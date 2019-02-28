Datsun основал свой клуб путешественников
Datsun запустил свой «Клуб путешественников», который позволяет владельцам автомобилей марки обмениваться опытом и впечатлениями от путешествий. На datsun-travelers.ru встречаются поклонники путешествий на машинах: уже вернувшиеся и только планирующие отправиться в дорогу.
Присоединиться к «Клубу путешественников» просто: нажмите кнопку «Стать участником», заполните небольшую анкету – и вы в команде единомышленников!
Помощь путешественнику
В дальней дороге можно чувствовать себя в полной безопасности, если вы регулярно обслуживались в официальных дилерских центрах Datsun: в сложной ситуации вам непременно придут на помощь (и сделают это абсолютно бесплатно). Станьте участником программы «Помощь на дорогах»: к вашим услугам всегда будет круглосуточная служба технической поддержки и автомобиль технического отдела (с широким охватом работы – до 200 километров от ближайшего дилерского центра). Помощь на дороге действует на протяжении всего гарантийного срока автомобиля – и если клиент проходил регулярное обслуживание.
Другая важная услуга – проверка автомобиля перед путешествием. Опытные работники сервиса проведут диагностику самых важных узлов автомобиля, чтобы вы были уверены – ваш Datsun точно готов к длительной поездке.
Подробнее – на datsun.ru/services/datsun-services.html.