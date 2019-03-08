На яхте от Аляски до Гавайев: радио «Искатель» приглашает в команду!
Киты, ледники, соленый морской ветер — присоединиться к экспедиции сможет один счастливчик!
8 марта 2019 в 21:50
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6 августа 2019 года из порта Хомер на Аляске стартует новый этап экспедиции «Байкал-Аляска» – теперь команде предстоит путь от Аляски до Гавайев. Принять участие в экспедиции может любой: радио «Искатель» приглашает присоединиться к приключению!
Кадьяк – Ситка – Форт-Росс – Гавайи: целых 4300 морских миль на яхте MаcGregor 65! Это – продолжение экспедиции «Байкал – Аляска». Команда «Искателей» уже прошла более 13 000 км по рекам Сибири, Северному Ледовитому океану и Атлантике, чтобы финишировать в Анкоридже (порт Хомер) 25 августа 2018 года. В следующем сезоне команда меняет судно – с катамарана на яхту – и отправляется на Гавайи!
Поднимем паруса – и вперед, туда, где теперь будет сначала в день по 10 фьордов, 15 ледников, 20 айсбергов и 30 китов, а потом – все лучшее, что есть в Тихом океане. Здесь уже будет не так холодно, но так же весело. И в остальном – все по-прежнему: ешь, пей, спи, рули. И любуйся дикой природой. Поехали!
Первая часть: «Вдоль ледников до столицы Русской Америки»
Рыбачим в мировой столице добычи палтуса, день-два живем в главном месте рождения местных айсбергов, выбираем самый красивый из 16 фьордов на пути, прикасаемся к истории в главном русском городе в Штатах. Это «самый ледниковый» этап экспедиции: льда будет много и разного!
Вторая часть: «Курс на Форт-Росс»
Киты и дельфины. Фьорды и лагуны. «Ворота на Аляску» – и мост «Золотые ворота». Знаменитая крепость Росс и противоречивый Сан-Франциско. Самый медитативный и романтичный этап экспедиции: неделю созерцаем одно из красивейших побережий в мире!
Третья часть: «Через Тихий океан – на Гавайи»
Самая эпическая часть экспедиции 2019 года: океанский переход под парусами до Гавайев! Утром «пересекаем границу» Сан-Франциско под знаменитым мостом «Золотые ворота» – и берем курс на Гавайи!
Почувствуем себя Крузенштернами XXI века! Поставим паруса! Поймаем ветер! Испытаем то же, что и русские мореплаватели.
Заполнить заявку на участие в экспедиции «Байкал-Аляска-Гавайи» можно на сайте экспедиции.
Подробности на сайте «Радио Искатель»!
Кадьяк – Ситка – Форт-Росс – Гавайи: целых 4300 морских миль на яхте MаcGregor 65! Это – продолжение экспедиции «Байкал – Аляска». Команда «Искателей» уже прошла более 13 000 км по рекам Сибири, Северному Ледовитому океану и Атлантике, чтобы финишировать в Анкоридже (порт Хомер) 25 августа 2018 года. В следующем сезоне команда меняет судно – с катамарана на яхту – и отправляется на Гавайи!
Поднимем паруса – и вперед, туда, где теперь будет сначала в день по 10 фьордов, 15 ледников, 20 айсбергов и 30 китов, а потом – все лучшее, что есть в Тихом океане. Здесь уже будет не так холодно, но так же весело. И в остальном – все по-прежнему: ешь, пей, спи, рули. И любуйся дикой природой. Поехали!
Первая часть: «Вдоль ледников до столицы Русской Америки»
Рыбачим в мировой столице добычи палтуса, день-два живем в главном месте рождения местных айсбергов, выбираем самый красивый из 16 фьордов на пути, прикасаемся к истории в главном русском городе в Штатах. Это «самый ледниковый» этап экспедиции: льда будет много и разного!
Вторая часть: «Курс на Форт-Росс»
Киты и дельфины. Фьорды и лагуны. «Ворота на Аляску» – и мост «Золотые ворота». Знаменитая крепость Росс и противоречивый Сан-Франциско. Самый медитативный и романтичный этап экспедиции: неделю созерцаем одно из красивейших побережий в мире!
Третья часть: «Через Тихий океан – на Гавайи»
Самая эпическая часть экспедиции 2019 года: океанский переход под парусами до Гавайев! Утром «пересекаем границу» Сан-Франциско под знаменитым мостом «Золотые ворота» – и берем курс на Гавайи!
Почувствуем себя Крузенштернами XXI века! Поставим паруса! Поймаем ветер! Испытаем то же, что и русские мореплаватели.
Заполнить заявку на участие в экспедиции «Байкал-Аляска-Гавайи» можно на сайте экспедиции.
Подробности на сайте «Радио Искатель»!