Где принимают собачьи стоматологи?
До 21 апреля в 75 ветеринарных клиниках 7 регионов России можно отвести питомца на бесплатный осмотр к ветеринару и получить рекомендации.
16 апреля 2019 в 15:14
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Решить эти проблемы вознамерились Pedigree Denta Stix и популярная актриса Настасья Самбурская: этот дуэт посещает владельцев собак с «ревизией собачьих улыбок» – и предлагает им пройти бесплатный осмотр.
А бренд Pedigree предоставляет питомцам возможность получить бесплатный осмотр зубов у ветеринарного врача. Чтобы получить рекомендации и лакомство для профилактики Dentastix в подарок, нужно выбрать одну из 75 клиник в 7 регионах России на сайте Dentastix и, согласовав визит по телефону, привести питомца в клинику до 21 апреля 2019.
Анна Спирина, ветеринарный врач, президент национального ветеринарного стоматологического союза: «Ежедневно в России к ветеринарным врачам приводят собак, страдающих заболеваниями полости рта. А ведь можно не доводить питомца до таких серьезных проблем, если регулярно чистить ему зубы.
Ведь пародонтит может стать причиной развития воспалительных процессов и в других органах – печени, сердце, легких. Почистил зубы себе? Почисть и собаке! Это должно стать привычкой! Тем более, что есть Pedigree Dentastix, простой способ ухода за зубами. Это функциональное лакомство X-образной формы разработано с учетом строения ротовой полости собаки.
Очищение происходит путем механического воздействия – палочка разгрызается, стимулирует выделение слюны и массирует десны, вымывая остатки еды. А активные компоненты предотвращают и замедляют формирование зубного камня, если использовать его каждый день».
А вы чистите зубы своей собаке? Расскажите об этом в социальных сетях с хештегом #зубнойпатруль и следите за проверками в Instagram!