Регата по южным морям России: приглашаются все желающие!
Что такое «Золотое кольцо Боспорского царства»?
8 апреля 2019 в 15:39
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Узнать больше о проекте можно на официальном сайте.
Маршрут регаты Геленджик-Севастополь пролегает вдоль Черноморского побережья с остановками в городах, хранящих память об античном наследии – Торик (Геленджик), Горгипия (Анапа), Пантикопей (Керчь), Ялта, Херсонес (Севастополь).
Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по туризму, Русского географического общества, Администраций Краснодарского края, Ростовской области, республики Крым и Севастополя. Оператор мероприятия – Краснодарская краевая федерация парусного спорта.
Участников ждёт захватывающее парусное соревнование, дневные и ночные переходы по Чёрному и Азовскому морям, проживание на настоящей крейсерской яхте, посещение удивительных древних памятников культуры и щедрые призы от партнеров.
«Регата объединит яхтсменов и любителей морских путешествий со всей России. Даже если у вас нет опыта, но есть желание – присоединяйтесь, мы всему научим! Мы приглашаем к участию и профессионалов, и любителей, и новичков», – говорит Сергей Захаров, президент Краснодарской краевой федерации парусного спорта.
В это же время на юге России пройдет единое открытие курортного сезона в формате фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства».
18 мая фестиваль открывается в Таганроге; в тот же день яхты стартуют оттуда в Геленджик. Маршрут Торик – Херсонес (Геленджик – Севастополь) займёт около 9 дней, с 25 мая по 1 июня.