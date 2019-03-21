Трюфели и рыба: гастрономические сенсации 28 марта в Москве
Особый ужин от знаменитых шеф-поваров — в столичном ресторане «Рыба мечты»!
21 марта 2019 в 18:14
В ресторан «Рыба мечты» с гастролями едет знаменитый петербургский «Трюфельный дом Bruno». Этот ресторан – единственное в России заведение, где трюфели добавляют в каждое блюдо. Его основатель – французский шеф-повар и «Трюфельный король» Клеман Бруно, чей ресторанный проект на юго-востоке Франции «Chez Bruno» удостоен звезды Michelin. Между прочим, этот ресторан Бруно открыл в доме своей бабушки – именно она когда-то научила его готовить трюфели.
А 28 марта шеф-повар «Трюфельного дома Bruno» Анна Хахмашвили вместе с шефом «Рыбы мечты» Андреем Федосеевым устроят особый трюфельный вечер и вместе приготовят сет из шести блюд. Особым деликатесом на ужине будет специально привезённый свежий трюфель!
Что в меню?
В качестве приветствия гостям вечера сначала предложат бриошь с трюфельно-грибной пастой и черным трюфелем. Первым полноценным блюдом сета станет карпаччо из гребешка с маринованным цукини, фисташкой и черным трюфелем. Следующее блюдо – креветки нанбан со щавелем и трюфелем. После подадут иерусалимский артишок с трюфельным соусом брюмаль. Четвертая подача – угольная треска с луком порей и трюфелем. А тем, кто любит мясо, особенно понравится говяжья вырезка с соусом бордолез и черным трюфелем.
Перед десертом на стол подадут сыр бри с маскарпоне и трюфелем, а завершением ужина станут трюфельное мороженое и печенье-мадлен.
Кроме того, в стоимость вечера включен один бокал вина, а прекрасным дополнением к ужину станет инструментальное исполнение французских хитов. Начало ужина – в 20:00.
Взглянуть на меню можно на сайте ресторана. Столик можно забронировать на там же, на сайте, или по телефонам:
+7 (495) 127-08-88
+7 (915) 3777-377.
Адрес: ул. Садовническая, 57 стр.1.
А 28 марта шеф-повар «Трюфельного дома Bruno» Анна Хахмашвили вместе с шефом «Рыбы мечты» Андреем Федосеевым устроят особый трюфельный вечер и вместе приготовят сет из шести блюд. Особым деликатесом на ужине будет специально привезённый свежий трюфель!
Что в меню?
В качестве приветствия гостям вечера сначала предложат бриошь с трюфельно-грибной пастой и черным трюфелем. Первым полноценным блюдом сета станет карпаччо из гребешка с маринованным цукини, фисташкой и черным трюфелем. Следующее блюдо – креветки нанбан со щавелем и трюфелем. После подадут иерусалимский артишок с трюфельным соусом брюмаль. Четвертая подача – угольная треска с луком порей и трюфелем. А тем, кто любит мясо, особенно понравится говяжья вырезка с соусом бордолез и черным трюфелем.
Перед десертом на стол подадут сыр бри с маскарпоне и трюфелем, а завершением ужина станут трюфельное мороженое и печенье-мадлен.
Кроме того, в стоимость вечера включен один бокал вина, а прекрасным дополнением к ужину станет инструментальное исполнение французских хитов. Начало ужина – в 20:00.
Взглянуть на меню можно на сайте ресторана. Столик можно забронировать на там же, на сайте, или по телефонам:
+7 (495) 127-08-88
+7 (915) 3777-377.
Адрес: ул. Садовническая, 57 стр.1.