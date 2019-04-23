The Sun Siyam Iru Fushi Maldives: прекрасное в деталях
Отель с системой «все включено» придает огромное значение гастрономической составляющей отдыха. 15 ресторанов отеля представляют все разнообразие мировой кухни: от классической сдержанности Средиземноморья до яркой пряности Дальнего Востока. Отдельный плюс идет в карму винотеки отеля, где собраны лучшие творения винодельческих регионов. Персональный батлер забронирует для вас любой ресторан, предоставит любую информацию и будет помощником абсолютно во всем на протяжении всего отпуска.
Программы в Spa by Thalgo подбираются индивидуально, а выбирать есть из чего – это одно из крупнейших спа на Мальдивах.
Хотите попробовать йогу? Никогда не занимались пилатесом или аквааэробикой? Все это и многое другое можно попробовать совершенно бесплатно!
Приходите немного пораньше, чтобы воспользоваться бонусом от отеля: гидромассажный бассейн на целый час в вашем распоряжении (требуется предварительная запись).
Детский клуб для детей доступен до 18:00 ежедневно, а с 11:00 до 17:00 в кафе La Cremia проходят счастливые часы с бесплатным мороженым. А если вашему ребенку еще нет 15, воспользуйтесь бонусным предложением «Дети едят, играют и питаются бесплатно».
Отличные бонусы приготовлены и в центре водных видов спорта. Например, каждый день вы можете на целый час бесплатно арендовать каяк или оборудование для виндсерфинга, а оборудование для снорклинга выдается на весь срок пребывания.
Узнайте больше на официальном сайте The Sun Siyam Iru Fushi Maldives.