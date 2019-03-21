От ленты до этикетки: типография «Два клёна»
С чем носить ленты? Где купить? А бывают этикетки на одежду на заказ? Давайте по порядку.
Промо
21 марта 2019 в 13:43
4
Мода меняется? Факт! Но базовые элементы гардероба остаются теми же, что были, скажем, в «лихих 90-х», «ревущих 20-х», в Средневековье и античности.
Пример? Ленты, которые сегодня можно найти в сотнях ларьков – или в одном большом магазине, как «Два клёна».
Ленты – важная часть гардероба и, как всё гениальное, простая. Что может быть проще тонких полосок ткани? Едва ли можно сказать, когда их придумали, но они в чести который век! Посмотрите на любой живописный шедевр Возрождения – и найдёте там ленты. Вот пример: испытайте наблюдательность на знаменитой фреске Рафаэля «Aфинская школа».
Или, помните, как поётся в народной песне «коробейники»:
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок – рубашку белую
Подпоясать в сенокос…
Раньше ленты не просто украшали владельца, но и намекали на его состоятельность и статус. Как, впрочем, и сейчас – если на них нанесено название компании или логотип бренда!
Купить этикетки на одежду (и сделать на заказ) можно в Москве – в столичной типографии 2klena.ru.
Лента с логотипом и надписями сегодня используется повсеместно:
• для подарочных упаковок;
• для декорирования стендов и интерьера;
• в качестве шнурка бейджиков или мобильных телефонов
...и еще в сотнях случае.
Как и любой рекламный инструмент, лента с логотипом должна быть продумана до мелочей. Тут важно все: материал изготовления ленты с логотипом, ее дизайн, ширина, цвет, способ нанесения надписи, а также дизайн самой надписи. Поэтому изготовление лент с логотипом не стоит доверять непрофессиональным мастерам, которые изготавливают столь востребованную продукцию кустарным способом.
Профессиональные станки и отличные навыки – то, что позволяет работникам типографии «Два клена» браться за любые заказы, и даже срочные.
Пример? Ленты, которые сегодня можно найти в сотнях ларьков – или в одном большом магазине, как «Два клёна».
Ленты – важная часть гардероба и, как всё гениальное, простая. Что может быть проще тонких полосок ткани? Едва ли можно сказать, когда их придумали, но они в чести который век! Посмотрите на любой живописный шедевр Возрождения – и найдёте там ленты. Вот пример: испытайте наблюдательность на знаменитой фреске Рафаэля «Aфинская школа».
Или, помните, как поётся в народной песне «коробейники»:
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок – рубашку белую
Подпоясать в сенокос…
Раньше ленты не просто украшали владельца, но и намекали на его состоятельность и статус. Как, впрочем, и сейчас – если на них нанесено название компании или логотип бренда!
Купить этикетки на одежду (и сделать на заказ) можно в Москве – в столичной типографии 2klena.ru.
Лента с логотипом и надписями сегодня используется повсеместно:
• для подарочных упаковок;
• для декорирования стендов и интерьера;
• в качестве шнурка бейджиков или мобильных телефонов
...и еще в сотнях случае.
Как и любой рекламный инструмент, лента с логотипом должна быть продумана до мелочей. Тут важно все: материал изготовления ленты с логотипом, ее дизайн, ширина, цвет, способ нанесения надписи, а также дизайн самой надписи. Поэтому изготовление лент с логотипом не стоит доверять непрофессиональным мастерам, которые изготавливают столь востребованную продукцию кустарным способом.
Профессиональные станки и отличные навыки – то, что позволяет работникам типографии «Два клена» браться за любые заказы, и даже срочные.