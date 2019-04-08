Калейдоскоп

Регата по южным морям России: приглашаются все желающие!

Что такое «Золотое кольцо Боспорского царства»?
8 апреля 2019 в 15:39
1
  • Регата по южным морям России: приглашаются все желающие!
Впервые в рамках единого открытия курортного сезона на юге России с 25 мая по 1 июня состоится парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства».

Узнать больше о проекте можно на официальном сайте.

Маршрут регаты Геленджик-Севастополь пролегает вдоль Черноморского побережья с остановками в городах, хранящих память об античном наследии – Торик (Геленджик), Горгипия (Анапа), Пантикопей (Керчь), Ялта, Херсонес (Севастополь).

Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по туризму, Русского географического общества, Администраций Краснодарского края, Ростовской области, республики Крым и Севастополя. Оператор мероприятия  – Краснодарская краевая федерация парусного спорта.

Участников ждёт захватывающее парусное соревнование, дневные и ночные переходы по Чёрному и Азовскому морям, проживание на настоящей крейсерской яхте, посещение удивительных древних памятников культуры и щедрые призы от партнеров. 

1.jpg

«Регата объединит яхтсменов и любителей морских путешествий со всей России. Даже если у вас нет опыта, но есть желание – присоединяйтесь, мы всему научим! Мы приглашаем к участию и профессионалов, и любителей, и новичков», – говорит Сергей Захаров, президент Краснодарской краевой федерации парусного спорта.

В это же время на юге России пройдет единое открытие курортного сезона в формате фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства».

18 мая фестиваль открывается в Таганроге; в тот же день яхты стартуют оттуда в Геленджик. Маршрут Торик – Херсонес (Геленджик – Севастополь) займёт около 9 дней, с 25 мая по 1 июня.
  • Регата по южным морям России: приглашаются все желающие!


Тоже интересно

Спасены две американки, пять месяцев дрейфовавшие на яхте

Обсудить
СМИ2
В Германии восхитились новой «Нивой» (фото)
В Германии восхитились новой «Нивой» (фото)
Тоже интересно
По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы