«National Geographic Россия» на Фотофоруме-2019!
Увидимся 11 апреля в «Крокусе Экспо»!
10 апреля 2019 в 17:40
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С 11 по 13 апреля в Москве будет проходить самое масштабное событие в области фото- и видеосъемки! В программе: презентации камер и аксессуаров от знаменитых брендов – и больше 100 лекций и мастер-классов от лучших российских и зарубежных фотографов и блогеров.
Кто будет выступать? Например, Алексей Малышев, Стас Давыдов, Кирилл Умрихин, Иван Дементиевский, Виктор Лягушкин, Роберт Максимов – список лекторов мы публиковали здесь.
«National Geographic Россия» подготовил для посетителей интересную программу: все три дня работы выставки на стенде V03 вас ждет захватывающее путешествие от компании Vireco. С помощью погружения в виртуальную реальность любой желающий сможет выйти в открытый космос, отправиться на экскурсию по международной космической станции и даже погулять по Марсу: все видеоматериалы – из особой коллекции National Geographic!
12 апреля с 16:40 до 18:00 в конференц-зале «В» состоится встреча с фотографом «National Geographic Россия» Мариной Маковецкой. Тема выступления – «Истории, рассказанные в National Geographic». Рекомендуем посетить!
Помимо этого на нашем стенде вы сможете приобрести свежий космический номер National Geographic «Живой космос», а также архивные номера для пополнения личной коллекции.
Ждем всем на стенде V03!
Ваша,
команда «National Geographic Россия».