Когда сны действительно добрые: маски для сна Sleep Story
Женственность, любовь к себе, красота и ритм жизни городской леди – стали основным вдохновением бренда Sleep Story. Маски коллекций выполнены из натуральных тканей, совмещая в себе актуальные принты сезона и нежность цветовой гаммы. Нельзя не отметить, что за красотой и романтичным образом кроется бесценная польза данного атрибута. Именно маски для сна позволяют создать полную темноту во время сна, что способствует укреплению иммунной системы, предотвращению бессоницы и качественному сну.
Ежедневное использование масок Sleep Story позволяет лучше высыпаться, оставаться в согласии со своим биологическим ритмом сна и спать в часы, наиболее благоприятные для выработки одного из важнейших гормонов — мелатонина. Во время сна с маской глаза полностью расслабляются, мелкие мимические морщины разглаживаются, уходит напряжение с век.
Your Sleep Story — это:
• дизайнерское решение
• сезонные коллекции
• качество по приятным ценам
• всегда высококачественные ткани
• индивидуальный подход к производству каждой модели
• красивая забота о вашем здоровом образе жизни и сне
Вы сможете выбрать маску для любого сна: фантастического с драконами или сказочного о принцессах и воздушных замках. Например, маска «Spring Time» – в ней совместили стиль и нежность для тех, кого цветы вдохновляют и заставляют радоваться любой приятной мелочи. Еще одна цветочная маска – «Flower Power» – на создание данной маски создателей вдохновило творчество, акварель и девушки, которые любят бесконечно создавать что-то своими руками и превращать это в красоту.
А велюровая маска для сна «Your Sleep Story» – для настоящих леди, которые хотят выглядеть красиво и женственно, даже когда спят. Будь то самолет или экспресс, а может быть, любимая спальня – маска всегда дополнит женственный образ. Маска для сна «Морская история» – для тех, кто грезит по ночам о бескрайних океанах и дальних морях. Дизайнерская сторона, больше напоминающая джинсу, сделает образ идеальным для настоящей дамы корабля. И многие, многие другие маски бренда Sleep Story уже вас ждут – не пора ли выспаться хорошенько?Каждая маска упакована в дизайнерскую фирменную упаковку. Подробнее смотрите на сайте или в Инстаграме.