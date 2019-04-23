  • Остановка в Швейцарии: спецпредложение от Swiss International Airlines
  • Остановка в Швейцарии: спецпредложение от Swiss International Airlines
Калейдоскоп

Остановка в Швейцарии: спецпредложение от Swiss International Airlines

Летите с пересадкой в Швейцарии? Почему бы не сделать паузу и не посмотреть страну?
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23 апреля 2019 в 17:19
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Если вы путешествуете швейцарскими международными авиалиниями SWISS, то возьмите на заметку: теперь вы можете не просто добраться до конечного пункта назначения, но и исследовать Швейцарию в пути. Расположенная в самом центре Европы, эта страна поражает своей многогранностью: старинные города, альпийские горные регионы, средиземноморские прибрежные пейзажи, центры урбанистической культуры и относящиеся к разным культурам жители, говорящие на четырех официальных языках. 

Для того, чтобы успеть исследовать Швейцарию во время своего путешествия с авиакомпанией SWISS, вам нужно выбрать любой из восьми туристических пакетов от SWISS. Эти предложения различаются продолжительностью, программой и регионами, но все они включают в себя проживание в трех- или четырехзвездочном отеле и поездки на общественном транспорте.

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И не стоит думать, что стоповер в Швейцарии позволит вам лишь одним глазком полюбоваться видами этой жемчужины Европы. Небольшие размеры Швейцарии дают решающее преимущество: Вы можете успеть повсюду за несколько часов благодаря эффективной железнодорожной сети.

Вдобавок к путешествиям железной дорогой в пакетные предложения с одним пунктом назначения входит билет на общественный транспорт, который включает в себя путешествия не только наземным, но и водным транспортом. А значит – вам откроются дороги к впечатляющим горным вершинам, появится шанс на романтичные водные прогулки и захватывающие дух панорамные поездки. Благодаря эффективной железнодорожной сети Вы можете добраться почти до любого места в Швейцарии всего за несколько часов. 

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Туристы и деловые путешественники могут продлить свою остановку в Швейцарии на одну-четыре ночи – а это отличная возможность получить массу впечатлений за короткий срок (благо в стране удивительная плотность и разнообразие достопримечательностей). 

Пакеты Stopover Switzerland с несколькими пунктами назначения, которые можно забронировать на две-четыре ночи, предлагают фиксированный маршрут, включая транспорт с различными местами для ночевок в трех- или четырехзвездочных отелях, а также широкий спектр мероприятий. Можно, например, выбрать пакет «Best of Switzerland», который включает в себя экскурсии по некоторым из самых популярных швейцарских озер (а в Швейцарии их, на минуточку, 1484 – от всемирно известных Цюрихского и Женевского до совсем маленьких, спрятавшимся меж горных вершин).

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Первые восемь пакетов Stopover Switzerland теперь можно забронировать на swiss.com/stopover – независимо от того, есть ли у Вас билет на перелет SWISS или нет. Кстати: ассортимент этих «остановочных пакетов» также будет постоянно расширяться.

Захватывающая поездка в большой город, пешеходная экскурсия или путешествие, полное культурными и кулинарными изысками – в Швейцарии возможно все. И хоть однажды посетив эту небольшую страну, одно Вы почувствуете наверняка: Вы захотите остаться немного дольше. И тогда настанет время не для мимолетной остановки, а для полноценного путешествия. Но это уже совсем другая история! 

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