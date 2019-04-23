Остановка в Швейцарии: спецпредложение от Swiss International Airlines
Для того, чтобы успеть исследовать Швейцарию во время своего путешествия с авиакомпанией SWISS, вам нужно выбрать любой из восьми туристических пакетов от SWISS. Эти предложения различаются продолжительностью, программой и регионами, но все они включают в себя проживание в трех- или четырехзвездочном отеле и поездки на общественном транспорте.
И не стоит думать, что стоповер в Швейцарии позволит вам лишь одним глазком полюбоваться видами этой жемчужины Европы. Небольшие размеры Швейцарии дают решающее преимущество: Вы можете успеть повсюду за несколько часов благодаря эффективной железнодорожной сети.
Вдобавок к путешествиям железной дорогой в пакетные предложения с одним пунктом назначения входит билет на общественный транспорт, который включает в себя путешествия не только наземным, но и водным транспортом. А значит – вам откроются дороги к впечатляющим горным вершинам, появится шанс на романтичные водные прогулки и захватывающие дух панорамные поездки. Благодаря эффективной железнодорожной сети Вы можете добраться почти до любого места в Швейцарии всего за несколько часов.
Туристы и деловые путешественники могут продлить свою остановку в Швейцарии на одну-четыре ночи – а это отличная возможность получить массу впечатлений за короткий срок (благо в стране удивительная плотность и разнообразие достопримечательностей).
Пакеты Stopover Switzerland с несколькими пунктами назначения, которые можно забронировать на две-четыре ночи, предлагают фиксированный маршрут, включая транспорт с различными местами для ночевок в трех- или четырехзвездочных отелях, а также широкий спектр мероприятий. Можно, например, выбрать пакет «Best of Switzerland», который включает в себя экскурсии по некоторым из самых популярных швейцарских озер (а в Швейцарии их, на минуточку, 1484 – от всемирно известных Цюрихского и Женевского до совсем маленьких, спрятавшимся меж горных вершин).
Первые восемь пакетов Stopover Switzerland теперь можно забронировать на swiss.com/stopover – независимо от того, есть ли у Вас билет на перелет SWISS или нет. Кстати: ассортимент этих «остановочных пакетов» также будет постоянно расширяться.
Захватывающая поездка в большой город, пешеходная экскурсия или путешествие, полное культурными и кулинарными изысками – в Швейцарии возможно все. И хоть однажды посетив эту небольшую страну, одно Вы почувствуете наверняка: Вы захотите остаться немного дольше. И тогда настанет время не для мимолетной остановки, а для полноценного путешествия. Но это уже совсем другая история!