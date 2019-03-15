Восточная кухня в Москве, или Что попробовать в Oxus?
Колорит и традиции Средней Азии — в новом прочтении!
15 марта 2019 в 19:30
Когда-то имя Oxus носила Амударья – самая полноводная река в Средней Азии. Теперь его (а заодно и кулинарные традиции Востока) перенял московский ресторан.
Здесь, в центре столицы, готовят узбекские блюда – с пиететом к рецептуре и ингредиентам (здесь так следят за аутентичностью вкусов, что продукты привозят прямо из Средней Азии). На первом этаже стоят шкафы для сухого вызревания мраморного мяса и открытая ледяная витрина: тут можно выбрать себе понравившийся кусок мяса, рыбу или морепродукты.
Что попробовать? Салат ачичук из свежего лука и нежнейших помидоров с зеленью и черным перцем, горячее – уйгурский лагман, ягненка в тандыре с арчой или дымляму – тушеные с овощами бычьи хвосты, а на десерт, например, халвайтар – «жидкую халву» – с карамелизированными орехами.
Удивительно, но с этим восточным великолепием вполне удачно соседствует европейская кухня. Итальянская мясная нарезка брезаола, испанский хамон – и узбекский казылык, то есть колбаса из конины.
А еще – шашлык из баранины и ти-бон стейк, камчатский краб с топленым маслом – или с авокадо и соусом из апельсинового перца. А может, предпочтете лосося с манго под соусом из лимонника?
Восточная кухня богата ароматами и вкусами. Подобрать к ней вина по силам не каждому сомелье, но в Oxus с этой задачей справляются: официанты всегда порекомендуют удачное сочетание к блюдам (а в винной карте числятся аж 160 сортов в бутылках и 12 – в бокалах).
Здесь готовят авторские коктейли от Кирилла Филимонова – слияние европейской и азиатской культур. За основу Кирилл берет крепкий алкоголь и дополняет его сухофруктами, орехами, приправами и специями, чтобы правильно расставить восточные акценты. Сейчас в барной карте семь авторских коктейлей, которые в дальнейшем будут меняться.
Дизайном пространства занимался Валерий Лизунов. Его главной задачей было создать современный интерьер без клише, свойственных «ресторану восточной кухни», но и подчеркнуть индивидуальность Oxus.
Смахните картинку в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
На двух этажах расположено шесть залов: два больших основных; два зала на пятнадцать человек, оборудованные собственными кухнями; мансарда на десять человек; закрытая веранда с выходом во двор. Летом гости также смогут отдыхать на просторных балконах. Все пространства оформлены по-разному, но в единой стилистике. И то, о чем просто нельзя умолчать: у OXUS есть собственная парковка!
Заказать столик или уточнить меню можно на сайте ресторана oxusmoscow.ru,
по телефонам +7 (495) 681-80-00 и +7 (926) 307-86-86
или по e-mail banket@oxusmoscow.ru.
Адрес: Москва, ул. Трифоновская, д.24 строение 1.
Здесь, в центре столицы, готовят узбекские блюда – с пиететом к рецептуре и ингредиентам (здесь так следят за аутентичностью вкусов, что продукты привозят прямо из Средней Азии). На первом этаже стоят шкафы для сухого вызревания мраморного мяса и открытая ледяная витрина: тут можно выбрать себе понравившийся кусок мяса, рыбу или морепродукты.
Что попробовать? Салат ачичук из свежего лука и нежнейших помидоров с зеленью и черным перцем, горячее – уйгурский лагман, ягненка в тандыре с арчой или дымляму – тушеные с овощами бычьи хвосты, а на десерт, например, халвайтар – «жидкую халву» – с карамелизированными орехами.
Удивительно, но с этим восточным великолепием вполне удачно соседствует европейская кухня. Итальянская мясная нарезка брезаола, испанский хамон – и узбекский казылык, то есть колбаса из конины.
А еще – шашлык из баранины и ти-бон стейк, камчатский краб с топленым маслом – или с авокадо и соусом из апельсинового перца. А может, предпочтете лосося с манго под соусом из лимонника?
Визит в Oxus – это гастрономическая кругосветка со стартом и финишем в Средней Азии.
Восточная кухня богата ароматами и вкусами. Подобрать к ней вина по силам не каждому сомелье, но в Oxus с этой задачей справляются: официанты всегда порекомендуют удачное сочетание к блюдам (а в винной карте числятся аж 160 сортов в бутылках и 12 – в бокалах).
Здесь готовят авторские коктейли от Кирилла Филимонова – слияние европейской и азиатской культур. За основу Кирилл берет крепкий алкоголь и дополняет его сухофруктами, орехами, приправами и специями, чтобы правильно расставить восточные акценты. Сейчас в барной карте семь авторских коктейлей, которые в дальнейшем будут меняться.
Дизайном пространства занимался Валерий Лизунов. Его главной задачей было создать современный интерьер без клише, свойственных «ресторану восточной кухни», но и подчеркнуть индивидуальность Oxus.
Смахните картинку в сторону, чтобы посмотреть следующий слайд.
На двух этажах расположено шесть залов: два больших основных; два зала на пятнадцать человек, оборудованные собственными кухнями; мансарда на десять человек; закрытая веранда с выходом во двор. Летом гости также смогут отдыхать на просторных балконах. Все пространства оформлены по-разному, но в единой стилистике. И то, о чем просто нельзя умолчать: у OXUS есть собственная парковка!
Заказать столик или уточнить меню можно на сайте ресторана oxusmoscow.ru,
по телефонам +7 (495) 681-80-00 и +7 (926) 307-86-86
или по e-mail banket@oxusmoscow.ru.
Адрес: Москва, ул. Трифоновская, д.24 строение 1.