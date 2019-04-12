«Алгоритмическое кружево» взяло Гран-при на Lexus Design Award 2019
«Когда мы думаем об алгоритмах, нам обычно представляются компьютеры и сфера высоких технологий. Однако впервые алгоритмы появились в XIX веке в текстильной промышленности, где они применялись как способ воплотить в жизнь новую эстетику при выборе тканей. Проект «Алгоритмическое кружево» Лизы Маркс вдохновлен не только этим богатым историческим опытом, он уходит корнями в еще более древнее время, воплощая технику плетения сложных кружевных узоров XVI века. Лиза Маркс соединяет эту старинную технику с продвинутым трехмерным моделированием, вручную создавая специальные бюстгальтеры для женщин, переживших мастэктомию. Результатом её трудов стало сочетающее в себе функциональность и изящество изделие, которое положительно влияет на внешний вид тела пациентки и одновременно обеспечивает высочайший комфорт, полностью отвечающий индивидуальным потребностям её тела», – сказал Джон Маэда, всемирно известный дизайнер и технолог, в этом году впервые ставший членом жюри премии Lexus Design Award.
Российский этап конкурса Lexus Design Award 2019 Russia Тор Choice проводился в третий раз. В этом году он собрал рекордное количество работ среди всех стран-участниц: 485 заявок из 41 города России, 47 из которых вошли в топ-90 мирового шорт-листа лучших работ. Победителем конкурса Lexus Design Award Russia Тор Choice 2019 стал проект uniO – простая в использовании и безопасная магнитная розетка с компактным дизайном – представленный молодым дизайнером из Санкт-Петербурга Николаем Лозинским. Николай стал обладателем главного приза — поездки на Неделю дизайна в Милан, где смог познакомиться с работами финалистов конкурса Lexus Design Award.
Одним из шести финалистов международного конкурса Lexus Design Award 2019 стал проект другого участника российского этапа конкурса Lexus Design Award. Russia Тор Choice 2019 - Дмитрия Балашова. Проект Дмитрия «Эко-вихрь для генерации энергии» позволяет накапливать энергию, производимую реактивным двигателем самолета во время взлета, и перераспределять её на различные нужды аэропортов.
Прототип победителя Гран-При и проекты, созданные пятью другими финалистами конкурса Lexus Design Award 2019, будут показаны на выставке Lexus «Leading with Light» («Направляя светом»), которая проходит с 9 по 13 апреля 2019 года в рамках Недели дизайна в Милане.
Выставка «Leading with Light» («Направляя светом») вдохновлена новейшей технологией освещения Lexus и создана при участии студии медиа-дизайна Rhizomatiks. В хореографической постановке, где красочное, динамическое освещение сочетается с живым танцем и продвинутой робототехникой, задействованы многочисленные лучи движущихся прожекторов и роботы, взаимодействующие с живым актером. Затем посетители переходят в зону под названием «Новейшие технологии освещения Lexus», где узнают, как ориентированный на человека подход Lexus, применяемый при разработке передовых технологий в области автомобильной оптики, способен привести к лучшему, более светлому будущему.
Узнайте больше о российском этапе Lexus Design Award Russia Top Choice:
Официальный сайт: LexusDesignAwardRussia.ru
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