  • Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»
  • Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»
  • Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»
  • Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»
  • Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»
  • Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»
Калейдоскоп

Платье напрокат в Москве: «Tiara Dress»

Как выйти в свет, чтобы потом не было мучительно больно за кошелек и место в гардеробе
Промо
27 марта 2019 в 17:12
Для каждой женщины выход в свет – волнующее событие, которое требует как продуманной до мелочей подготовки, так и определенных финансовых затрат. Не секрет, что большая часть бюджета тратится на приобретение платья, поскольку именно этот элемент дамского туалета является основополагающим в ее образе.

Современные вечеринки и светские мероприятия подразумевают соблюдение определенного дресс-кода. И не всегда в гардеробе даже опытной модницы найдется одежда, подходящая на всё, а облачаться в одно и то же платье на разные мероприятия – моветон.

Многие женщины покупают дорогие платья на определенное мероприятие и одевают его всего лишь один раз. После чего одежда отправляется собирать пыль на вешалку в гардеробной, занимая драгоценное место. Во многом поэтому в последнее время огромной популярностью пользуется услуга по прокату элитных платьев на светские мероприятия и фотосессии.

Данная услуга имеет неоспоримые преимущества, ведь платья с ценником в 50 000 рублей можно взять на прокат за 10-15% от его полной стоимости. Следовательно, самые дорогие и эксклюзивные платья в зависимости от модели можно арендовать за 5 000-12 000 рублей. Такая услуга не только сэкономит бюджет, но и значительно освободит гардероб от ненужных вещей.

Лидер на рынке проката элитных платьев в Москве – салон «Tiara Dress». Колоссальный выбор вечерних, коктейльных, свадебных и бальных платьев может решить проблему с нарядом для свадьбы, выпускного, новогоднего бал, дня рождения, помолвки – в общем, чего угодно. В салоне «Tiara Dress» многие наряды являются единственными в своем роде.

Услугами салона пользуются многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса и публичные личности. Наряды от «Tiara Dress» довольно часто встречаются на телевидении, съемках ток-шоу, музыкальных клипах и светских мероприятиях.

В салоне «Tiara Dress» можно воспользоваться опцией бесплатной индивидуальной примерки. Консультанты помогут подобрать оптимальный вариант, который идеально будет соответствовать вашей фигуре и финансовым возможностям.

Для тех, у кого ввиду плотного графика попросту нет времени на посещение салона, доступна услуга выездной примерки на дому. При необходимости консультанты «Tiara Dress» помогут в подборе аксессуаров и клатча к платью.

Официальный сайт «Tiara Dress»

Очень красивый инстаграм «Tiara Dress»

Тоже интересно

Как украшают себя женщины в разных странах

Обсудить
СМИ2
Все умные россияне уже давно отдыхают здесь: скрытые бюджетные места
Все умные россияне уже давно отдыхают здесь: скрытые бюджетные места
Тоже интересно
Нежные снежные барсы засыпают в обнимку: видео
Нежные снежные барсы засыпают в обнимку: видео
Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни