7 фильмов о том, как планета может отомстить человеку
Осознанное потребление пока воспринимается многими как нелепые попытки группы людей повлиять на то, что неминуемо присутствует в нашей жизни и без чего невозможно существовать. Большинству кажется, что:
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Планета огромная, и катастрофа настолько далека от нас, что об этом можно не думать ещё десятки поколений. Это так же нелепо, как в 18 начинать искать себе место на кладбище. Впереди ещё вся жизнь.
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Осознанное потребление природных ресурсов нереалистично потому, что оно прямо противоположно законам жизни индустриального общества. Люди не откажутся от благ, которые даёт им массовое производство. А еще это не всегда возможно и удобно.
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Лично он/она ничего не может сделать. Как пойти против корпораций и заводов и что даст лично его/ее небольшой вклад в защиту окружающей среды, когда все остальные живут, не задумываясь об этом.
Так думают многие, пока не попробуют пожить по-другому. Сначала это непривычная процедура. Нужно не забыть взять в магазин холщовую сумку, в которую можно складывать продукты. В итоге за год выкидываешь всего три пакета, вместо сотни, как раньше. Выключать воду, когда чистишь зубы и ставить стирку на эко-режим, также, оказывается, совсем несложно.
«Всю ненужную одежду я отдаю в службы помощи нуждающимся, а детские игрушки сдаю в магазины секонд-хэнд. В них же, кстати говоря, покупаю игрушки для своего ребёнка. Для меня стало важнее сохранить то, что уже есть, чем доставить ребёнку минутную радость разорвать новую упаковку от куклы. Я сортирую мусор и сдаю батарейки в специальный пункт сбора», – делится своим опытом осознанного потребления писательница Наталья Ремиш.
Вместе с Натальей и интернет-кинотеатр tvzavr мы составили список из 7 фильмов про осознанное потребление и последствия его непринятия. Эти фильмы показывают, что будет, если человек вовремя не остановится и планета решит взять реванш.
Этот мультфильм рассказывает трогательную историю любви двух роботов, которая придется по вкусу и маленьким, и взрослым. Для детей это еще и повод поговорить об опасности экологической катастрофы. Робот Валл-И остается на Земле в качестве уборщика: люди настолько замусорили планету, что были вынуждены улететь в космос на станцию. Кроме того, они практически перестали двигаться, поэтому начали экстремально набирать вес, жизнь превращается в жалкое существование. А могло бы быть по-другому..
Человек привык все контролировать, но есть вещи, которые он не в силах обуздать. Череда катаклизмов заставила страны объединиться для создания спутников, которые могут фиксировать любые климатические изменения. Однако что-то идет не так, и это провоцирует новую катастрофу. Природа доказывает, кто в доме хозяин. Когда люди хотят спастись, они должны действовать быстро.
Когда деятельность человека приведет к засухе, а она в свою очередь к продовольственному кризису, ученые решат отправиться в космос на поиски новой планеты. Это путешествие займет годы, и никто не гарантирует, что возможно вернуться на Землю и вновь увидеть своих близких. Среди тех, кто летит искать спасение, - фермер Купер. Ему предстоит не только увидеть чудеса Вселенной, но и разгадать множество загадок.
Картина студии DC о супергерое также затрагивает проблемы осознанного потребления, а именно проблему засорения Мирового океана. По сюжету, в воде живет раса, которой надоело, что люди сбрасывают в их родной дом отходы производства, пластик и прочий мусор. Доходит до того, что они под этим предлогом готовятся развязать войну. Здесь на сцену выходит Аквамен, сын простого смотрителя маяка и королевы Атланы, который должен спасти Землю от катастрофы.
Племя На'ви жило на планете Пандора, у них были свои культура и обычаи, они жили в гармонии с природой. Но однажды на их планету прилетели люди ради добычи редкого металла, который поможет выйти Земле из энергетического кризиса. Пандора в опасности, ей угрожает экологическая катастрофа и гибель всего живого, ведь люди видят лишь свою выгоду и не остановятся ни перед чем ради своей цели. Очень красивый фильм, который вселяет надежду.
Еще одна лента об очищении планеты от людей. На этот раз на библейский сюжет о Великом потопе. Ноя посещают ужасные видения, он начинает строить ковчег, в котором спасутся лишь избранные. Ему и его семье предстоит столкнуться с недоверием, а после – и ожесточенностью других людей, которые вскоре догадаются о грядущей катастрофе. Фильм — авторское высказывание Даррена Аронофски с Расселом Кроу, Дженнифер Коннели и Энтони Хопкинсом в главных ролях.
Земля на пороге катастрофы. В одной ее части наступает засуха, в другой — вечная зима. Новый ледниковый период начинается в Нью-Йорке, где находится сын главного героя Джека Холла, ученого-климатолога. Картина наглядно показывает последствия экологических потрясений и предупреждает землян: необходимо думать о том, что будет послезавтра.