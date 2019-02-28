Подарки с заботой к 8 марта
Когда не просто вкусно, но еще и элегантно
Промо
28 февраля 2019 в 13:04
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Первый месяц весны – это не только начало теплых солнечных дней, но и время, когда девушек всего мира поздравляют с Международным женским днём. В западных странах 8 марта является обычным рабочим днём. Однако, благодаря принятой в 1987 году на 20-ой Генеральной конференции ООН резолюции, призывающей отмечать 8 марта как Международный женский день, по всему миру проходят акции, цель которых привлечь внимание к проблемам женщин в разных странах. Так, в Англии ежегодно проводится фестиваль женщин мира – Women of the World Festival в рамках которого организуются семинары, лекции, открытые обсуждения, где девушки могут обсудить актуальные темы, тенденции в защите прав женщин и многое другое.
В России 8 марта связано с событиями 1913 года, когда советские женщины вслед за западным миром провели акции по борьбе за свои права, вследствие чего были созданы специальные женские профсоюзы. В 1966 году по указу Брежнева 8 марта получило статус официального выходного дня. Таким образом, праздник плавно стал восприниматься российско-советскими гражданами, как день начала весны и уважения к женщинам.
Подобрать идеальный подарок женщине порой не так легко. Британская чайная компания Newby Teas представляет широкую линейку универсальных подарочных предложений на любой вкус.
1. Коллекция «Классика» – это линейка из семи сортов чая: 5 черного и 2 зеленого. Каждый из семи купажей упакован в привлекательные жестяные баночки, украшенные уникальным текстильным орнаментом, повторяющим узоры пашмин, индийских тканей ручной работы. Чай из этой коллекции станет прекрасным подарком как для друзей и близких, так и коллег.
2. Для романтических натур в качестве подарка подойдет набор «Сердце». Подарочная упаковка содержит четыре вида крупнолистового чая в пирамидках. Набор представлен в двух цветовых вариантах и состоит из двух видов зеленого чая (Хунан Грин, Жасминовая принцесса) и двух фруктовых напитков (Клубника и Манго, Ройбос Апельсин).
3. Подарочные наборы «Корона» – это три коллекции: черных, зеленых чаев и тизанов. Наборы смогут удивить и порадовать самую искушенную любительницу чая. Каждая коллекция состоит из 36 пакетиков и содержит по 6 сортов черного, зеленого чая или тизанов. Каждый пакетик упакован в саше из многослойной алюминиевой фольги, что гарантировано сохранит его свежесть. Дизайн подарочной упаковки был инспирирован бесценными индийскими тканями ручной работы. Этот набор придется по душе не только любителям чая, но и всем, кто интересуется культурой и искусством.
4. Подарочная коллекция «Мини-Гурме» – это пять эксклюзивных черных и зеленых сортов крупнолистового чая высочайшего качества с лучших плантаций мира. Коллекция Newby «Гурме»: Спешл Формоза, Маджестик Гималаи, Суприм Жасмин, Редкий Ассам, Прайм Дарджилинг – это незабываемое путешествие в мир лучших сортов чая, которое не оставит равнодушными даже самых взыскательных натур.
Приобрести подарочные наборы, а также ознакомиться с другими коллекциями можно в онлайн-бутике www.newbyteas.ru.
В России 8 марта связано с событиями 1913 года, когда советские женщины вслед за западным миром провели акции по борьбе за свои права, вследствие чего были созданы специальные женские профсоюзы. В 1966 году по указу Брежнева 8 марта получило статус официального выходного дня. Таким образом, праздник плавно стал восприниматься российско-советскими гражданами, как день начала весны и уважения к женщинам.
Подобрать идеальный подарок женщине порой не так легко. Британская чайная компания Newby Teas представляет широкую линейку универсальных подарочных предложений на любой вкус.
1. Коллекция «Классика» – это линейка из семи сортов чая: 5 черного и 2 зеленого. Каждый из семи купажей упакован в привлекательные жестяные баночки, украшенные уникальным текстильным орнаментом, повторяющим узоры пашмин, индийских тканей ручной работы. Чай из этой коллекции станет прекрасным подарком как для друзей и близких, так и коллег.
2. Для романтических натур в качестве подарка подойдет набор «Сердце». Подарочная упаковка содержит четыре вида крупнолистового чая в пирамидках. Набор представлен в двух цветовых вариантах и состоит из двух видов зеленого чая (Хунан Грин, Жасминовая принцесса) и двух фруктовых напитков (Клубника и Манго, Ройбос Апельсин).
3. Подарочные наборы «Корона» – это три коллекции: черных, зеленых чаев и тизанов. Наборы смогут удивить и порадовать самую искушенную любительницу чая. Каждая коллекция состоит из 36 пакетиков и содержит по 6 сортов черного, зеленого чая или тизанов. Каждый пакетик упакован в саше из многослойной алюминиевой фольги, что гарантировано сохранит его свежесть. Дизайн подарочной упаковки был инспирирован бесценными индийскими тканями ручной работы. Этот набор придется по душе не только любителям чая, но и всем, кто интересуется культурой и искусством.
4. Подарочная коллекция «Мини-Гурме» – это пять эксклюзивных черных и зеленых сортов крупнолистового чая высочайшего качества с лучших плантаций мира. Коллекция Newby «Гурме»: Спешл Формоза, Маджестик Гималаи, Суприм Жасмин, Редкий Ассам, Прайм Дарджилинг – это незабываемое путешествие в мир лучших сортов чая, которое не оставит равнодушными даже самых взыскательных натур.
Приобрести подарочные наборы, а также ознакомиться с другими коллекциями можно в онлайн-бутике www.newbyteas.ru.