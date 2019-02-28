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Калейдоскоп

Datsun основал свой клуб путешественников

Новая интернет-площадка — место для вдохновения к путешествиям по стране.
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28 февраля 2019 в 15:27
  • Datsun основал свой клуб путешественников
Машина дает свободу передвижений – вы оказываетесь в нужной точке и не зависите от графика рейсов самолетов, маршрутов движения поездов. Ну и, конечно, автомобиль дает возможность получить новые впечатления, насладиться видами, которых вы до этого никогда не видели.

Datsun запустил свой «Клуб путешественников», который позволяет владельцам автомобилей марки обмениваться опытом и впечатлениями от путешествий. На datsun-travelers.ru встречаются поклонники путешествий на машинах: уже вернувшиеся и только планирующие отправиться в дорогу.

Присоединиться к «Клубу путешественников» просто: нажмите кнопку «Стать участником», заполните небольшую анкету – и вы в команде единомышленников!

Помощь путешественнику

В дальней дороге можно чувствовать себя в полной безопасности, если вы регулярно обслуживались в официальных дилерских центрах  Datsun: в сложной ситуации вам непременно придут на помощь (и сделают это абсолютно бесплатно). Станьте участником программы «Помощь на дорогах»: к вашим услугам всегда будет круглосуточная служба технической поддержки и автомобиль технического отдела (с широким охватом работы – до 200 километров от ближайшего дилерского центра). Помощь на дороге действует на протяжении всего гарантийного срока автомобиля – и если клиент проходил регулярное обслуживание.

Другая важная услуга – проверка автомобиля перед путешествием. Опытные работники сервиса проведут диагностику самых важных узлов автомобиля, чтобы вы были уверены – ваш Datsun точно готов к длительной поездке.

Подробнее – на datsun.ru/services/datsun-services.html.

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