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  • Улетные каникулы: в кругосветку со SPLAT
  • Улетные каникулы: в кругосветку со SPLAT
Калейдоскоп

Улетные каникулы: в кругосветку со SPLAT

Объехать вокруг света за 80 дней в XIX веке — это быстро, но в XXI веке обогнуть Землю можно в 5 раз быстрее. Компания SPLAT собрала 16 уникальных маршрутов по разным странам, каждый из которых займет не более 2 недель.
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12 марта 2019 в 15:22
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Все путешествия вдохновлены коллекцией зубных паст серии Special, и одно из них можно выиграть, выполнив условия акции.

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Самые отважные путешественники смогут побороться за шанс выиграть экстремальную кругосветку с зубной пастой SPLAT Extreme White. Сфотографировать панораму Торонто с 350 метров стеклянной смотровой площадки Си-Эн Тауэр, прыгнуть на верёвке в жерло чилийского вулкана и пройти по Тропе ужаса китайской «дырявой горы» Тяньмэнь — эти развлечения не для всех, а только для настоящих экстремалов.

Гастрономический тур по Азии понравится любителям остренького и пасты Chili. Путешественники-гурманы смогут побаловать себя ароматным супом Фо в старых кварталах Хошимина, попробовать корейскую жгучую квашеную капусту, которой в Сеуле посвящён целый музей, или отведать дим-самы в самом модном ресторане Гонконга.

  • Улетные каникулы: в кругосветку со SPLAT

Угольно-черная паста Blackwood вдохновила на создание тура для тех, кто не представляет отдыха без ночной жизни. Истинные тусовщики смогут посетить клубы, бары и музыкальные шоу Нью-Йорка, Мехико, Сингапура и Токио. Простой вариант — тур по барам и клубам Nightclub Experience: во-первых, это красиво (нужно нарядиться), во-вторых, удобно (ни очередей, ни платы за вход). А если захочется более экзотических танцплощадок – то в Токио в них не будет недостатка. Японцы устраивают дискотеки везде, от рейв-бункеров и техно-складов у метро Сибуя до люксовых залов с лазерными шоу и бассейнами в Шинкиба, собирающими по полмиллиона человек в год.

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Для тех, кто, напротив, хочет отдохнуть от шумного мегаполиса, расслабиться и обрести внутреннюю гармонию, подойдет релакс-кругосветка. В Денпасаре, в окружении экзотических зарослей, расслабление гарантировано всем, кто попробует массаж шиацу и традиционный балийский — с маслами. На Пхукете восстановить энергетический баланс можно с помощью местной классики, тайского «йога-массажа» и ароматической сауны с травяным компрессом. Ну а на Панаме spa есть почти в каждом отеле. И, конечно, чтобы гарантированно достичь дзена, лучше прихватить с собой в поездку зубную пасту Stress Off.

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Лыжники и сноубордисты смогут сравнить лучшие горнолыжные склоны всего мира в путешествии, вдохновленном зубной пастой Silver. Роскошный Куршавель, дикая Аляска, живописная Аргентина или загадочная Япония – где самые лучше горы? Чтобы не гадать, нужно посетить все.

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SPLAT Special – это особенные зубные пасты, они имеют свою историю и созданы на основе идей и пожеланий наших друзей. Каждая зубная паста серии Special – это прорывная инновация. Продукты линейки содержат защищенные патентом формулы и уникальные активные компоненты. Более того, каждая зубная паста на 98-99% состоит из натуральных компонентов и обладает индивидуальным цветом и вкусом.

  • Улетные каникулы: в кругосветку со SPLAT

Принять участие в розыгрыше можно до 30 апреля 2019 года включительно. Все подробности и правила конкурса: https://splat.aviasales.ru

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