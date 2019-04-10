Гончарная студия «Рыжий лис»: прекрасное своими руками
История создания студии
Зимой 2017 года керамисты Анна и Александр приняли решение создать собственную гончарную студию. Студия носит яркое и солнечное название «Рыжий Лис». Аня и Саша всегда мечтали научить как можно больше людей и особенно детей ценить и создавать прекрасное, дать людям лучшее из того, что они умеют. С тех пор ребята находятся в постоянном творческом движении и росте, воплощают свои самые смелые идеи и реализуют много интересных проектов, а также занимаются со всеми желающими погрузиться в мир керамики и научиться работать с глиной.
«Видеть восторг ребенка или взрослого человека от изделия, которое он только что сделал своими руками из бесформенного куска глины – это бесценно».
Что вы найдете для себя?
Отличный отдых с сочетанием приятного и полезного.
Комфортная обстановка пространства с естественным светом, порядком и чистотой. Гончарные круги, в ряд стоят стеллажи с изделиями и баночками глазури. Помещение пропитано творческой атмосферой! В Гончарной студии «Рыжий Лис» вы не только научитесь лепить и рисовать, но и узнаете много нового о глине, о её свойствах, о том, как своими руками создать красивые и практичные вещи, которые станут отличным подарком Вашим близким и любимым людям.
Работа на гончарном круге и ручная лепка
Почувствовать себя искусным гончаром за гончарным кругом может каждый желающий. Под чутким руководством мастеров в ваших руках в «глиняном танце» будет рождаться изделие ровных форм. В студии также проводятся групповые занятия по ручной лепке на анонсированную заранее тему, к которым вы сможете с удовольствием присоединиться. Это отличное занятие для тех, кто знакомится с керамикой и желает поработать с различными формами. Можно отойти от круга и создавать предметы различных интересных форм.
Роспись керамических изделий
Если вы уже создали свое изделие, то непременно нужно превратить его в произведение искусства. Так как глиняное изделие должно обязательно подвергаться обжигу, нанести на него роспись сразу не получится. На этих занятиях у вас будет возможность расписать созданные на предыдущих занятиях изделия.
Творчество с ранних лет
Детские занятия в группах до 4 человек в возрасте 4-10 лет. Занятие проводятся без присутствия родителей. Отличная возможность воспитать у детей любовь к прекрасному, выявить их потенциал и заинтересовать.
Корпоративы и романтические свидания в студии
Небанальный и креативный формат организации корпоратива позволит сплотить коллектив и с пользой провести время. Высокий уровень вовлеченности гарантирован. Кстати, порадовать свою вторую половинку и организовать настоящее свидание в гончарной студии за гончарным кругом, также отличная идея. Ваш любимый человек точно будет в восторге.
Где получить незабываемые эмоции? Москва, ул. Академика Петровского, д. 5 стр. 1
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