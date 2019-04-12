Калейдоскоп

Altay Resort увеличивает номерной фонд

На территории всесезонного курортного комплекса Altay Resort весной этого года открывается гостиница на 60 номеров. Новое здание позволит принимать почти вдвое больше гостей, проводить еще более масштабные корпоративные и MICE мероприятия на территории, а также работать с туристическими группами.
12 апреля 2019 в 13:35
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  • Altay Resort увеличивает номерной фонд

Всесезонный природно-оздоровительной комплекс Altay Resort (под управлением Cosmos Group, входящей в Группу АФК «Система») готов принять вдвое больше гостей. В мае на территории пятизвёздочного курорта открывается гостиница на 60 номеров. Теперь насладиться отдыхом в Горном Алтае можно в одном из 78 номеров в деревянных коттеджах или в современном номере гостиницы с уютным интерьером и всеми удобствами. Новое трехэтажное здание расположено в самом сердце долины и органично вписано в общую инфраструктуру комплекса. Первый этаж гостиницы — это многофункциональная общественная зона, где размещены магазины, пневмо-тир, бильярдный зал, лобби-бар и ресторан «Эдельвейс», рассчитанный на 80 гостей. На втором и третьем этаже — номера категории «Супериор», каждый с индивидуальным балконом. Новый отель также предлагает номера-коннекторы, в которые удобно заезжать большими семьями или компаниями друзей. Три номера в гостинице в непосредственной близости от лифтовых холлов оборудованы для маломобильных групп населения.

  • Altay Resort увеличивает номерной фонд

При строительстве и декоре новой гостиницы большое внимание было уделено общей концепции комплекса — бережное отношение к окружающей природе и экологичное жилое пространство. В отделке номеров использовано натуральное дерево и ткани, а в интерьере превалируют мягкие естественные оттенки, тоже заимствованные у природы. Здесь все призвано освободить гостей Altay Resort от суеты городской жизни, чтобы ничто не отвлекало их внимание от живописных видов за окном.

«Увеличение номерного фонда — это плановый процесс развития инфраструктуры комплекса. Мы повышаем привлекательность отеля и расширяем его возможности для работы в туристическом сегменте и сегменте MICE. Теперь мы можем предложить локализованное размещение организованным группам гостей, которые останавливаются в отеле в рамках крупных корпоративных мероприятий и туристических групп», — комментирует Николай Геннадьевич Фурсов, генеральный менеджер комплекса.

  • Altay Resort увеличивает номерной фонд

На обширной территории Altay Resort предусмотрено все для активного и размеренного отдыха: спа-центр с бассейном, тренажерным залом и фито-баром, рестораны «Пилигрим» и «Адамант», где с нового года подают домашние сыры собственного производства, а также уникальный по своему оснащению «Детский клуб», банный комплекс и многое другое. Здесь же находится собственная клиника, которая предлагает уникальные оздоровительные программы на базе продукции из пантов алтайского марала, а также самый крупный и современный в регионе Конгресс-центр, который способен вместить одновременно до 250 человек.

Курортный комплекс не раз подтверждал звание лучшего. Altay Resort является лауреатом престижной всероссийской премии Russian Hospitality Awards сразу в двух номинациях: «Лучший семейный отель» и «Лучший MICE отель» по итогам 2017 года, а также два года подряд побеждал в номинации «Лучший Медицинский отель». В 2018 году отель был награжден премией PRIME Traveller Awards в номинации Best Russian Leisure Hotel и премией National Georaphic Traveler Awards в номинации «Российский курортный отель».

  • Altay Resort увеличивает номерной фонд

Забронировать номера и узнать больше можно на сайте отеля: altayresort.ru

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