Телевизор Samsung QLED 2019: что нового?
Он выдаёт отличную картинку, а в выключенном состоянии сливается со стеной — рассказываем подробнее об умной новинке из Южной Кореи.
29 марта 2019 в 15:41
Желание любого кинорежиссера – погрузить зрителя в атмосферу, чтобы он почувствовал себя частью происходящего на экране. И даже если сюжет проработан до мелочей, немаловажную роль сыграет то, на чём вы будете смотреть фильм или сериал.
Хороший вариант – новые QLED-телевизоры Samsung с разрешением 4К и 8К. Они позволят вам полностью погрузиться в происходящее на экране: с легкостью перенестись на улицы Рима и Нью-Йорка из фильмов Вуди Аллена, в фантастические миры Люка Бессона и Тима Бертона, или до кончиков пальцев прочувствовать сюрреалистичную атмосферу работ Дэвида Линча.
За качество изображения, цветопередачу и детализацию как в светлых, так и темных сценах отвечают технология квантовых точек и поддержка стандарта HDR10+, а расширенный угол обзора гарантирует комфортный просмотр с любого ракурса. А в некоторых моделях QLED 2019 реализована технология полной прямой подсветки, которая обеспечивает превосходный уровень контрастности и яркости.
Уникальная особенность всех QLED-телевизоров Samsung 2019 года – процессор Quantum с технологией искусственного интеллекта, которая улучшает качество исходного изображения, оптимизирует звук под каждую сцену и изменяет яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Телевизоры Samsung в этом году получили новое приложение iTunes Movies/TV Shows («Фильмы/Телешоу iTunes») и поддержку Apple AirPlay 2. Вы сможете голосом управлять своей библиотекой iTunes и покупать или брать напрокат любые из сотен тысяч фильмов и сериалов, доступных в магазине iTunes Store, включая крупнейшую подборку фильмов в формате 4K HDR.
Благодаря режиму Ambient 4К или 8К QLED-телевизор Samsung дополнит любой интерьер и придаст ему индивидуальности, решив вечную проблему «черного прямоугольника». В выключенном состоянии он способен подстроиться под цвет и фактуру стены, на которой расположен, либо отображать прогноз погоды или семейные фотографии. Библиотека режима Ambient в моделях 2019 года пополнилась новыми фонами, заставками и картинами. Например, работами художницы Тали Леннокс, известной своими абстрактными картинами маслом, и голландского дизайнерского дуэта Шолтен и Байингс, который специально для Samsung создал коллекцию произведений для дома с изображением фарфоровых и текстильных элементов в изысканных расцветках. Также в режиме Ambient появилась возможность применять к изображениям новые цветовые фильтры и автоматически регулировать цветовой тон фона и его яркость.
Среди других «интерьерных» преимуществ QLED-телевизоров Samsung, которые позволяют им идеально вписаться в любой интерьер, – один, почти незаметный провод для подключения питания и всех внешних устройств и крепление без зазора «No gap wall mount».
Диагонали экранов QLED-телевизоров 2019 года с самым высоким на сегодняшний день разрешением 8K варьируются от 65 до 98 дюймов, а моделей 4K – от 49 до 82 дюймов, поэтому подобрать подходящий вариант (как для небольшой спальни, так и огромного домашнего кинозала) легко.
Новинки совсем скоро появятся в России, а пока на модели 8K и 4K можно оформить предзаказ и получить в подарок стильный саундбар, обеспечивающий звук студийного качества. Модель саундбара в подарок зависит от модели приобретаемого телевизора. Предзаказ на Samsung QLED 8K c самой большой диагональю экрана – 98 дюймов – откроется 7 апреля.
Хороший вариант – новые QLED-телевизоры Samsung с разрешением 4К и 8К. Они позволят вам полностью погрузиться в происходящее на экране: с легкостью перенестись на улицы Рима и Нью-Йорка из фильмов Вуди Аллена, в фантастические миры Люка Бессона и Тима Бертона, или до кончиков пальцев прочувствовать сюрреалистичную атмосферу работ Дэвида Линча.
За качество изображения, цветопередачу и детализацию как в светлых, так и темных сценах отвечают технология квантовых точек и поддержка стандарта HDR10+, а расширенный угол обзора гарантирует комфортный просмотр с любого ракурса. А в некоторых моделях QLED 2019 реализована технология полной прямой подсветки, которая обеспечивает превосходный уровень контрастности и яркости.
Уникальная особенность всех QLED-телевизоров Samsung 2019 года – процессор Quantum с технологией искусственного интеллекта, которая улучшает качество исходного изображения, оптимизирует звук под каждую сцену и изменяет яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Телевизоры Samsung в этом году получили новое приложение iTunes Movies/TV Shows («Фильмы/Телешоу iTunes») и поддержку Apple AirPlay 2. Вы сможете голосом управлять своей библиотекой iTunes и покупать или брать напрокат любые из сотен тысяч фильмов и сериалов, доступных в магазине iTunes Store, включая крупнейшую подборку фильмов в формате 4K HDR.
Благодаря режиму Ambient 4К или 8К QLED-телевизор Samsung дополнит любой интерьер и придаст ему индивидуальности, решив вечную проблему «черного прямоугольника». В выключенном состоянии он способен подстроиться под цвет и фактуру стены, на которой расположен, либо отображать прогноз погоды или семейные фотографии. Библиотека режима Ambient в моделях 2019 года пополнилась новыми фонами, заставками и картинами. Например, работами художницы Тали Леннокс, известной своими абстрактными картинами маслом, и голландского дизайнерского дуэта Шолтен и Байингс, который специально для Samsung создал коллекцию произведений для дома с изображением фарфоровых и текстильных элементов в изысканных расцветках. Также в режиме Ambient появилась возможность применять к изображениям новые цветовые фильтры и автоматически регулировать цветовой тон фона и его яркость.
Среди других «интерьерных» преимуществ QLED-телевизоров Samsung, которые позволяют им идеально вписаться в любой интерьер, – один, почти незаметный провод для подключения питания и всех внешних устройств и крепление без зазора «No gap wall mount».
Диагонали экранов QLED-телевизоров 2019 года с самым высоким на сегодняшний день разрешением 8K варьируются от 65 до 98 дюймов, а моделей 4K – от 49 до 82 дюймов, поэтому подобрать подходящий вариант (как для небольшой спальни, так и огромного домашнего кинозала) легко.
Новинки совсем скоро появятся в России, а пока на модели 8K и 4K можно оформить предзаказ и получить в подарок стильный саундбар, обеспечивающий звук студийного качества. Модель саундбара в подарок зависит от модели приобретаемого телевизора. Предзаказ на Samsung QLED 8K c самой большой диагональю экрана – 98 дюймов – откроется 7 апреля.