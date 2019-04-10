Калейдоскоп

«National Geographic Россия» на Фотофоруме-2019!

Увидимся 11 апреля в «Крокусе Экспо»!
10 апреля 2019 в 17:40
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  • «National Geographic Россия» на Фотофоруме-2019!
11 апреля московском выставочном центре «Крокус-Экспо» начинает работу «Фотофорум», на котором мы представляем наше издание с новым апрельским номером «Живой космос». Приглашаем всех на стенд V03 и обещаем много интересного!

С 11 по 13 апреля в Москве будет проходить самое масштабное событие в области фото- и видеосъемки! В программе: презентации камер и аксессуаров от знаменитых брендов – и больше 100 лекций и мастер-классов от лучших российских и зарубежных фотографов и блогеров.

Кто будет выступать? Например, Алексей Малышев, Стас Давыдов, Кирилл Умрихин, Иван Дементиевский, Виктор Лягушкин, Роберт Максимов – список лекторов мы публиковали здесь

«National Geographic Россия» подготовил для посетителей интересную программу: все три дня работы выставки на стенде V03 вас ждет захватывающее путешествие от компании Vireco. С помощью погружения в виртуальную реальность любой желающий сможет выйти в открытый космос, отправиться на экскурсию по международной космической станции и даже погулять по Марсу: все видеоматериалы – из особой коллекции National Geographic!

12 апреля с 16:40 до 18:00 в конференц-зале «В» состоится встреча с фотографом «National Geographic Россия» Мариной Маковецкой. Тема выступления – «Истории, рассказанные в National Geographic». Рекомендуем посетить!

Помимо этого на нашем стенде вы сможете приобрести свежий космический номер National Geographic «Живой космос», а также архивные номера для пополнения личной коллекции.

Ждем всем на стенде V03! 

Ваша,
команда «National Geographic Россия».

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