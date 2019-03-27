Более миллиона человек поддержали акцию #ВажнаКаждаяКапля
«Вопрос улучшения качества питьевой воды с самого начала основания компании Enhel является приоритетным для меня и моих коллег. Когда речь идет о здоровье населения нашей страны и всей планеты, коммерческие интересы уходят на второй план. Я счастлива, что реализованный нами проект #ВажнаКаждаяКапля приобрел такой массовый характер и, более того, напрямую повлиял на катастрофическую ситуацию, связанную с загрязнением озера Байкал. Спасибо всем и каждому, кто отозвался поддержать наш проект, только вместе мы сможем добиться результата», – сказала Юлия Энхель, президент компании Enhel Group.
Все средства от продажи воды Enhel на сайте компании 22 марта были перечислены в Фонд «Озеро Байкал». После флешмоба в Иркутске прошёл многотысячный митинг в защиту Байкала, а участники подписали обращение с просьбой запретить строительства завода на озере.
Несмотря на то, что Всемирный день воды уже закончился, к движению #ВажнаКаждаяКапля по-прежнему можно присоединиться. Просто разместите в своих соцсетях пост с хештегом #ВажнаКаждаяКапля со ссылкой на релевантную группу Enhel (все аккаунты компании в соцсетях можно найти на официальном сайте) и узнаете о том, как в мире решают проблему чистой питьевой воды – и что можете сделать конкретно вы.