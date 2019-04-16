Калейдоскоп

Где принимают собачьи стоматологи?

До 21 апреля в 75 ветеринарных клиниках 7 регионов России можно отвести питомца на бесплатный осмотр к ветеринару и получить рекомендации.
16 апреля 2019 в 15:14
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  • Где принимают собачьи стоматологи?
«Зубы давно в последний раз чистили? Не себе – собаке!» – спрашивает известная актриса и телеведущая Настасья Самбурская у хозяина золотистого ретривера. Тот приходит в замешательство – ведь мало кто знает, что собака нуждается в стоматологических услугах. А между тем, по статистике, четыре из пяти собак старше трёх лет рискуют получить недуги вроде зубного камня и пародонтита.

Решить эти проблемы вознамерились Pedigree Denta Stix и популярная актриса Настасья Самбурская: этот дуэт посещает владельцев собак с «ревизией собачьих улыбок» – и предлагает им пройти бесплатный осмотр.

А бренд Pedigree предоставляет питомцам возможность получить бесплатный осмотр зубов у ветеринарного врача. Чтобы получить рекомендации и лакомство для профилактики Dentastix в подарок, нужно выбрать одну из 75 клиник в 7 регионах России на сайте Dentastix и, согласовав визит по телефону, привести питомца в клинику до 21 апреля 2019.

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Анна Спирина, ветеринарный врач, президент национального ветеринарного стоматологического союза: «Ежедневно в России к ветеринарным врачам приводят собак, страдающих заболеваниями полости рта. А ведь можно не доводить питомца до таких серьезных проблем, если регулярно чистить ему зубы.

Ведь пародонтит может стать причиной развития воспалительных процессов и в других органах – печени, сердце, легких. Почистил зубы себе? Почисть и собаке! Это должно стать привычкой! Тем более, что есть Pedigree Dentastix, простой способ ухода за зубами. Это функциональное лакомство X-образной формы разработано с учетом строения ротовой полости собаки.

Очищение происходит путем механического воздействия – палочка разгрызается, стимулирует выделение слюны и массирует десны, вымывая остатки еды. А активные компоненты предотвращают и замедляют формирование зубного камня, если использовать его каждый день».

А вы чистите зубы своей собаке? Расскажите об этом в социальных сетях с хештегом #зубнойпатруль и следите за проверками в Instagram!
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