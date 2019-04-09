Создать русский фолк: миссия выполнима? Отвечает «КоленкорЪ»
Скунцевы, основатели ЭтноПроекта «КоленкорЪ» на сто восемьдесят градусов разворачивают представление о русской песне, делая ее актуальной, современной и востребованной. Как именно? Сейчас расскажем.
Что это?
ЭтноПроект «КоленкорЪ» – музыкальное объединение на основе семейного дуэта Федора и Натальи Скунцевых – появился в 2014 году. Практически сразу после женитьбы тогда еще совсем юные музыканты решили, что для полной гармонии необходимо создать свой собственный творческий проект, миссией которого станет популяризация русской народной музыки. Сегодня «КоленкорЪ» объединяет более десяти музыкантов, активно сотрудничающих с дуэтом, который и по сей день остается «гвоздем» любой программы. Фестивали, концерты, презентации нового альбома, гастроли – от Сахалина до Лозанны – насыщенный творческий график, однако, не мешает заниматься созданием новых композиций.
Но новых ли? «КоленкорЪ» – это скорее хорошо забытое старое. «Сегодня существует ирландский, французский, немецкий современный фолк, который популярен, который слушают. Мы хотим создать качественный русский фолк, показать людям, что у нас есть своя богатая песенно-инструментальная культура», – рассказывает Наталья.
А показать действительно есть что. Русская песня – это огромная амплитуда эмоций; природа нашей страны – ее широта, разнообразие, красота – находит отражение и в характере, и в творчестве народа. До изобретения радио и телевидения, да и вообще электричества, песня сопровождала всю жизнь русского человека. Пели все: для каждого жизненного этапа находился свой жанр, песни делились на множество разновидностей: были и трудовые – они заменяли привычные наушники во время работы; календарные – приуроченные к наступлению нового времени года и праздника; свадебные, обрядовые, протяжные, духовные стихи и многие другие. Сегодня русская песня, видоизменяясь, исчезая из деревни, постепенно перемещается на концертные площадки.
Почему «КоленкорЪ»?
Когда пришло время выбирать название, чета Скунцевых долго не могла решиться: думали, искали, листали старинные книги, справочники, смотрели тексты народных песен. В нескольких из них встретился «коленкоръ» – слово, обозначающее ткань, из которых делали переплет для ставших со временем ветхими книг. Их обтягивали коленкором, и книга становилась как новенькая.
Довольный хозяин книги, бывало, восклицал: «Ну вот, совсем другой коленкоръ!» – то есть совсем другое дело. Выражение стало устойчивым, обозначающим, что-то новое и непривычно хорошее, не то, что все привыкли видеть. Символичное слово сразу же пришлось по вкусу музыкантам: сегодня Федор и Наталья дают новую жизнь, «новый коленкоръ» традиционной русской песне.
Каким образом?
Музыканты из ЭтноПроекта «КоленкорЪ» сами ищут старинные песни, которые несколько столетий назад пели в русских деревнях наши прапрапрабабушки, сидя при лучине за прялкой. Раньше их можно было еще найти в отдаленных деревнях и станицах у стариков, которые еще в детстве слышали их от своих родителей. Увы, сегодня таких носителей народной культуры уже почти не осталось. Зато остались их песни – в старых записях и расшифровках в музыкальных архивах и библиотеках. Именно оттуда они попадают в руки молодых и задорных ребят, которые решительно настроены смахнуть пыль веков с понравившейся мелодии. И сделать это по-настоящему интересно и живо.
К выбору песни музыкальное объединение подходит очень тщательно: «КоленкорЪ» фокусируется именно на редких, не заезженных, забытых композициях. Такая песня – живая, много раз уже когда-то спетая, становится основой, которую участники ЭтноПроекта обрабатывают с помощью инструментов, адаптируя аранжировку к слуху современных людей, уже отвыкших от аутентичного, чисто хорового русского пения. Кстати, Наталья и Федор играют сразу на нескольких: в их арсенале как и привычные нам гитара, скрипка, ударные, так и традиционные жалейка, свирель, гусли, гармонь и колесная лира. «КоленкорЪ» старается избегать прямого копирования манеры аутентичных исполнителей и далек от советских образцов стилизованного народного пения, но добивается естественного, чистого, традиционного звука, придавая своему вокалу более мягкие, привычные нашему слуху черты.
ЭтноПроект «КоленкорЪ» – живой организм, где воссоздают традиционный фольклор буквально вручную. «Хочешь сделать качественно, сделай сам», – улыбается Федор, который изучил технику студийной записи песен и теперь самостоятельно занимается этим, вручную соединяя каждую инструментальную дорожку.
Качественный подход к созданию музыки распространяется и на визуальную часть выступления: каждая композиция - своего рода шоу с элементами танца и сменой музыкальных инструментов. Немаловажное значение имеют и прекрасные, яркие русские костюмы артистов: за их выбор отвечает Наталья. Она сама ищет старинные фотографии, выбирает цвета, материал и руководит
процессом реконструкции костюма. Масштабы нашей страны дарят богатый выбор: ведь в каждой области были свои особенности народного костюма. ЭтноПроект «КоленкорЪ» фокусируется не только на создании музыкального контента. Кроме записей альбомов и съемок клипов (кстати, у «Коленкора» их уже четыре), ЭтноПроект проводит различные мероприятия и мастер-классы (так, например, появилась студия казачьих танцев с шашкой) для знакомства с русской народной культурой. Когда-то эта культура была естественной средой, сегодня же с ней приходится знакомить, объяснять различие между настоящим и сфабрикованным.
Конечно, коллектив регулярно принимает участие в различных фестивалях. Так, «КоленкорЪ» можно встретить практически на всех московских фольклорных фестивалях, среди которых «Перепляс» и «Традиция». Особенно полюбилась молодым музыкантам мультимедийное этно-пространство «Этно-кузня», которая четвертый год проводит крупнейший фестиваль «У парадной лестницы» на берегу Волги в Рыбинске. Кропотливая работа приносит свои плоды: в 2018 году музыканты «Коленкора» стали лауреатами этномузыкальной премии МИРа. На престижный конкурс собрались исполнители фольклора из разных уголков земного шара. Впереди у пока что такого юного, но такого успешного «Коленкора» еще много творческих проектов. В ближайшее время запланированы гастроли по центральной России, коллаборация с другими творческими объединения, сольные концерты в том числе и за рубежом. Возрождать русскую певческую культуру, дарить радость окружающим – все это в творческих планах «Коленкора». Послушаем?
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