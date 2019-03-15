«Не просто итальянский»: новая рекламная кампания Lavazza
В турке или гейзерной кофеварке? Может, кемекс? Или только эспрессо? Узнайте многогранность способов приготовления настоящего итальянского кофе!
15 марта 2019 в 13:10
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Рекламный ролик, воплощающий в себе новую концепцию, впервые появится в эфире 18 марта. Он призван подчеркнуть разнообразие многочисленных видов кофе Lavazza, которые способны удовлетворить потребности любого покупателя.
Столь смелое заявление рекламной кампании базируется на опыте четырех поколений семьи Лавацца, создающих и разрабатывающих новые кофейные бленды, отличающиеся высоким качеством подлинного итальянского кофе.
Lavazza стала прочно ассоциироваться у покупателей с «тем самым итальянским кофе»: за 124 года (с момента основания компании в 1895), она внесла немалый вклад в распространение культуры употребления этого знаменитого напитка.
«В каждой стране – свои собственные традиции и способы употребления кофе, поэтому мы каждый день работаем над тем, чтобы наши потребители могли пить свой любимый кофе, каким бы образом он ни был приготовлен, — говорит Марко Барбьери, директор Lavazza по маркетингу в Восточной Европе. – Наша цель – стать предпочитаемым международным кофейным брендом премиум-класса в России, и новой кампанией «Не просто итальянский» мы хотим стать ближе к потребителю».
В России, например, кофе любят (это один из пяти крупнейших мировых рынков!), но пьют его обычно дома. При этом 80% покупателей предпочитают растворимый кофе. Однако российские привычки употребления кофе меняются в сторону более сложных способов приготовления, требующих использования молотого кофе или кофейных зерен.
Есть запрос – есть и предложение: например, молотый Qualità Oro от Lavazza – одна из самых продаваемых марок. Компания также продает и кофе в зернах.
Ролик Lavazza «Не просто итальянский» будет запущен на российском рынке 18 марта и появится на телевидении и в Интернете. В настоящее время кампания уже запустила в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Германии, а в течение 2019 года появится в эфире главных стран Европы и Австралии. Рекламный ролик был создан режиссером египетского происхождения Али Али, который по мнению GUNN Report 2015 входит в десятку лучших режиссеров рекламы в мире.
О бренде Lavazza
Итальянская кофейная компания, основанная в 1895 году в Турине, принадлежит семье Lavazza в течение четырех поколений. Это – один из крупнейших брендов кофе в мире. В настоящее время Lavazza работает более чем в 90 странах через филиалы и сеть дистрибьюторов, которые приносят 63% дохода компании. В 2017 году штат компании составлял около 3000 человек, а по итогам года оборот компании Lavazza составил более 2,0 млрд. евро.
Именно бренду Lavazza принадлежит концепция смешивания или, другими словами, искусство сочетания различных сортов кофе из разных географических районов. Компания имеет более чем 30-летний опыт в производстве и продаже порционных кофейных систем и продуктов. Это был первый итальянский бизнес, предложивший капсульные эспрессо-системы. Сегодня группа компаний Lavazza присутствует во всех сегментах рынка кофе: розничном потреблении, ресторанном бизнесе, в офисах и так далее, предлагая инновационные технологии и системы употребления кофе.
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