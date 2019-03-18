Важна каждая капля: социальная кампания Юлии Энхель в рамках Дня Воды
22 марта объявлен Всемирным днем воды. С такой инициативой выступила Организация Объединенных Наций.
18 марта 2019 в 16:03
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Повод беспокоиться есть: по данным ООН, более миллиарда человек сейчас пребывают в состоянии перманентной жажды. Вдумайтесь в эти цифры: у одной седьмой населения нашей планеты нет возможности регулярно получать чистую питьевую воду. Это – не угроза и не кризис. Это – настоящая экологическая катастрофа! Чтобы привлечь к ней внимание, с 1995 года в мире широкомасштабно отмечается День Воды. Акцию поддержали и главные мировые звезды, в числе которых Джессика Альба, Жизель Бюндхен, Том Круз и другие.
В России, к огромному сожалению, этот день пока мало известен. Хотя и для нашей страны проблема запасов качественной воды чрезвычайно актуальна. Парадоксальная ситуация, особенно для 21 века – эпохи научных прорывов и технических открытий. Но профессионалы не сидят сложа руки. Так в прошлом году по инициативе президента компании ENHEL – Юлии Энхель – состоялся первый всероссийский instagram-флешмоб #важнакаждаякапля. Благодаря этой масштабной кампании к вопросу сохранения запасов качественной воды было привлечено более 1 млн человек! И это только начало!
В этом году международная компания ENHEL планирует масштабировать социальную акцию. Юлия Энхель намерена задействовать в инициативе еще большее количество людей. Чтобы объяснить каждому: лично он может сделать шаг к решению серьезной экологической проблемы.
В этом социальном флешмобе может принять участие каждый. Для этого в пятницу 22 марта достаточно разместить пост в своих социальных сетях с хештегом #важнакаждаякапля со ссылкой на @enhel_official в качестве источника дополнительной информации. Весь день в этом аккаунте будут рассказывать о путях решения проблемы, опыте других стран и примерах ведущих инфлюенсеров страны и мира. Все средства от продажи воды Enhel на сайте www.enhelbeauty.com 22 марта будут перечислены в «Фонд Озеро Байкал».
Юлия Энхель, президент компании ENHEL GROUP: «Качество питьевой воды всегда было и есть приоритетом номер 1 для всех специалистов нашей компании и, прежде всего, для наших клиентов. Качество воды – это качество жизни. Я считаю, что всегда важно помнить не только о коммерческих интересах, а прежде всего о социальной ответсвенности: что каждый из нас делает для того, чтобы решить главную экологическую проблему в мире. Никто уже не может оставаться в стороне – запасы качественной питьевой воды стремительно сокращаются, об этом надо думать и говорить, надо действовать. Я благодарна всем, кто поддержал нас в прошлом году в рамках инициативы #важнакаждаякапля – только вместе мы сможем реально что-то изменить. Не тратить воду зря, не засорять озера, использовать вторичную переработку – это просто, надо только начать!»
В России, к огромному сожалению, этот день пока мало известен. Хотя и для нашей страны проблема запасов качественной воды чрезвычайно актуальна. Парадоксальная ситуация, особенно для 21 века – эпохи научных прорывов и технических открытий. Но профессионалы не сидят сложа руки. Так в прошлом году по инициативе президента компании ENHEL – Юлии Энхель – состоялся первый всероссийский instagram-флешмоб #важнакаждаякапля. Благодаря этой масштабной кампании к вопросу сохранения запасов качественной воды было привлечено более 1 млн человек! И это только начало!
В этом году международная компания ENHEL планирует масштабировать социальную акцию. Юлия Энхель намерена задействовать в инициативе еще большее количество людей. Чтобы объяснить каждому: лично он может сделать шаг к решению серьезной экологической проблемы.
В этом социальном флешмобе может принять участие каждый. Для этого в пятницу 22 марта достаточно разместить пост в своих социальных сетях с хештегом #важнакаждаякапля со ссылкой на @enhel_official в качестве источника дополнительной информации. Весь день в этом аккаунте будут рассказывать о путях решения проблемы, опыте других стран и примерах ведущих инфлюенсеров страны и мира. Все средства от продажи воды Enhel на сайте www.enhelbeauty.com 22 марта будут перечислены в «Фонд Озеро Байкал».
Юлия Энхель, президент компании ENHEL GROUP: «Качество питьевой воды всегда было и есть приоритетом номер 1 для всех специалистов нашей компании и, прежде всего, для наших клиентов. Качество воды – это качество жизни. Я считаю, что всегда важно помнить не только о коммерческих интересах, а прежде всего о социальной ответсвенности: что каждый из нас делает для того, чтобы решить главную экологическую проблему в мире. Никто уже не может оставаться в стороне – запасы качественной питьевой воды стремительно сокращаются, об этом надо думать и говорить, надо действовать. Я благодарна всем, кто поддержал нас в прошлом году в рамках инициативы #важнакаждаякапля – только вместе мы сможем реально что-то изменить. Не тратить воду зря, не засорять озера, использовать вторичную переработку – это просто, надо только начать!»