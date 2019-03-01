Масленица в Москве: чем заняться?
«Блин клуб», «Блинный маркет», сказочная щука и другие развлечения: на 15 площадках по всей столице пройдет фестиваль «Московская Масленица».
1 марта 2019 в 18:56
С 1 по 10 марта в столице вот уже в третий раз пройдет общегородской фестиваль «Московская Масленица».
На пятнадцати фестивальных площадках (которые расположатся и в центре Москвы, и в столичных округах) можно будет отведать сотни яств: от «блинной классики» со сметаной или медом до самых оригинальных «авторских» блинов с разнообразными начинками.
Посетители научатся печь необычные блины, а еще – освоят секреты различных ремесел и поиграют в подвижные игры!
Особенно весело на «Московской Масленице» будет детям. На центральных и окружных площадках юные гости испытают молодецкую удаль и силушку (с помощью силомера «закати блин»), покатаются на каруселях, качелях и лошадках-качалках, поиграют в волчок, «мельницу» или, к примеру, игру «Лиса и гуси» (разновидность шашек) и соберут большой масленичный паззл.
А, к примеру, на Тверской площади главной темой масленичной программы станут русские сказки. Встречать гостей здесь будут любимые сказочные персонажи: Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая, Марья Моревна, Аленушка… а в колодце прямо на площадке поселится сказочная щука, которая умеет исполнять желания (правда, не всегда соглашается это делать – по словам организаторов, она уже немолода и характер ее с возрастом испортился). Каждый день герои сказок будут играть с посетителями в подвижные масленичные игры, водить хороводы, разучивать колядки и разыгрывать небольшие представления.
В этом году на «Московской Масленице» будет особенно много кулинарных школ – они откроются почти на всех участвующих площадках! У каждой школы будет свое название и тематическое расписание-«меню». К примеру, в «Блинной» на площади Революции, дети, под руководством опытных поваров, приготовят полезные блины из овсяной, гречневой, цельнозерновой муки, испекут ватрушки с фермерским творогом, а также заварят тесто для ажурных блинчиков. В «Буфетной» на бульваре Дмитрия Донского испекут сибирские заварные блинчики, узнают рецепт блинов по-казачьи, а также приготовят бездрожжевой хлеб с каленой солью. В «Лавке еды» на площади Славы юных гостей фестиваля научат печь блинный пирог с овощами. В «Блин клубе» на Профсоюзной раскроют секреты приготовления блинных тортов и роллов, а также необычных полосатых блинов и даже блинов из черемухи. В «Блинном маркете» в Троицке (площадка расположена на Сиреневом бульваре) можно будет, помимо прочего, освоить старинный рецепт гречневых блинчиков. А в «Блинном цеху» на площади Юности в Зеленограде – испечь разноцветные блины и полезные манно-овсяные блинчики.
Детские кулинарные школы в дни «Московской Масленицы» также будут работать на Митинской и Городецкой улицах.
А на Тверской площади поучиться печь блины смогут как юные, так и взрослые гости фестиваля. В расписании местной кулинарной школы – самые оригинальные и вкусные масленичные блины по мотивам русских сказок. К примеру, мы испечем кружевные блины для Царевны-Лебедь, блины с полбой по «Сказке о попе и работнике его Балде», блины с медом и халвой совсем как в сказке «Шамаханская царица», а еще – «молодильные блины» с яблоками и даже «Изумрудные» блины по рецепту Белки из «Сказки о царе Салтане».
Помимо кулинарных мастер-классов на площадках «Московской Масленицы» посетителей ждет множество занятий, посвященных ремеслам и прикладному творчеству.
На бульваре Дмитрия Донского детей каждый день будут ждать в «Лесной лавке» – там можно будет научиться расписывать аксессуары в хохломской технике и мастерить масленичных куколок. В «Доме народных промыслов» на Городецкой гости создадут игрушки из глины, а также научатся ткать яркие пояса. В «Мастеровой усадьбе» на площади Славы можно будет узнать все про историю и традиции празднования Масленицы, порисовать акварелью, расписать куклу-неваляшку в гжельской технике, а также изучить ювелирную технику филигрань. В «Городе мастеров» на Митинской дети освоят азы гончарного мастерства и ткачества. В «Бюро декора» на улице Хачатуряна посетители познакомятся с техниками палехской и мезенской росписи. А на Ореховом бульваре будут идти одновременно две программы занятий: в «Доме ремесленника» можно будет научиться работать с деревом, а в «Творческой мастерской» – познакомиться с традициями русских орнаментов!
Участие во всех событиях «Московской Масленицы» – бесплатно для всех желающих! Больше информации о фестивале – на сайте moscowseasons.com/ru/festival/maslenitsa-2019.
Список площадок фестиваля «Московская Масленица»:
1. Манежная площадь;
2. площадь Революции;
3. переход от Манежной площади к площади Революции;
4. Тверская площадь;
5. улица Городецкая, вл.1;
6. улица Ярцевская, вл. 21;
7. улица Новопесчаная, вл.12;
8. улица Хачатуряна, вл.13;
9. улица Митинская, вл.31;
10. Ореховый бульвар, вл.24;
11. площадь Славы;
12. улица Профсоюзная, вл.41;
13. бульвар Дмитрия Донского, вл.11;
14. Зеленоград, площадь Юности, вл.2;
15. Троицк, Сиреневый бульвар, вл.1.
