Наида Алиева поделилась секретами красоты
Утро началось с пресс-завтрака, на который пришли редакторы красоты из самых известных печатных и онлайн-изданий. Наида Алиева продемонстрировала на желающих свою уникальную технику контурной пластики, которая дает мгновенный результат без видимых следов на коже. Также она представила свою линию уходовой косметики с адаптогенами и биомимитическими пептидами из натуральных ингредиентов без консервантов.NAIDA ALIEVA BEAUTY – это космецевтическая линейка с высокой биодоступностью. Это означает, что активные ингредиенты проникают в глубокие слои кожи, минуя эпидермальный защитный барьер кожи. По эффекту курс масок приравнивается к курсу мезотерапии, но без потери времени, реабилитации и боли.
Вечером состоялся светсткий коктейль в более торжественной обстановке. Среди гостей были: Анфиса Чехова, Анастасия Денисова, Евгения Линович, Светлана Абрамова, Карина Мишулина, Евгения Короткевич, Виктория Андреянова, Татьяна Геворкян, София Кальчева, Эмма Салимова, Юлия Беретта, Олеся Бословяк, Мария Берсенева, Анна Пескова, Антонина Клименко и многие другие ВИП-гости.
Во время приветственного коктейля, когда Наида Алиева встречала своих гостей состоялось выступление джазового артиста Никиты Агафонова, ученика Владимира Спивакова, а также проекта SaxBeat – дуэта музыкальных лидеров исполняющих электро-акустическую музыку в разных танцевальных стилях.
(Наида Алиева и Светлана Абрамова)
Кульминацией вечера было выступление Наиды Алиевой и живая дискуссия с гостями на следующие темы:
- Какая косметика работает
- Как похудеть за 4 месяца на 20 кг после рождения ребенка. Диета и упражнения, которые работают
- «Цифровое старение» от гаджетов
- Новые возможности ботокса и контурной пластики: от безоперационной ринопластики до аугментации углов челюсти
- Гормоны и адаптогены
- Какие процедуры вам точно не нужны
В программе вечера также были: диагностика кожи и волос, бьюти-процедуры и розыгрыш призов.
Наида Алиева – врач-дерматолог, косметолог с международным опытом возглавляет клинику эстетической медицины «Верна» на Цветном бульваре, а в скором времени открывает новую, более просторную клинику в Оружейном переулке.
Наида Алиева уверена, что красивая кожа без макияжа и безупречная фигура – это то, чего можно добиться с помощью простых методик, которые она сама постоянно применяет на практике и в уходе за собой.