Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»
Современные вечеринки и светские мероприятия подразумевают соблюдение определенного дресс-кода. И не всегда в гардеробе даже опытной модницы найдется одежда, подходящая на всё, а облачаться в одно и то же платье на разные мероприятия – моветон.
Многие женщины покупают дорогие платья на определенное мероприятие и одевают его всего лишь один раз. После чего одежда отправляется собирать пыль на вешалку в гардеробной, занимая драгоценное место. Во многом поэтому в последнее время огромной популярностью пользуется услуга по прокату элитных платьев на светские мероприятия и фотосессии.
Данная услуга имеет неоспоримые преимущества, ведь платья с ценником в 50 000 рублей можно взять на прокат за 10-15% от его полной стоимости. Следовательно, самые дорогие и эксклюзивные платья в зависимости от модели можно арендовать за 5 000-12 000 рублей. Такая услуга не только сэкономит бюджет, но и значительно освободит гардероб от ненужных вещей.
Лидер на рынке проката элитных платьев в Москве – салон «Tiara Dress». Колоссальный выбор вечерних, коктейльных, свадебных и бальных платьев может решить проблему с нарядом для свадьбы, выпускного, новогоднего бал, дня рождения, помолвки – в общем, чего угодно. В салоне «Tiara Dress» многие наряды являются единственными в своем роде.
Услугами салона пользуются многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса и публичные личности. Наряды от «Tiara Dress» довольно часто встречаются на телевидении, съемках ток-шоу, музыкальных клипах и светских мероприятиях.
В салоне «Tiara Dress» можно воспользоваться опцией бесплатной индивидуальной примерки. Консультанты помогут подобрать оптимальный вариант, который идеально будет соответствовать вашей фигуре и финансовым возможностям.
Для тех, у кого ввиду плотного графика попросту нет времени на посещение салона, доступна услуга выездной примерки на дому. При необходимости консультанты «Tiara Dress» помогут в подборе аксессуаров и клатча к платью.Официальный сайт «Tiara Dress»
Очень красивый инстаграм «Tiara Dress»