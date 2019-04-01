Тест-драйв обновлённой Suzuki Vitara в масленичном фототуре: как это было
Дорогу до Великого Новгорода стоит прокладывать с тем расчётом, чтобы успеть сделать фотоостановки в ряде сёл и городов Тверской области. Например, в старинном селе Городня, где находится единственный памятник архитектуры, который дошёл до нас со времён Тверского княжества – стоящая на крутом берегу Волги церковь Рождества Богородицы, возведённая ещё в конце XIII века. Прокладываем маршрут в телефоне и через Bluetooth переносим картинку предстоящего маршрута на 7-дюймовый сенсорный дисплей Suzuki. Многочисленные камеры фиксации скоростного режима Vitara также берёт на себя. Ограничиваем скорость с помощью круиз-контроля, заранее радуясь, что не получим писем счастья по приезде.
В обаятельном Торжке однозначно нужно остаться на ночь, чтобы вечером подкрепиться воспетыми ещё Пушкиным пожарскими котлетами (они были придуманны именно здесь), а наутро налегке отправиться исследовать многочисленные церкви – хороший вид на реку Тверцу и малоэтажную городскую застройку открывается с колокольни древнейшего в области мужского Борисоглебского монастыря.
Для обстоятельного знакомства с Тверью не хватит и длинного уикенда, так что лучше сконцентрироваться на прогулке по набережной с вытянувшимися «единой фасадой» домами, посещении недавно отреставрированного Императорского путевого дворца и необычного Морозовского городка, когда-то принадлежавшего текстильной мануфактуре.
И все же главная задача – успеть как можно больше. Компактный японский кроссовер демонстрирует все преимущества своего турбированного мотора 1.4 мощностью 140 лошадиных сил. Во-первых, динамика разгона и крутящий момент в 220 Нм, а, во-вторых, мизерный расход – менее 6 литров на 100 километров пути.
Вот как провожают зиму на Руси! Смахните в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
К истокам древней Руси
Валдай – милый крошечный городок, оживлённый лишь в летние месяцы, когда дремучие леса и десятки озёр его огромного национального парка привлекают к себе множество туристов. Зимой здесь спокойно, поэтому появление нашей компании за рулем Suzuki Vitara в броском золотом цвете вызвало у местных неподдельное оживление.
Впрочем, в знаменитый Музей колокольчиков и соседний с ним Музейный колокольный центр приезжают круглый год. Там можно узнать всё о колокольном деле на Валдае, в России и других странах и даже самому попробовать сымитировать на колоколах проезд тройки ямщика! Всего в четверти часа езды от центра города находится и впечатляющий Иверский монастырь, основанный патриархом Никоном по подобию афонской Иверской обители.
Дороги в Тверской области также способны удивлять – за последние пять лет они определённо стали лучше. Впрочем, возможно, главную роль сыграла подвеска, которая умело проглатывала все дорожные сюрпризы, сохраняя максимальный комфорт и плавность хода.
Великий Новгород, через который проходил торговый путь «из варяг в греки» – одна из первых (а может, и первая) столиц русского государства и город, где расположено аж 37 объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На территории его краснокаменного детинца-кремля сохранился уникальный Софийский собор XI века (необычные ракурсы храма просматриваются с боевого хода крепостной стены), в готической Грановитой палате – единственной в нашей стране немецкой готической постройки гражданского назначения – несколько лет назад открылась выставка ювелирного искусства XVII-XIX веков, а памятник Тысячелетию России можно разглядывать (и фотографировать) бесконечно.
Древо жизни
Многие интересные достопримечательности – Рюриково городище с «княжьим камнем» и крупнейший в области Юрьев монастырь – находятся уже за пределами города. В двух шагах от древних стен храмов работает обширнейший Музей деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны сохранённые до наших дней образцы народного деревянного зодчества, начиная с XVI века.
Быт русской деревни, благоухающие деревом интерьеры изб, сараев и церквей, старинные промыслы и ремёсла – всё это можно увидеть в «Витославлицах» в любой день, но только на Широкую Масленицу на улочках и площадях этого музея под открытым небом появляются нарядные коллективы бабушек, распевающих озорные частушки, открывается шумная ярмарка, на каждом углу угощают блинами и другой масленичной снедью, а всех участвующих в забавных конкурсах и правильно отгадавших загадки ждут призы в виде всё тех же блинов и глоточка-другого медовухи. Перед кульминацией праздника – ритуальным сожжением чучела Масленицы – желающие могли привязать к её подолу и рукавам символизирующие их прегрешения ленточки, чтобы те без следа сгорели в костре. Пожалуй, лучше варианта для жарких проводов зимы и придумать сложно.
Нам же захотелось еще немного продлить удовольствие от просмотра зимних пейзажей с обледенелыми деревьями, будто из сказки, и заснеженными деревенскими дорожками. Съезжаем с асфальта и не боимся застрять. Клиренс в 185 мм, короткие свесы, система помощи при спуске с горы, умная система полного привода ALLGRIP SELECT с 4 режимами езды – Auto, Sport, Snow и Lock. Весь этот комплекс – безотказное оружие Suzuki Vitara для самых непростых дорожных условий. Заснеженные тропы мы проскочили играючи. Смотрим на эффектные, встроенные в приборную панель часы, и прокладываем путь домой, готовясь к непростому, но уже давно привычному трафику на въезде в большой город.