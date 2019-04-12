Заботиться о родной планете: 9 фильмов с одной моралью
Специально для «National Geographic Россия» писательница Наталья Ремиш и интернет-кинотеатр tvzavr рассказывают о 10 картинах про осознанное потребление, которые стоит посмотреть каждому.
Партнёрский материал
12 апреля 2019 в 19:57
"Валл-И"
Этот мультфильм рассказывает трогательную историю любви двух роботов, которая придется по вкусу и маленьким, и взрослым. Мультик не просто развлекает – он наглядно показывает, как выглядит экологическая катастрофа: Земля превратилась в огромную свалку и стала непригодна для жизни, человечество (точнее, то, что осталось от него) сбежало в далекий космос на огромном корабле. Пока люди, поручив заботу о себе технологиям, медленно деградируют, на их родной планете прилежно трудится робот-уборщик Валл-И.
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«Аквамен»
Картина студии DC о супергерое также затрагивает современную проблему засорения Мирового океана. По сюжету, на морском дне живет раса, которой надоело, что люди сбрасывают в их родной дом отходы производства, пластик и прочий мусор. Доходит до того, что они готовы развязать войну – тут на сцену выходит Аквамен, сын простого смотрителя маяка и королевы Атланы. Ему ничего не остается, кроме как спасти Землю (и море тоже).
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"Безумный Макс: Дорога ярости"
Действие этого фильма происходит после экологической катастрофы. Мир стал пустыней, в которой балом правят те, кто владеет ресурсами. В Цитадели Несмертный Джо держит женщин, способных еще рожать здоровых детей, скрывает ото всех воду и зеленые сады. Военачальник Фуриоса решает сбежать, прихватив самое ценное, что есть у Джо. К ней присоединяется главный герой – Макс. Картина полна экшна, отличных спецэффектов и, конечно, размышлений о произошедшем.
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«Интерстеллар»
Когда деятельность человека приведет к засухе, а она, в свою очередь, к продовольственному кризису, ученые решат отправиться в космос на поиски новой планеты. Это путешествие займет годы, и не факт, астронавты вернутся домой и вновь увидят близких. Среди тех, кто летит искать спасение – фермер Купер. Ему предстоит увидеть чудеса Вселенной и разгадать множество загадок.
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«Аватар»
Аборигены далекой планеты Пандоры – На'ви – жили в полной гармонии друг с другом, флорой и фауной. Но однажды на их планету прилетели люди ради добычи редкого металла, который поможет выйти Земле из энергетического кризиса. Пандора в опасности: ей угрожает экологическая катастрофа и гибель всего живого, ведь люди видят лишь свою выгоду и не остановятся ни перед чем ради своей цели. Шедевральный и оскароносный красивый фильм, который вселяет надежду.
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«Геошторм»
Человек привык все контролировать, но есть вещи, которые он не в силах обуздать. Череда катаклизмов заставила страны объединиться для создания спутников, которые могут фиксировать любые климатические изменения. Однако Природа доказывает, кто в доме хозяин – а фильм доказывает, что если люди хотят спастись, они должны действовать быстро.
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"Люди Икс: Апокалипсис"
Фильм из серии о мутантах рассказывает о первом из них — Апокалипсисе. Давным-давно он был повержен, но спустя тысячелетия вновь восстал из мертвых. Апокалипсис видит, к чему Землю привели люди, и решает очистить ее. Профессор Ксавьер со своими студентами, Мистик и другие герои ни разу не встречались с таким сильным мутантом. Картина впервые демонстрирует молодых Шторм, Циклопа и Джин Грей, что не может не порадовать фанатов франшизы.
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«Ной»
Еще одна лента о том, как люди исчезают с лица планеты, – в библейском сюжете о Великом потопе. Ноя посещают ужасные видения, он начинает строить ковчег, в котором спасутся лишь избранные. Ему и его семье предстоит столкнуться с недоверием, а после - и ожесточенностью других людей, которые вскоре догадаются о грядущей катастрофе. Фильм — авторское высказывание Даррена Аронофски с Расселом Кроу, Дженнифер Коннели и Энтони Хопкинсом в главных ролях.
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«Послезавтра»
Земля на пороге катастрофы. В одной её части наступает засуха, в другой — вечная зима. Новый ледниковый период начинается в Нью-Йорке, где находится сын главного героя Джека Холла, ученого-климатолога. Картина наглядно показывает последствия экологических потрясений и предупреждает землян: необходимо думать о том, что будет послезавтра.
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