питания. Компания Paulig была основана в 1876 году Густавом Паулигом и сегодня остается семейным бизнесом. Продукцию Paulig можно приобрести в более чем 60 странах мира. В подразделениях компании в 13 странах работает около двух тысяч человек. В 2017 году чистые продажи Paulig составили 928,9 млн евро.
В России компания фокусируется на производстве и продаже натурального зернового и молотого кофе Paulig, а также специй и продуктов питания под брендом Santa Maria.