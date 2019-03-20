  • Где остановиться в Санкт-Петербурге: пять звезд «Коринтии»
  • Где остановиться в Санкт-Петербурге: пять звезд «Коринтии»
    Лобби «Коринтии»
  • Где остановиться в Санкт-Петербурге: пять звезд «Коринтии»
    Внутри «Империала», одного из четырех ресторанов отеля
Калейдоскоп

Где остановиться в Санкт-Петербурге: пять звезд «Коринтии»

Один из самых ярких отелей России
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20 марта 2019 в 18:34
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Новейшая история «Коринтии Санкт-Петербург» насчитывает 17 лет и три ключевых рубежных отметки. Первая – в 2002 году, когда отель был приобретен европейской группой Corinthia Hotels, задумавшей провести его полную перезагрузку. Вторая – в 2009 году, когда, опираясь на семь лет колоссального труда и многомиллионных инвестиций, эта перезагрузка наконец случилась. Третья – самая свежая, 2017 и 2018 годов выпуска, когда «Коринтия Санкт-Петербург» открыл соответственно 120 и 162 обновленных номера и люкса для того, чтобы принимать гостей со всего света на высшем уровне европейского гостеприимства.

Сегодня крупнейший 5-звездочный отель Санкт-Петербурга предлагает 282 реконструированных номеров и люксов разных категорий, представленных в новом дизайне. Синие, серые, кобальтовые, бежевые и серебряные цвета декора гармонично сочетаются с произведениями искусства и другими предметами интерьера. Просторные и элегантные номера идеально подходят для комфортного отдыха после прогулок по Северной столице и предлагают гостям все удобства, отличающие гранд-отель, включая более 70 международных телеканалов, бесплатный Wi-Fi и круглосуточный доступ в фитнес-центр.

  • Где остановиться в Санкт-Петербурге: пять звезд

За 15 лет, в течение которых «Коринтия Санкт-Петербург» представляет европейское гостеприимство в российской культурной столице, отель пять раз был отмечен премией World Travel Awards как «Ведущий конференц-отель России» в 2017, 2016, 2013, 2012, 2011 годах. Кроме того, отель становился лучшей конгрессной гостиницей Санкт-Петербурга по версии Russian Business Travel & MICE Award в октябре 2015 года и был признан премией Russian Hospitality Awards лучшим MICE-отелем России в феврале 2016 года.

Как найти

«Коринтия Санкт-Петербург» расположен в трех реконструированных зданиях девятнадцатого века в самом центре Невского проспекта. Как забронировать номер

На официальном сайте, конечно.

А где с ними пообщаться?

В их группе в Facebook, например

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