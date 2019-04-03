Больше 100 мастер-классов: что будет на «Фотофоруме-2019»?
11−13 апреля 2019 года, Москва, «Крокус Экспо». К посещению рекомендуется!
3 апреля 2019 в 17:26
Фотофорум – ежегодная встреча тех, кто смотрит на мир через объектив и видоискатель.
Организаторы обещают серии мастер-классов от главных экспертов фото и видеоиндустрии. Занятия разделены по трём направлениям: фотосъемка, кино- и видеосъемка, обработка.
Алексей Малышев (FUJIFILM) проведет мастер-класс «Современный свадебный фотограф». На нем спикер даст краткий экскурс в историю профессии, расскажет о современных инструментах созданиях качественных фотографий, последних тенденциях направления, а также о новых веяниях в технике и уникальных приемах съемки.
Мэтр спортивной фотографии Роберт Максимов (NIKON) встретится со своими поклонниками на мастер-классе «Будни олимпийского фотографа», чтобы поделиться опытом съемки Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по разным видам спорта.
Регистрация уже открыта на официальном сайте – www.photoforum-expo.ru!
Тандем Андрея Голованова и Сергей Киврина (CANON) раскроет секреты создания высокопрофессиональных фотоснимков и обсудит влияние интернета и социальных сетей на работу фотографа в рамках мастер-класса «Выбор точки съемки и фона в спортивной фотографии».
Олег Зотов (NIKON), в фокусе которого в разное время оказывались звезды российского шоу-бизнеса и зарубежные знаменитости, выступит в рамках мастер-класса «Селебрити в фокусе».
Видеоблогер Стас Давыдов (SONY), ведущий популярного интернет-шоу «This is. Хорошо», даст советы всем, кто хочет попробовать свои силы в блогосфере, научиться создавать качественный контент и пользоваться современными digital-инструментами, на мастер-классе «Видеоблог – монетизация и продвижение».
На секции по репортажной съемке Максим Мармур (NIKON), фотографии которого публиковались в таких изданиях, как The Times, Washington Post, Time, Guardian, GQ, Vogue, Stern, совместит свой мастер-класс «Промышленная фотография» c презентацией собственных проектов.
Мастер-класс по «Режиссуре кадра» проведет Александра Мановцева (FUJIFILM). Здесь основное внимание будет уделено композиции кадра, поиску сюжета съемки и работе фотографа над созданием истории.
На одну из самых актуальных тем выскажется Артур Михеев (OneSideMedia). Его мастер-класс «Мобильное кино: смартфон как новый инструмент видеооператора» актуален для тех, кто хочет узнать, как красиво снимать на телефон и что нужно для качественной мобильной съемки.
Первый российский фотограф, выигравший конкурс Nikon Special Project, Кирилл Умрихин проведет презентацию своего проекта «Командорские острова. Экспедиция в неизвестную Россию», на которой расскажет об особенностях и проблемах travel-фотографии. Тему продолжит Елена Петрова (FUJIFILM). Ее мастер-класс будет называться «Съемка в путешествии. Как превратить отпуск в фототур».
Лучший свадебный фотограф 2015 года по версии журнала Wedding Russia, победитель премий Wedding Awards 2015 и Mywed Awards 2016, Артем Виндриевский (NIKON) проведет мастер-класс по свадебной фотосъемке «Салют. Будущее».
Единственный обладатель высшей профессиональной категории «Master» от FEP в России, один из самых известных и востребованных фотографов России и Европы Игорь Сахаров (PHOTOWEBEXPO) в ходе мастер-класса «Свет в предметной фотографии» расскажет о работе с жестким и мягким светом, создании объема изображения при предметной съемке и фотосъемке стекла и металла.
Павел Волков (CANON) поделится с аудиторией своими последними изданными работами, выделит главные моменты взаимодействия с героем, группой или комьюнити.
Ведущий специалист по Capture One Pro в России Александр Свет (FUJIFILM) проведет мастер-класс «Capture One. Новые возможности обработки RAW».
Александра Бочкарева (ЗЕНИТ) на своем мастер-классе будет рассуждать о художественной фотографии как образе видения, особенностях съемки на мануальные объективы, гармонии элементов и цвета в кадре, роли деталей в предварительной подготовке к созданию фотографии.
Съемка видеоклипов на беззеркальные камеры найдет отражение на мастер-классе режиссера Семена Багирова (FUJIFILM), применяющего в работе свежие, прогрессивные взгляды и подходы.
Ольга Мелекесцева (NIKON), специализирующаяся на съемке интерьеров и архитектуры уже 13 лет, проведет мастер-класс «Архитектурная и интерьерная фотосъемка. Творчество в деталях».
О том, как правильно сфотографировать любое природное явление, от северного сияния в Норвегии до ядовитых змей на Шри-Ланке, в ходе мастер-класса «Фоторепортаж в путешествиях. Съемка шаманских обрядов» расскажет Марк Подрабинек (FUJIFILM).
Признанный мастер детской фотографии, один из лучших детских и семейных фотографов по версии премии «Фотограф года» Ляля Гарбуз (NIKON) соберет своих поклонников на мастер-классе «Секреты детской фотографии». О нюансах и особенностях детской фотографии, о том, как улучшить детский портрет и что пригодится при съемке детей расскажет фотограф с мировым именем Елена Шумилова (SONY).
Портретная фотосъемка и ретушь станут главным предметом обсуждения на мастер-классе Niko Nikolas (PANASONIC) «Необходимый минимум для хорошего портрета. Как снять хорошо и просто. Ретушь».
О вдохновении, любимых фотографиях, самом интересном месте на Земле, а также о значении Instagram для тревел-фотографа расскажет Иван Дементиевский (NIKON).
Выступление Славы Гребенкина (PANASONIC) будет посвящено работе с киносветом в свадебной, подводной и портретной фотографии.
Андрей Жуков (ЗЕНИТ) на мастер-классе «Мануальная оптика для выдающихся портретов» поговорит о том, как делать хорошие современные портреты и привлекать внимание к ним в социальных сетях, а заодно обсудит развитие перспективных новых линеек оптики для самых разных систем от Зенит.
Возможности системы серии X – объективы, камеры, F-Log, кодеки и звук – представит Влад Сабатовский (FUJIFILM).
Александр Доринов (SONY) определит место видеооператора в экшн-, спорт- и трэвелиндустрии и подскажет, как получить опыт и куда двигаться дальше.
Елена Лисейкина (WACOM) затронет такую немаловажную часть работы фотографа, как обработка. Елена поговорит о методах обработки фотографий в различных программах с использованием графических планшетов WACOM и покажет, как получить максимум из исходного кадра.
Елена Минт (SONY) выскажется о пользе социальных сетей в рамках мастер-класса «Инстаграм фотографа – создание и развитие личного бренда». Никита Фролов (PELI) рассмотрит экшн-фотографию как искусство, проанализирует инструменты и приемы в создании снимков и фотопроектов, обсудит с посетителями, как балансировать между креативностью и абсурдностью снимка и как обходиться без фотошопа.
Для профессионалов в области коммерческой и рекламной видеосъемки Вадим Сергеев (Panasonic) расскажет о рекламной и коммерческой видеосъемке на системные беззеркальные камеры.
Известный своими «подводными» репортажами фотограф National Geographic Виктор Лягушкин (NIKON) проведет мастер-класс о том, как правильно снимать под водой и каких правил стоит придерживаться фотографу, решившему занять эту нишу в мире фотографии.
Марафон мастер-классов завершит Алексей Осокин (PELI), популярный фотограф-анималист, много лет специализирующегося на съемке диких кошек Африки.
Также у посетителей Фотофорума’2019 будет возможность встретиться на мастер-классах Нины Богатыревой (Panasonic), Жана Гаспаряна (Panasonic), Владимира Морозова (ZEISS), Сергея Музлова (Sony), Дарьи Булавиной (Olympus), Даниила Конторовича (Sony), Виктора Водолазького (Panasonic), Антона Лесного (ZEISS), Сергея Чечи (Panasonic), Ильи Нодии (Sony), Эдуарда Жукова (Panasonic), Дмитрия Зверева (Olympus), Ольги Ларсен (Лайт Стайл) и других.
Помимо мастер-классов состоится творческая беседа с Георгием Пинхасовым и практические воркшопы с Екатериной Мухиной и Сергеем Музловым. Фотофорум будет проходить в течение трех дней, с 11 по 13 апреля, в МВЦ «Крокус Экспо». Посетителей ждет традиционная экспозиция с участием фото- и печатных компаний первого эшелона, Touch & Try площадки, портфолио-ревю, фотовыставки и круглый стол по актуальным вопросам фотобизнеса.
