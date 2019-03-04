Едем на ледяной Байкал вместе с Oris
«Весна – лучшее время, чтобы увидеть Байкал и его кристально-прозрачный лед. Метели позади, снег сдуло, а до оттепелей еще далеко. Кроме того, в марте обычно солнечно, а ночью видны звезды», – говорит Андрей Каменев, глава экспедиции и шеф-фотограф «National Geographic Россия».
Выездные занятия – хороший повод научиться съемке у фотографа-мастера, задать ему вопрос и сразу получить ответ. Каждый вечер Андрей будет указывать вам на достоинства сделанных вами фотографий и подскажет, над чем еще стоит поработать.
Особые отношения
Наш партнер в этом проекте – часовой бренд Oris, у которого особые отношения с водой. Эта швейцарская компания уже много лет занимается защитой и сохранением мирового океана.
В феврале Oris выпустила высокофункциональную модель часов Aquis Date Relief. Это уникальное устройство было разработано вместе с Эрнстом Бромайсом, профессиональным пловцом, который собирается этим летом поставить рекорд и переплыть Байкал, преодолев 800 километров водной стихии.