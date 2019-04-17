Как прошёл «Фотофорум-2019»
11 — 13 апреля в Москве состоялся очередной «Фотофорум». Давайте вспомним, как это было?
Партнерский материал
17 апреля 2019 в 13:09
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В первый день прошел круглый стол «Искусство фотографии vs технический прогресс». На что делают ставки фирмы вроде Canon и Nikon, разрабатывая новые камеры?
Как современные технологии влияют на творчество – и облегчают ли его? Что модно и актуально в фотоискусстве? Вопросы обсуждали Андрей Соловьев (Nikon), Кирилл Умрихин (Nikon), Михаил Семенов (Panasonic), Виктор Водолазький (Panasonic LUMIX), Илья Маковецкий (Olympus), Георгий Розов (Olympus), Андрей Курганов (Sony), Денис Клеро (Sony), Артем Лежнев (Canon), Александр Огурцов (Canon).
Особой популярностью пользовались занятия и воркшопы, организованные в истории «Фотофорума» впервые. Всего их было больше сотни (!) – и посвящены они были самым разным темам: от постановки кадра до обработки фотографий.
Спикерами на воркшопах стали Георгий Пинхасов (Fujifilm), Екатерина Мухина (Canon) и Ирина Калмыкова (Sony). Творческими секретами и хитростями съемки делились главные эксперты фотоиндустрии, победители российских и зарубежных премий, амбассадоры международных брендов Елена Лисейкина, Роберт Максимов, Андрей Голованов, Сергей Киврин, Олег Зотов, Стас Давыдов, Russian Explorers, Владимир Морозов, Дарья Булавина, Кирилл Умрихин, Артем Виндриевский, Виктор Водолазький, Павел Волков, Игорь Сахаров, Александра Бочкарева, Ольга Мелекесцева, Марк Подрабинек, Ляля Гарбуз, Niko Nikolas, Елена Шумилова, Слава Гребенкин, Дмитрий Зверев, Георгий Пинхасов, Катя Мухина, Тофик Шахвердиев и другие.
В зоне портфолио-ревю любой желающий мог показать снимки настоящим экспертам – и узнать их мнение. Приглашены были настоящие знатоки из «Фотопарада в Угличе», ИГУМО ИТ, РУСС ПРЕСС ФОТО и Школы визуальных искусств.
В выставочном секторе всемирно известные фотобренды представили новинки, подходящие для самых разных целей, вкусов и бюджетов. Площадь выставки, как всегда, была разделена на несколько тематических зон: зона фотокамер, зона печати, зона кино и видео, зона аксессуаров и ПО, поэтому на стендах компаний можно было найти все, что необходимо фотографу или видеоблогеру. Подробнее – читайте ниже!
Зона фотокамер
Canon предложил посетителям открыть полноформатный мир компактной и практичной полнокадровой беззеркальной камеры EOS RP. Камера EOS RP оснащается CMOS-датчиком с разрешением 26,2 МП и процессором Canon DIGIC 8, что открывает новый уровень творческих возможностей — с оптимальным балансом детализации, контролем глубины резкости и высоким качеством съемки при низкой освещенности.
Другая новинка Canon – созданный с нуля байонет RF – позволяет размещать крупные оптические элементы максимально близко к датчику изображения, сокращая путь света до его поверхности. Байонет RF улучшает передачу данных и подачу питания между объективом и корпусом камеры, а также обеспечивает самую скоростную в мире автофокусировку среди полнокадровых беззеркальных камер.
Nikon презентовал беззеркальные фотокамеры Z 6 и Z 7, оснащенные новой полнокадровой КМОП-матрицей Nikon формата FX с обратной подсветкой и встроенной АФ с определением фазы в фокальной плоскости, а также новейшей системой обработки изображений EXPEED 6. Вместе с камерами Nikon показал три объектива: стандартный зум NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием NIKKOR Z 35mm f/1.8 S и стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием NIKKOR Z 50mm f/1.8 S.
