  • Более миллиона человек поддержали акцию #ВажнаКаждаяКапля
    Фото: Pixabay
  • Более миллиона человек поддержали акцию #ВажнаКаждаяКапля
    После кампании #ВажнаКаждаяКапля в Иркутске состоялся митинг в защиту Байкала Фото: Елена Талянина
Калейдоскоп

Более миллиона человек поддержали акцию #ВажнаКаждаяКапля

Юлия Энхель продолжает бороться за чистую питьевую воду
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27 марта 2019 в 16:18
В 2019 году в акции приняли участие более миллиона человек, включая множество звезд российского шоу-бизнеса и спорта, а соцсетевой охват кампании превзошел прошлогодний в 30 раз.

«Вопрос улучшения качества питьевой воды с самого начала основания компании Enhel является приоритетным для меня и моих коллег. Когда речь идет о здоровье населения нашей страны и всей планеты, коммерческие интересы уходят на второй план. Я счастлива, что реализованный нами проект #ВажнаКаждаяКапля приобрел такой массовый характер и, более того, напрямую повлиял на катастрофическую ситуацию, связанную с загрязнением озера Байкал. Спасибо всем и каждому, кто отозвался поддержать наш проект, только вместе мы сможем добиться результата», – сказала Юлия Энхель, президент компании Enhel Group.

Все средства от продажи воды Enhel на сайте компании 22 марта были перечислены в Фонд «Озеро Байкал». После флешмоба в Иркутске прошёл многотысячный митинг в защиту Байкала, а участники подписали обращение с просьбой запретить строительства завода на озере.

Несмотря на то, что Всемирный день воды уже закончился, к движению #ВажнаКаждаяКапля по-прежнему можно присоединиться. Просто разместите в своих соцсетях пост с хештегом #ВажнаКаждаяКапля со ссылкой на релевантную группу Enhel (все аккаунты компании в соцсетях можно найти на официальном сайте) и узнаете о том, как в мире решают проблему чистой питьевой воды – и что можете сделать конкретно вы.

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