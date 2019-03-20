Где остановиться в Санкт-Петербурге: пять звезд «Коринтии»
Сегодня крупнейший 5-звездочный отель Санкт-Петербурга предлагает 282 реконструированных номеров и люксов разных категорий, представленных в новом дизайне. Синие, серые, кобальтовые, бежевые и серебряные цвета декора гармонично сочетаются с произведениями искусства и другими предметами интерьера. Просторные и элегантные номера идеально подходят для комфортного отдыха после прогулок по Северной столице и предлагают гостям все удобства, отличающие гранд-отель, включая более 70 международных телеканалов, бесплатный Wi-Fi и круглосуточный доступ в фитнес-центр.
За 15 лет, в течение которых «Коринтия Санкт-Петербург» представляет европейское гостеприимство в российской культурной столице, отель пять раз был отмечен премией World Travel Awards как «Ведущий конференц-отель России» в 2017, 2016, 2013, 2012, 2011 годах. Кроме того, отель становился лучшей конгрессной гостиницей Санкт-Петербурга по версии Russian Business Travel & MICE Award в октябре 2015 года и был признан премией Russian Hospitality Awards лучшим MICE-отелем России в феврале 2016 года.
Как найти
«Коринтия Санкт-Петербург» расположен в трех реконструированных зданиях девятнадцатого века в самом центре Невского проспекта. Как забронировать номер
На официальном сайте, конечно.
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