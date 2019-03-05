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  • Тест беззеркалки Canon EOS M50: плюсы и минусы
  • Тест беззеркалки Canon EOS M50: плюсы и минусы
  • Тест беззеркалки Canon EOS M50: плюсы и минусы
Калейдоскоп

Тест беззеркалки Canon EOS M50: плюсы и минусы

С каждым днем фотогаджеты становятся все умнее, легче и миниатюрнее. Теперь нет никакой нужды таскать с собой тяжеленную сумку с техникой и постоянно менять объективы — большинство задач вполне может решить одна беззеркальная камера. Например, новая Canon EOS M50.
Партнерский материал
5 марта 2019 в 12:28
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Плюсы

Первое, что замечаешь при использовании камеры – ее удивительная легкость: вес Canon EOS M50 всего 357 граммов. Ее легко держать в руках, легко носить через плечо, легко закинуть в рюкзак (и легко там потерять, если рюкзак большой) и доставать при необходимости. Настроить под себя Canon EOS M50 тоже несложно – даже для меня, приученного к зеркалкам других марок, меню очень логично и интуитивно. Благодаря 24-мегапиксельной, пусть и кропнутой матрице и цепкому и быстрому (что редкость для беззеркалок) автофокусу снимки получаются на загляденье, к тому же камера может похвастать возможностью снимать видео с разрешением 4К – и это одновременно со съемкой фото!

Видоискатель здесь электронный, что способно сперва смутить традиционалистов-зеркальников, но к нему быстро привыкаешь – к тому же, всегда можно переключиться на большой сенсорный экран, который можно повернуть в любом удобном направлении как для съемки под различными углами, так и для управления меню.

  • Тест беззеркалки Canon EOS M50: плюсы и минусы

Другой важный плюс камеры – ее универсальность. Она придется впору и профессионалам, которые работают с полностью ручными режимами, и продвинутым любителям, которые уже оперируют полуавтоматическими «приоритетами», и полным чайникам, которые могут установить колесико на автомат и щелкать затвором в свое удовольствие.

Отдельный лайк инженерам Canon за возможность поиграть со  специальными сценами, что очень облегчает дело при работе над разными темами – будь то макросъемка, спорт, съемка в контровом свете (тогда включается HDR), съемка, при которой необходимо работать без звука, портретная и автопортретная съемка и даже непростая съемка с проводкой – когда размыто все, кроме объекта. Еще один лайк – за режим спецэффектов, благодаря которым можно даже не пользоваться дополнительными фильтрами при постобработке: рыбий глаз, миниатюра, имитация игрушечной камеры и акварели. Учтите, что каждый кадр захочется повторить несколько раз – и каждый вариант, каждый режим и эффект имеет все шансы стать оригинальным.

  • Тест беззеркалки Canon EOS M50: плюсы и минусы

Минусы

Прежде всего, это емкость аккумулятора – бич практически всех беззеркалок. Если фотографировать или снимать видео рьяно и активно, максимум через полдня вам придется поменять аккумулятор на запасной.

Объективов в камере пока существует не так много, хотя мой зумированный 18-150 (пусть и не очень светосильный) снимал все вопросы и при репортажной, и при пейзажной, и при постановочной портретной съемке.

***

В целом, преимущества камеры однозначно перевешивают недостатки. Можно с уверенностью сказать, что Canon EOS M50 – одно из лучших событий, что случилось в фотомире за минувший год.  

  • Тест беззеркалки Canon EOS M50: плюсы и минусы

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