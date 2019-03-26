Экономно и экологично: о плюсах термокружки
Как термокружка помогает беречь самое дорогое, что есть у человечества — время и природу.
Промо
26 марта 2019 в 16:29
Главным достоинством кружки считается время, которая она держит тепло. Вообще-то если для вас этот критерий важнее всего – вам нужна не термокружка, а термос. Из термокружек, во-первых и в-главных, удобно пить – и в машине, и в аудитории, по дороге в торговый центр или на встречу.
Но что подразумевается под словом «удобно»? Разберёмся на примере термокружки Brugo – одной из наиболее продвинутых на рынке.
Первое, на что следует обратить внимание при выборе – это герметичность. Производитель гарантирует, что содержимое не просачивается и не проливается наружу (и даже обещает заменить, если кружка подведёт). Но все равно не рекомендуется переворачивать кружку вверх дном (если только вы не собираетесь сделать последний глоток).
Следующий немаловажный фактор – наличие двойных стенок. Термокружка не должна нагреваться – иначе напиток отдаст все тепло в воздух, а кружку будет невозможно держать в руках.
Форма и материал тоже должны служить удобству: например, зауженная посередине кружка с нескользящим ободочком (или прорезиненным корпусом) хорошо ложится в руку.
Для автолюбителей важно, чтобы термокружка помещалась в подстаканник машины (и не болталась в нем). В Brugo это учли: разработан специальный дизайн нижней части корпуса, который подходит для большинства автомобилей.
Стальная надёжнее и долговечней пластиковой – но главное, что любая термокружка экологичнее, чем пластиковый или бумажный стаканчик из кофейни (да, даже у «бумажных» одноразовых стаканчиков – тонкий слой пластика на стенках, и переработать его нельзя).
У Brugo есть ещё одно преимущество перед картонными стаканчиками: она остужает раскалённый напиток до удобной температуры – и не нужно ждать, пока он сам остынет. Как это работает? Внутри – два сообщающихся отсека (один в другом вроде матрёшки). Пока вы делаете глоток, напиток протекает сквозь промежуточную камеру – и мгновенно становится вполне приятной и комфортной температуры (от 65°С до 76°С).
Заказать кружку Brugo (и подробнее узнать о том, как она работает) можно на официальном сайте Brugo в России – www.brugo24.ru.