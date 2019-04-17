Отель от Hilton в Москве: как совместить городскую энергетику с умиротворением и уютом
Особая корпоративная культура сервиса и предельное внимание к деталям отелей бренда DoubleTree by Hilton известны по всему миру. Например, в каждом отеле бренда DoubleTree by Hilton гостей встречают теплым печеньем с кусочками шоколада
Отель DoubleTree by Hilton Moscow – Marina удобно расположен на Ленинградском шоссе рядом с крупными бизнес-центрами и Роял Яхт Клубом. Уникальное расположение позволяет выйти за рамки классического представления о городском отеле.
Своим гостям отель предлагает:
- Выспаться в комфортных номерах различных категорий. Все номера оснащены современным оборудованием, ТВ со спутниковыми каналами, бесплатным Wi-Fi, сейфом, утюгом и гладильной доской, мини баром, халатом и тапочками.
- Посетить легендарные спа процедуры в Chavana Spa, которое предлагает простую, понятную и доступную концепцию, основанную на идеальном сочетании цены и качества услуг. Любой ритуал подарит ощущение легкости и приток жизненной энергии.
- Насладиться блюдами европейской кухни в авторском исполнении шеф-повара в ресторане La Veranda. Каждый месяц в отеле проводятся винные вечера с дегустацией вин, тщательно разработанным меню, и интересными рассказами о вине. А для любителей творчества в ресторане проходят уроки рисования под руководством опытного преподавателя.
- Провести мероприятие любой сложности, будь то конференция, презентация, тренинг или гала-ужин. Отель располагает 11 конференц-залами с дневным освещением без колонн. В зависимости от масштаба мероприятия залы могут трансформироваться с помощью звуконепроницаемых перегородок. Отличительной особенностью отеля является внутренняя открытая площадка Piazza и возможность проведения мероприятий с ввозом автомобилей или крупногабаритных экспонатов.
- Находясь на территории яхт клуба, гости могут принять участие в настоящей парусной регате или устроить прогулку по водохранилищу на белоснежной яхте.
Современный дизайн отеля, обилие натурального света и свежего воздуха – все это способствует продуктивному обучению или отдыху, будь то романтические выходные или отдых в кругу семьи, каждый найдет то, что ему по душе. Более подробную информацию можно найти на сайте отеля (doubletreemoscow.ru/) или в соцсетях (Instagram, Facebook)