Sony представила свою гордость – беззеркальную камеру нового поколения Sony α6400 с АФ по глазам, слежением за объектом в реальном времени и самой быстрой в мире автофокусировкой. Помимо прочего, посетителей ожидало интересное новое дополнение к весьма популярной линейке компактных камер – самая маленькая и легкая в мире камера высокого уровня RX0 II (модель DSC-RX0M2).
Olympus привезли на выставку свой флагман Olympus OM-D E-M1X. Точность и качество изображения обеспечивает улучшенная система стабилизации. Компенсация до 7,5 ступеней скорости затвора позволяет снимать с рук и сохранить полную свободу движения. Для фотографов, которые не хотят носить с собой штатив, разработана функция Hi Res Shot, создающая снимок высокого разрешения 50Мп без размытий. Для E-M1X была полностью переработана система автофокусировки OM-D: от дополнительных точек фокусировки – 1, 5, 9, 25, 121 точек и малый AF – до системы обнаружения объекта и работы при слабом освещении.
На стенде FUJIFILM – новейшее дополнение к линейке серии X – универсальная и мощная фотокамера FUJIFILM X-T30. X-T30 оснащена множеством новых функций. Для обеспечения повышенной стабильности разработан компактный и легкий корпус весом всего 383 г. Задний ЖК-дисплей стал тоньше на 1,3 мм и способен обеспечить более точную реакцию сенсорного экрана. Это изменение дополняет джойстик АФ для более быстрой и интуитивной работы фотокамеры. Несмотря на компактный и легкий корпус, камера имеет разрешение 26,1 мегапикселей, одно из самых высоких среди цифровых фотоаппаратов с сенсором APS-C, а также производительность при низком уровне шума и выдающуюся цветопередачу. Линейку компактных, легких и стильных объективов, которые в настоящее время включают FUJINON XF23mmF2 R WR, XF35mmF2 R WR и XF50mmF2 R WR, на выставке дополнил FUJINON XF16mmF2.8 R WR.
Panasonic порадовали новинками (которые поступят в продажу только в мае – но посетители Фотофорума увидели их намного раньше!). Речь идет о полнокадровых беззеркальных камерах LUMIX S1R и S1 с 35-мм CMOS-сенсором. Камеры основаны на стандарте L-Mount, который отличается хорошим балансом, большим внутренним диаметром байонета и коротким рабочим отрезком, что и позволило создать систему беззеркальных камер с оптимальным размером и высокой производительностью.
Зенитар 0,95/50 – абсолютный хит стенда Зенит/Швабе. По замечанию производителей, является одним из самых светосильных серийных фотообъективов для беззеркальных полнокадровых фотоаппаратов с байонетом Sony. Высокая светосила позволяет снимать с рук в условиях недостаточной освещенности и получать сильное размытие заднего плана, которое особо ценится в художественной фотографии. Оптическая схема объектива состоит из 9-ти линз в 8 группах.
ZEISS привезла наиболее популярные объективы для самых разных систем и камер: объективы для системных беззеркальных камер, Batis и Loxia, а также линейку объективов для зеркальных камер: ZEISS Milvus 1.4/25 ZE, 1.4/35 ZE, ZF.2, 1.4/50 ZE, 1.4/85 ZE, ZF.2, ZEISS Otus 1.4/55 ZE, ZF.2, 1.4/85 ZE и Classic 1.4/50 ZE, 1.4/85 ZE.
Компания МАРКО-ПРО на своем стенде удивила посетителей камерой Phase One XF, вышедшей в свет прошлой осенью – первой в мире среднеформатной камерой 150МП. Среди других особенностей камеры – шахтный и призменный видоискатель, выдержка от 1/4000 секунды до 60 минут и X-синхронизация. А цифровой задник Phase One IQ4-150 примечателен размером матрицы: матрицы в цифровых задниках серии IQ в 2,5 раза больше, чем у полнокадровых зеркальных фотокамер, и в 1,5 раза больше, чем матрицы беззеркальных среднеформатных камер.
Зона печати
Компактный фотопринтер Selphy CP1300 для домашней печати фотографий лабораторного качества можно было найти на стенде Canon. Selphy CP1300 выполнен в разной цветовой гамме, поддерживает мультиформат, использует систему печати с переносом краски методом термической сублимации и обладает высокой скоростью печати.
