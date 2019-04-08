Скидка 20% на аренду авто в Avis
Отличная новость для тех, кто планирует провести майские праздники в Европе и хочет разнообразить свой отдых!
8 апреля 2019 в 18:25
Забронировать машину со скидкой можно с 8 по 12 апреля включительно, а взять в аренду с 27 апреля по 15 мая.
В акции участвуют наши любимые страны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция (за исключением Корсики), Германия, Италия (за исключением Сардинии), Великобритания (за исключением Нормандских островов, острова Мэн, Шотландские островов, Северной Ирландии), Испания (за исключением Канарских островов), Кипр, Черногория, Хорватия, Греция, Швеция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Швейцария.
Чтобы ознакомиться подробней с условиями, а также сделать бронирование и проверить цены, перейдите по ссылке или позвоните в клиентскую службу Avis в России по телефону 8 800 250 12 13.
Зачем брать в аренду автомобиль в путешествии? Потому что он дарит возможность с комфортом передвигаться между всеми замечательными местами, которые вы так давно мечтали увидеть.