На пятнадцати фестивальных площадках (которые расположатся и в центре Москвы, и в столичных округах) можно будет отведать сотни яств: от «блинной классики» со сметаной или медом до самых оригинальных «авторских» блинов с разнообразными начинками.
Посетители научатся печь необычные блины, а еще – освоят секреты различных ремесел и поиграют в подвижные игры!
Особенно весело на «Московской Масленице» будет детям. На центральных и окружных площадках юные гости испытают молодецкую удаль и силушку (с помощью силомера «закати блин»), покатаются на каруселях, качелях и лошадках-качалках, поиграют в волчок, «мельницу» или, к примеру, игру «Лиса и гуси» (разновидность шашек) и соберут большой масленичный паззл.
А, к примеру, на Тверской площади главной темой масленичной программы станут русские сказки. Встречать гостей здесь будут любимые сказочные персонажи: Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая, Марья Моревна, Аленушка… а в колодце прямо на площадке поселится сказочная щука, которая умеет исполнять желания (правда, не всегда соглашается это делать – по словам организаторов, она уже немолода и характер ее с возрастом испортился). Каждый день герои сказок будут играть с посетителями в подвижные масленичные игры, водить хороводы, разучивать колядки и разыгрывать небольшие представления.
В этом году на «Московской Масленице» будет особенно много кулинарных школ – они откроются почти на всех участвующих площадках! У каждой школы будет свое название и тематическое расписание-«меню». К примеру, в «Блинной» на площади Революции, дети, под руководством опытных поваров, приготовят полезные блины из овсяной, гречневой, цельнозерновой муки, испекут ватрушки с фермерским творогом, а также заварят тесто для ажурных блинчиков. В «Буфетной» на бульваре Дмитрия Донского испекут сибирские заварные блинчики, узнают рецепт блинов по-казачьи, а также приготовят бездрожжевой хлеб с каленой солью. В «Лавке еды» на площади Славы юных гостей фестиваля научат печь блинный пирог с овощами. В «Блин клубе» на Профсоюзной раскроют секреты приготовления блинных тортов и роллов, а также необычных полосатых блинов и даже блинов из черемухи. В «Блинном маркете» в Троицке (площадка расположена на Сиреневом бульваре) можно будет, помимо прочего, освоить старинный рецепт гречневых блинчиков. А в «Блинном цеху» на площади Юности в Зеленограде – испечь разноцветные блины и полезные манно-овсяные блинчики.
Детские кулинарные школы в дни «Московской Масленицы» также будут работать на Митинской и Городецкой улицах.
А на Тверской площади поучиться печь блины смогут как юные, так и взрослые гости фестиваля. В расписании местной кулинарной школы – самые оригинальные и вкусные масленичные блины по мотивам русских сказок. К примеру, мы испечем кружевные блины для Царевны-Лебедь, блины с полбой по «Сказке о попе и работнике его Балде», блины с медом и халвой совсем как в сказке «Шамаханская царица», а еще – «молодильные блины» с яблоками и даже «Изумрудные» блины по рецепту Белки из «Сказки о царе Салтане».
Помимо кулинарных мастер-классов на площадках «Московской Масленицы» посетителей ждет множество занятий, посвященных ремеслам и прикладному творчеству.
На бульваре Дмитрия Донского детей каждый день будут ждать в «Лесной лавке» – там можно будет научиться расписывать аксессуары в хохломской технике и мастерить масленичных куколок. В «Доме народных промыслов» на Городецкой гости создадут игрушки из глины, а также научатся ткать яркие пояса. В «Мастеровой усадьбе» на площади Славы можно будет узнать все про историю и традиции празднования Масленицы, порисовать акварелью, расписать куклу-неваляшку в гжельской технике, а также изучить ювелирную технику филигрань. В «Городе мастеров» на Митинской дети освоят азы гончарного мастерства и ткачества. В «Бюро декора» на улице Хачатуряна посетители познакомятся с техниками палехской и мезенской росписи. А на Ореховом бульваре будут идти одновременно две программы занятий: в «Доме ремесленника» можно будет научиться работать с деревом, а в «Творческой мастерской» – познакомиться с традициями русских орнаментов!
Участие во всех событиях «Московской Масленицы» – бесплатно для всех желающих! Больше информации о фестивале – на сайте moscowseasons.com/ru/festival/maslenitsa-2019.
Список площадок фестиваля «Московская Масленица»:
1. Манежная площадь;
2. площадь Революции;
3. переход от Манежной площади к площади Революции;
4. Тверская площадь;
5. улица Городецкая, вл.1;
6. улица Ярцевская, вл. 21;
7. улица Новопесчаная, вл.12;
8. улица Хачатуряна, вл.13;
9. улица Митинская, вл.31;
10. Ореховый бульвар, вл.24;
11. площадь Славы;
12. улица Профсоюзная, вл.41;
13. бульвар Дмитрия Донского, вл.11;
14. Зеленоград, площадь Юности, вл.2;
15. Троицк, Сиреневый бульвар, вл.1.