Компания DNP Photo Imaging на своем стенде продемонстрировала производительные сублимационные фотопринтеры, а также материалы для них: премиальную бумагу Luxury Metallic; самоклеящийся материал Media Sticker; высококачественную бумагу Luxury Digital. Кроме того, была представлена система распечатки фотографий на удостоверения личности ID+, состоящая из термосублимационного принтера DNP ID 600 и планшета с сенсорным экраном, встроенной камеры и встроенного ПО ID+. Также были продемонстрированы ПО управления заказами DS Lab; терминал и ПО для распечатки фотографий SnapLab Pro.
Mitsubishi Electric подготовили уникальные предложения для владельцев фотолабораторий. Принтер с двусторонней печатью, главными особенностями которого являются высокая скорость печати, возможность получать 13 разных форматов, большой запас расходных материалов, позволяет получить в высоком качестве самые востребованные заказы – фотокниги, календари, поздравительные открытки. А в мае компания планирует вывести на рынок отличное решение для профессионалов, которым необходимо печатать большие объемы – CP-M1E – принтер с увеличенной производительностью, с помощью которого можно произвести до 800 копий формата 10х15 см. без замены расходных материалов.
Новейшие флагманские модели показала компания Ricoh. К ним относится промышленная машина RicohPro C9200, оптимально адаптирующаяся к конкретной производственной среде, помогающая закрыть разрыв между офсетными и цифровыми процессами и обладающая такими характеристиками, как полная скорость печати на материалах любой плотности до 470 г/кв.м, автоматическая двусторонняя печать на листах длиной до 1030 мм и односторонняя на листах длиной до 1260 мм. Нашлось место и комплексному решению для печати по текстилю, включающее принтер и дополнительный финишер и отличающееся низкими первоначальными капиталовложениями – Ricoh Ri 100.
В ассортименте компании Lomond появились чернила для широкоформатной печати, значительно расширяющие возможности для пользователей различных принтеров от Epson, Canon, HP, наборы для печати на струйном принтере формата А4 или А3 воздушных шаров трех форм (шара, звезды и сердца), сублимационная липкая бумага во всех производящихся форматах и матовая бумага с текстурой «Лен», передающая цвета и оттенки с фотографической точностью. О преимуществах продукции посетителей Фотофорума проинформировали на стенде компании.
Стенд компании KIS-Photo-Me объединил оборудование для самостоятельного изготовления фотоснимков. Это фотобудки, в которых можно сделать фотографию для официальных документов Photo-Me by Starck, универсальный принтер самообслуживания с возможностью кастомизации Speedlab Bio и аппарат для моментального фото Selfie Box, использующийся в местах проведения различных мероприятий (в Россию привезен впервые!).
Зона аксессуаров и ПО
На стенде компании AVRAS предстало все многообразие оборудования и фотографической оптики: здесь посетители могли увидеть Cokin CREATIVE Filter System, позволящую за считанные секунды установить различные светофильтры по отдельности или в наборе на фото- или видеокамеру, поляризационные фильтры (одни из лучших на рынке!) Formatt Hitech вместе с форм-факторами держателей светофильтров как для беззеркальных, так и профессиональных зеркальных камер. Среди них системы форм-фактора 100 мм, 85 мм и 67 мм. Светофильтры серии HOYA Fusion ONE с многослойным просветлением, высоким светопропусканием, высококачественным стеклом и тонкой оправой призваны дополнить прекрасно зарекомендовавшую себя серию Pro 1D.
Широкий ассортимент штативов был сформирован на стенде шарнирным штативом премиум-класса со специальной видеоголовой GorillaPodVideo Pro (5K и3K), телескопическим штативом GripTightPRO Telepod для видеоблогеров, инновационным TelePodPRO Kit в исполнении для фотографов, TelePod325, TelePodMobile, гибким GripTightGorillaPodPro 2 – все от компании Joby. Инновационный отражатель и рассеиватель Lastolite HaloCompact, также замеченный на стенде, обеспечивает непревзойденную компактность в сложенном состоянии и прекрасно подойдет фотографам, которые сильно ограничены в объеме под фототехнику.
