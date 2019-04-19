В Эрмитаже открылась выставка «Боги, люди, герои»
Вниманию российского зрителя будут впервые представлены всемирно известные шедевры: фрески и мозаики, бронзовые и мраморные скульптуры, а также реальные образцы декоративно-прикладного искусства и старинные предметы быта, наглядно иллюстрирующие общественную, частную и религиозную стороны жизни древних римлян. В рамках выставки будут также представлены многие экспонаты из хранилищ музеев, никогда не выставлявшиеся ранее.
Эта экспозиция – уже четвертый совместный проект Эрмитажа и ведущей итальянской кофейной компании. Ранее Lavazza привозила в Санкт-Петербург выставки «Мариано Фортуни. «Волшебник из Венеции»», «Арте повера. Творческий прорыв» и «Нефертари и Долина цариц».
Lavazza и искусство
В течение многих лет Lavazza занимается продвижением художественных и культурных проектов. Начиная с самых первых шагов в этом направлении в виде революционных кампаний под руководством бесспорного итальянского гения рекламы Армандо Теста и календарей Lavazza, компания всегда выступала в роли первооткрывателя в области визуального искусства. Уже более 25 лет компания сотрудничает с рядом наиболее известных мировых фотографов при создании культовых календарей Lavazza, такими, как Платон, Хельмут Ньютон, Энни Лейбовиц, Давид Лашапель и Тьерри Ле Гу.
Lavazza является партнером ведущих международных художественных музеев, специализирующихся в разных областях от фотографии до утонченной рекламной графики. К ним относятся музей Гуггенхайма в Нью-Йорке (США), коллекция Пегги Гуггенхайм и Городской музей в Венеции (Италия), Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге (Россия) и Национальная галерея Виктории в Мельбурне (Австралия). Lavazza также оказывает поддержку миланскому MUDEC (Музею культур) и туринскому Camera, Итальянскому центру фотографии, а также ведущим международным художественным и фотографическим выставкам по всему миру, включая партнерство со Стивом Маккарри, автором ¡Tierra! - серии снимков, сделанных в Гондурасе, Перу, Колумбии, Индии, Бразилии, Танзании, Эфиопии, Вьетнаме и Кубе.
27 февраля 2019 года Lavazza объявила о начале нового партнерства с Triennale (Милан, Италия) - престижным учреждением в области современной международной культуры, открывшим художественно-научную выставку под названием «La Nazione delle Piante» («Нация растений»).