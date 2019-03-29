  • Наида Алиева поделилась секретами красоты
    Анфиса Чехова и Наида Алиева
  • Наида Алиева поделилась секретами красоты
Калейдоскоп

Наида Алиева поделилась секретами красоты

27 марта на 40-м этаже золотой башни Меркурий состоялся первый Beauty Public Talk канала World Fashion Channel со звездным бьюти-экспертом Наидой Алиевой.
29 марта 2019 в 19:05
Гости наслаждались прекрасными панорамными видами Москвы с площадки Mercury Space, которая признана лучшей event-площадкой в Европе в 2017 году по версии European Property Awards.

Утро началось с пресс-завтрака, на который пришли редакторы красоты из самых известных печатных и онлайн-изданий. Наида Алиева продемонстрировала на желающих свою уникальную технику контурной пластики, которая дает мгновенный результат без видимых следов на коже. Также она представила свою линию уходовой косметики с адаптогенами и биомимитическими пептидами из натуральных ингредиентов без консервантов. 

NAIDA ALIEVA BEAUTY – это космецевтическая линейка с высокой биодоступностью. Это означает, что активные ингредиенты проникают в глубокие слои кожи, минуя эпидермальный защитный барьер кожи. По эффекту курс масок приравнивается к курсу мезотерапии, но без потери времени, реабилитации и боли.

  • Наида Алиева поделилась секретами красоты

Вечером состоялся светсткий коктейль в более торжественной обстановке. Среди гостей были: Анфиса Чехова, Анастасия Денисова, Евгения Линович, Светлана Абрамова, Карина Мишулина, Евгения Короткевич, Виктория Андреянова, Татьяна Геворкян, София Кальчева, Эмма Салимова, Юлия Беретта, Олеся Бословяк, Мария Берсенева, Анна Пескова, Антонина Клименко и многие другие ВИП-гости.

Во время приветственного коктейля, когда Наида Алиева встречала своих гостей состоялось выступление джазового артиста Никиты Агафонова, ученика Владимира Спивакова, а также проекта SaxBeat – дуэта музыкальных лидеров исполняющих электро-акустическую музыку в разных танцевальных стилях.

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(Наида Алиева и Светлана Абрамова)

Кульминацией вечера было выступление Наиды Алиевой и живая дискуссия с гостями на следующие темы:

- Какая косметика работает

- Как похудеть за 4 месяца на 20 кг после рождения ребенка. Диета и упражнения, которые работают

- «Цифровое старение» от гаджетов

- Новые возможности ботокса и контурной пластики: от безоперационной ринопластики до аугментации углов челюсти

- Гормоны и адаптогены

- Какие процедуры вам точно не нужны

В программе вечера также были: диагностика кожи и волос, бьюти-процедуры и розыгрыш призов. 

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Наида Алиева – врач-дерматолог, косметолог с международным опытом возглавляет клинику эстетической медицины «Верна» на Цветном бульваре, а в скором времени открывает новую, более просторную клинику в Оружейном переулке.

Наида Алиева уверена, что красивая кожа без макияжа и безупречная фигура – это то, чего можно добиться с помощью простых методик, которые она сама постоянно применяет на практике и в уходе за собой.

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