Всесезонные и долговечные рюкзаки от Lowepro (новые модели с защитой, удобным доступом, гибкостью и функциональностью) – идеальное решение для хранения оборудования. Не менее удачно подойдут для хранения и транспортировки необходимых аксессуаров чехлы Wrap, Pouch Mini, Pouch Medium, Case Large. Оптимальную комбинацию компактности, устойчивости, удобства в установке и использовании обеспечат штативы Manfrotto. Модельный ряд состоит из следующих образцов: Befree Advanced Nerissimo и универсального комплекта Manfrotto Befree 2N1. Также для ознакомления была доступна мощная вспышка Nissin MG10, снабженная встроенным светодиодным пилотным светом мощностью 9 Вт и разъемом для карт памяти формата Micro SD, и полностью бескнопочный синхронизатор для вспышек Profoto Connect.
Оборудование для звукозаписи было представлено на стенде компанией Saramonic. Это беспроводные радиосистемы UwMic15, которые обеспечивают стабильно высокое качество аудио без помех, цифровая беспроводная радиосистема Saramonic UwMic9, применяющаяся в видеоблогингах, подкастах, интервью и репортажах и Saramonic VmicLink5 частотой 5.8 Ггц с разным количеством передатчиков. Последние достижения компании Tokina отразились на стенде в виде объектива для зеркальных камер Nikon и Canon – opera 50mm F1.4 FF.
Огромное количество новинок оказалось на стенде компании Light Style. Примечательно, что они были доступны для продажи по специальным ценам. Новая линейка мобильных аксессуаров «Pictar центр мобильной фотографии», умный держатель для смартфона Pictar в двух новых цветах, обновленная серия рюкзаков Pro Light Redbee, новая коллекция Manfrotto Pro Light Reloader (чемоданы на колесах для фотооборудования и путешествий, пластиковые кейсы на колесах), настольный штатив PixiPlus, универсальный держатель и другие аксессуары, сумка и рюкзак для фототехники National Geographic (коллекция Walkabout), настольный штатив с шаровой головкой Gitzo Mini Traveler, карандаши для очистки оптики, дронов, матриц, фильтров Lenspen – все в распоряжении гостей стенда.
Falcon Eyes привезла на выставку вспышки серии Phantom II BW со встроенной системой синхронизации и информативным LCD-дисплеем, вспышки серии TE v3.0, серию комплектов BloggerKit для быстрой организации видеосъемок, фотофоны серии BackDrop. Там же GreenBean представила светодиодные осветители новых серий DayLight II, SunlightPro, MoonLightLED и FreeLight, а также видеоштативы и моноподы серии HDV Elite. Рядом расположились и новинки бренда Godox: универсальная аккумуляторная вспышка Wistro AD400Pro со встроенной системой беспроводной радиосинхронизации, выносная головка для вспышки AD200 с мощностью 200 Дж и гибкие светодиодные панели FL150, FL100 и FL60, отличающиеся высокой портативностью и простотой эксплуатации.
На стенде лидирующего поставщика аудиооборудования BOYA были выставлены новейшие разработки: поясной передатчик TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, RX8 PRO, беспроводной микрофон BY-WM4 Mark II, комплект для интервью для мобильных устройств BY-DM20, подключаемый конденсаторный микрофон BY-A7H, компактный микрофон-пушка BY-BM3011, микрофон-пушка для видеокамеры BY-BM3030, модульный микрофон-пушка BY-PVM3000, кардиоидный конденсаторный микрофон BY-M800, студийный микрофон с большой диафрагмой BY-M1000, USB-микрофон BY-PM700 – идеально подходящие к различным видам съемок.
С новинками продукции знакомились не только в экспозиционной зоне. На площадках Touch & Try можно было протестировать и попробовать в рабочих условиях настоящих фотостудий собранные комплекты от Canon, Nikon, Sony, Olympus и ZEISS.
«Фотофорум-2020» пройдет в Крокус Экспо ровно через год и обещает быть не менее насыщенным на события и новинки. Следите за новостями проекта на сайте photoforum-expo.ru и в социальных сетях:
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