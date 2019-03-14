Сафари на Занзибаре: Makuti Tours & Safari
Приключения — это их профиль!
14 марта 2019 в 18:43
Как насчет понырять в Индийском океане? Ведь занзибарская бухта Меней идеальна для снорклинга! А после поужинать под сенью пальм или тамариндов. Что в меню? Лобстеры и морские рыбы – пойманные лично вами и зажаренные на гриле шеф-поваром!
А может, поехать на рынок специй в старинный Каменный город или взглянуть на долгожителей архипелага – гигантских черепах или 500-летние баобабы? Побродить по заповедным джунглям или встретить закат на одном из лучших пляжей в Индийском океане?
В одиночку или компанией, заранее распланированные или спонтанные – любые туры организуют в Makuti Tours & Safari. Это агентство существует вот уже 3 года – но в команде люди, проработавшие в туризме не один десяток лет! Они знают свое дело так же, как архипелаг Занзибар, а тот – как свои пять пальцев!
Поймут ли вас? Да! Гиды и менеджеры Makuti Tours & Safari говорят на русском – а еще на английском, французском, итальянском и немецком.
Транспорт? Не о чем беспокоиться: все автобусы, джипы, яхты и скутеры застрахованы и регулярно проверяются бригадой механиков.
Словом, все уже готово к вашему приезду. Чего же мы ждем?
А может, поехать на рынок специй в старинный Каменный город или взглянуть на долгожителей архипелага – гигантских черепах или 500-летние баобабы? Побродить по заповедным джунглям или встретить закат на одном из лучших пляжей в Индийском океане?
В одиночку или компанией, заранее распланированные или спонтанные – любые туры организуют в Makuti Tours & Safari. Это агентство существует вот уже 3 года – но в команде люди, проработавшие в туризме не один десяток лет! Они знают свое дело так же, как архипелаг Занзибар, а тот – как свои пять пальцев!
Поймут ли вас? Да! Гиды и менеджеры Makuti Tours & Safari говорят на русском – а еще на английском, французском, итальянском и немецком.
Транспорт? Не о чем беспокоиться: все автобусы, джипы, яхты и скутеры застрахованы и регулярно проверяются бригадой механиков.
Словом, все уже готово к вашему приезду. Чего же мы ждем?