Приобрести билеты на Фотофорум можно на официальном сайте мероприятия www.photoforum-expo.ru
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Организаторы обещают серии мастер-классов от главных экспертов фото и видеоиндустрии. Занятия разделены по трём направлениям: фотосъемка, кино- и видеосъемка, обработка.
Алексей Малышев (FUJIFILM) проведет мастер-класс «Современный свадебный фотограф». На нем спикер даст краткий экскурс в историю профессии, расскажет о современных инструментах созданиях качественных фотографий, последних тенденциях направления, а также о новых веяниях в технике и уникальных приемах съемки.
Мэтр спортивной фотографии Роберт Максимов (NIKON) встретится со своими поклонниками на мастер-классе «Будни олимпийского фотографа», чтобы поделиться опытом съемки Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по разным видам спорта.
Регистрация уже открыта на официальном сайте – www.photoforum-expo.ru!
Тандем Андрея Голованова и Сергей Киврина (CANON) раскроет секреты создания высокопрофессиональных фотоснимков и обсудит влияние интернета и социальных сетей на работу фотографа в рамках мастер-класса «Выбор точки съемки и фона в спортивной фотографии».
Олег Зотов (NIKON), в фокусе которого в разное время оказывались звезды российского шоу-бизнеса и зарубежные знаменитости, выступит в рамках мастер-класса «Селебрити в фокусе».
Видеоблогер Стас Давыдов (SONY), ведущий популярного интернет-шоу «This is. Хорошо», даст советы всем, кто хочет попробовать свои силы в блогосфере, научиться создавать качественный контент и пользоваться современными digital-инструментами, на мастер-классе «Видеоблог – монетизация и продвижение».
На секции по репортажной съемке Максим Мармур (NIKON), фотографии которого публиковались в таких изданиях, как The Times, Washington Post, Time, Guardian, GQ, Vogue, Stern, совместит свой мастер-класс «Промышленная фотография» c презентацией собственных проектов.
Мастер-класс по «Режиссуре кадра» проведет Александра Мановцева (FUJIFILM). Здесь основное внимание будет уделено композиции кадра, поиску сюжета съемки и работе фотографа над созданием истории.
На одну из самых актуальных тем выскажется Артур Михеев (OneSideMedia). Его мастер-класс «Мобильное кино: смартфон как новый инструмент видеооператора» актуален для тех, кто хочет узнать, как красиво снимать на телефон и что нужно для качественной мобильной съемки.
Первый российский фотограф, выигравший конкурс Nikon Special Project, Кирилл Умрихин проведет презентацию своего проекта «Командорские острова. Экспедиция в неизвестную Россию», на которой расскажет об особенностях и проблемах travel-фотографии. Тему продолжит Елена Петрова (FUJIFILM). Ее мастер-класс будет называться «Съемка в путешествии. Как превратить отпуск в фототур».
Лучший свадебный фотограф 2015 года по версии журнала Wedding Russia, победитель премий Wedding Awards 2015 и Mywed Awards 2016, Артем Виндриевский (NIKON) проведет мастер-класс по свадебной фотосъемке «Салют. Будущее».
Единственный обладатель высшей профессиональной категории «Master» от FEP в России, один из самых известных и востребованных фотографов России и Европы Игорь Сахаров (PHOTOWEBEXPO) в ходе мастер-класса «Свет в предметной фотографии» расскажет о работе с жестким и мягким светом, создании объема изображения при предметной съемке и фотосъемке стекла и металла.
Павел Волков (CANON) поделится с аудиторией своими последними изданными работами, выделит главные моменты взаимодействия с героем, группой или комьюнити.
Ведущий специалист по Capture One Pro в России Александр Свет (FUJIFILM) проведет мастер-класс «Capture One. Новые возможности обработки RAW».
Александра Бочкарева (ЗЕНИТ) на своем мастер-классе будет рассуждать о художественной фотографии как образе видения, особенностях съемки на мануальные объективы, гармонии элементов и цвета в кадре, роли деталей в предварительной подготовке к созданию фотографии.
Съемка видеоклипов на беззеркальные камеры найдет отражение на мастер-классе режиссера Семена Багирова (FUJIFILM), применяющего в работе свежие, прогрессивные взгляды и подходы.
