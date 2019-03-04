Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
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  • Едем на ледяной Байкал вместе с Oris
  • Едем на ледяной Байкал вместе с Oris
  • Едем на ледяной Байкал вместе с Oris
Калейдоскоп

Едем на ледяной Байкал вместе с Oris

Совместно со швейцарской компанией Oris мы представляем фототур с 6 по 10 марта на волшебный зимний Байкал.
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4 марта 2019 в 20:29
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Незадолго до этой даты мы отправимся к самому глубокому пресноводному озеру планеты: увидим его зеркальную гладь, огромные торосы и ледяные сталактиты в пещерах. Будем пить брусничный чай у костра, пробовать нежнейшего омуля, а еще полюбуемся на местных шаманов и научимся бурханить – задабривать духов Байкала.

«Весна – лучшее время, чтобы увидеть Байкал и его кристально-прозрачный лед. Метели позади, снег сдуло, а до оттепелей еще далеко. Кроме того, в марте обычно солнечно, а ночью видны звезды», – говорит Андрей Каменев, глава экспедиции и шеф-фотограф «National Geographic Россия».

Выездные занятия – хороший повод научиться съемке у фотографа-мастера, задать ему вопрос и сразу получить ответ. Каждый вечер Андрей будет указывать вам на достоинства сделанных вами фотографий и подскажет, над чем еще стоит поработать.

Особые отношения

Наш партнер в этом проекте – часовой бренд Oris, у которого особые отношения с водой. Эта швейцарская компания уже много лет занимается защитой и сохранением мирового океана.

В феврале Oris выпустила высокофункциональную модель часов Aquis Date Relief. Это уникальное устройство было разработано вместе с Эрнстом Бромайсом, профессиональным пловцом, который собирается этим летом поставить рекорд и переплыть Байкал, преодолев 800 километров водной стихии. 

Главная задача Oris и Бромайса – привлечь внимание людей к проблеме сохранения мировых запасов пресной воды.

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