Ольга Мелекесцева (NIKON), специализирующаяся на съемке интерьеров и архитектуры уже 13 лет, проведет мастер-класс «Архитектурная и интерьерная фотосъемка. Творчество в деталях».
О том, как правильно сфотографировать любое природное явление, от северного сияния в Норвегии до ядовитых змей на Шри-Ланке, в ходе мастер-класса «Фоторепортаж в путешествиях. Съемка шаманских обрядов» расскажет Марк Подрабинек (FUJIFILM).
Признанный мастер детской фотографии, один из лучших детских и семейных фотографов по версии премии «Фотограф года» Ляля Гарбуз (NIKON) соберет своих поклонников на мастер-классе «Секреты детской фотографии». О нюансах и особенностях детской фотографии, о том, как улучшить детский портрет и что пригодится при съемке детей расскажет фотограф с мировым именем Елена Шумилова (SONY).
Портретная фотосъемка и ретушь станут главным предметом обсуждения на мастер-классе Niko Nikolas (PANASONIC) «Необходимый минимум для хорошего портрета. Как снять хорошо и просто. Ретушь».
О вдохновении, любимых фотографиях, самом интересном месте на Земле, а также о значении Instagram для тревел-фотографа расскажет Иван Дементиевский (NIKON).
Выступление Славы Гребенкина (PANASONIC) будет посвящено работе с киносветом в свадебной, подводной и портретной фотографии.
Андрей Жуков (ЗЕНИТ) на мастер-классе «Мануальная оптика для выдающихся портретов» поговорит о том, как делать хорошие современные портреты и привлекать внимание к ним в социальных сетях, а заодно обсудит развитие перспективных новых линеек оптики для самых разных систем от Зенит.
Возможности системы серии X – объективы, камеры, F-Log, кодеки и звук – представит Влад Сабатовский (FUJIFILM).
Александр Доринов (SONY) определит место видеооператора в экшн-, спорт- и трэвелиндустрии и подскажет, как получить опыт и куда двигаться дальше.
Елена Лисейкина (WACOM) затронет такую немаловажную часть работы фотографа, как обработка. Елена поговорит о методах обработки фотографий в различных программах с использованием графических планшетов WACOM и покажет, как получить максимум из исходного кадра.
Елена Минт (SONY) выскажется о пользе социальных сетей в рамках мастер-класса «Инстаграм фотографа – создание и развитие личного бренда». Никита Фролов (PELI) рассмотрит экшн-фотографию как искусство, проанализирует инструменты и приемы в создании снимков и фотопроектов, обсудит с посетителями, как балансировать между креативностью и абсурдностью снимка и как обходиться без фотошопа.
Для профессионалов в области коммерческой и рекламной видеосъемки Вадим Сергеев (Panasonic) расскажет о рекламной и коммерческой видеосъемке на системные беззеркальные камеры.
Известный своими «подводными» репортажами фотограф National Geographic Виктор Лягушкин (NIKON) проведет мастер-класс о том, как правильно снимать под водой и каких правил стоит придерживаться фотографу, решившему занять эту нишу в мире фотографии.
Марафон мастер-классов завершит Алексей Осокин (PELI), популярный фотограф-анималист, много лет специализирующегося на съемке диких кошек Африки.
Также у посетителей Фотофорума’2019 будет возможность встретиться на мастер-классах Нины Богатыревой (Panasonic), Жана Гаспаряна (Panasonic), Владимира Морозова (ZEISS), Сергея Музлова (Sony), Дарьи Булавиной (Olympus), Даниила Конторовича (Sony), Виктора Водолазького (Panasonic), Антона Лесного (ZEISS), Сергея Чечи (Panasonic), Ильи Нодии (Sony), Эдуарда Жукова (Panasonic), Дмитрия Зверева (Olympus), Ольги Ларсен (Лайт Стайл) и других.
Помимо мастер-классов состоится творческая беседа с Георгием Пинхасовым и практические воркшопы с Екатериной Мухиной и Сергеем Музловым. Фотофорум будет проходить в течение трех дней, с 11 по 13 апреля, в МВЦ «Крокус Экспо». Посетителей ждет традиционная экспозиция с участием фото- и печатных компаний первого эшелона, Touch & Try площадки, портфолио-ревю, фотовыставки и круглый стол по актуальным вопросам фотобизнеса.
Приобрести билеты на Фотофорум можно на официальном сайте мероприятия www.photoforum-expo.ru
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